El martes 18 de mayo será presentado al público el más reciente libro del autor y activista queer José E. García Oquendo, titulado “Transóptica”. La presentación del texto, que ya se encuentra disponible, se llevará a cabo a las 7:00 p.m. en la Galería Comunitaria Urbe APie ubicada en el Paseo Gautier Benítez, en el casco de Caguas. Las presentadoras serán la doctora, activista afroqueer y literata Yolanda Arroyo Pizarro, y la doctora, profesora y economista, Martha Quiñones Domínguez.

En la obra de 4 ensayos y 21 poemas, el autor reflexiona sobre el efecto de la ciencia, sus limitaciones, subjetividades y prejuicios perpetuados que se ven en diferentes aspectos de la sociedad en lo cultural, educativo, económico y político. El autor comparte sus observaciones desde una teoría queer y a cada ensayo le acompañan poemas a modo de empoderar, cuestionar y proponer alternativas ante estas realidades.

“El primer ensayo es una discusión del origen de la ciencia y cómo eso influye en la mentalidad científica boricua y queer. El segundo es un análisis sobre las teorías del sujeto social o el individuo en sociedad. El tercer ensayo es un recuento y análisis histórico social del sistema educativo en Puerto Rico. Y el cuarto ensayo es un análisis del pensamiento moral, económico y político de Puerto Rico. Todo enmarcado desde una teoría queer”, explicó García Oquendo mediante declaraciones escritas.

El texto fue escrito días después del paso del Huracán María por Puerto Rico y sirvió de refugio emocional para el autor durante sus días en California donde extrañaba a su amigo Roberto Carlos quien murió ahogado rescatando a una turista en la Playa de Ocean Park, días después del huracán.

“García nos lleva a comprender que no estamos haciendo ciencia, estamos copiando y asumiendo como cierto lo que nos imponen y lo repetimos. Hacer ciencia es colocarse al otro lado y preguntar ¿por qué?, ¿quién ha dicho eso o impuesto eso?, ¿Por qué no lo vemos como algo complejo? Y siguen sus preguntas hasta llevarnos a lo transversal, lo trans de las cosas. Y si todo visto desde lo trans nos lleva a comprender que el mundo es complejo, a verlo de forma crítica. Y así entendemos que la ciencia es dogmática y colonizada, que no podemos ser libres si no nos soltamos de las amarras que nos imponen, que no permite ver y entender, y volver a cuestionar todo, eso es ser científico,” añadió la profesora en ciencias sociales, Martha Quiñones Domínguez.

El libro está disponible para la compra en la Librería Mágica y Norberto Gonzales en Río Piedras; Librería El Candil en Ponce, El Laberinto en el Viejo San Juan y Casa Norberto en Plaza Las Américas. El libro se encuentra también en Amazon en formato impreso y digital.

“Mi intención es que este texto sirva de empoderamiento para visualizar el ‘estado trans de las cosas’, lo trans más allá de lo sexual como forma de ejecutar poder y cambio social. Que esta comunidad que vive la diversidad y abraza la ‘rareza’, sea inspiración para una sociedad solidaria y compasiva para transformar nuestro futuro. Que es, desde mi perspectiva, hacia donde necesita dirigirse la humanidad”, abundó García Oquendo.