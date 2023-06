El viejo dicho ponceño que reza “Ponce es Ponce y lo demás es parking” toma otro sentido esta vez. Pues el comediante Luis Ponce no tiene culpa de llamarse así y de haber nacido en Ponce, entonces esa doble relación con su pueblo hizo que por años le repitieran la frase, “ah, es que Ponce es Ponce”.

El joven talento toma ahora esa frase para nombrar su primer espectáculo de stand up comedy, en el que inevitablemente abordará el orgullo de ser un león, con todo lo que implica, a la vez que -entre broma y en serio- tira su crítica a la administración municipal por el abandono de muchos de los lugares que solía disfrutar durante su crianza.

PUBLICIDAD

“Definitivamente es una bendición haber crecido en mi pueblo. Lo maravilloso que era poder ir en familia para La Guancha, la ilusión cuando uno iba al Parque Julio Enrique Monagas, a los chorritos, todas esas cosas que tristemente ahora mismo no existen, porque están cerradas o destruidas, ya sea por problemas naturales, como los terremotos o el huracán, pero peor que eso, la mala administarción del Gobierno”, lamentó el integrante del colectivo Teatro Breve.

“Ponce es Ponce” se presenta el 15 y 16 de junio en el Teatro “El Shorty” en Santurce. “Al ser mi primer stand up solo es como mi carta de presentación, porque la gente está acostumbrada a verme en lo que es ‘El Remix’ en televisión o en piezas teatrales, que ninguna de esas las escribo yo o no tengo libertad entera en la escritura, así que como esta es mi carta de presentación, se llama ‘Ponce es Ponce’, como a mí me apodaban”, detalló.

Nacemos genéticamente programados para ser orgullosos, porque no me lo puedo explicar de otra manera” - Luis Ponce, comediante

Como parte de su monólogo, el criado en Jardines del Caribe y luego residente de Coto Laurel dará su versión sobre por qué los nacidos en la Perla del Sur tienen fama de orgullosos al extremo y cómo se define él dentro de esa identidad colectiva.

“Es esa manera de hablar, esa manera de pensar, que somos uno, somos orgullosos, somos especiales, y sé que puedo causar controversia con personas de los otros pueblos de la Isla, pero para mí es fascinante ver ese orgullo y ese sentir patrio del pueblo, y si a lo mejor todos los demás puertorriqueños en su propio pueblo fuesen así de orgullosos seríamos imparables”, afirmó Ponce, con la expectativa de que sus compueblanos “exiliados” en la zona metropolitana, vayan a verlo.

PUBLICIDAD

En los 10 años que cumple de carrera ha tenido la fortuna de poder desarrollarse en la televisión, el teatro y el cine. En un periodo de dos años, indicó, ha grabado ocho películas, teniendo en la última un rol protagónico. Dentro de todas estas experiencias artísticas, el género de la comedia es su puerto seguro.

“Lo que me llena más es hacer la comedia, y poder tener la bendición de trabajar en televisión semana tras semana y ahora también estar presente en el teatro, y recibir el calor del público en comedia, en una compañía tan establecida como Teatro Breve, que ya lleva 17 años recién cumplidos ahora en mayo. Para mí es una maravilla el poder ser parte de todos estos movimientos históricos”, compartió.

Los boletos para este show están a la venta en el portal de Teatro Breve.