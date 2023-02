La primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán, exacerba las voces que apuntan a una resistencia de naturaleza religiosa hacia las tradiciones culturales de la Ciudad Señorial y hacia la comunidad LGBTQ+, con el conocimiento del alcalde Luis Irizarry Pabón.

Este domingo se publicó en la plataforma de videos YouTube una entrevista realizada por el sacerdote Orlando Lugo a través del podcast “Un cura de barrio”, en la que Velázquez Pagán se expresa, entre otros temas, sobre la tradición de los vejigantes dentro de las actividades culturales que identifican a Ponce. Negó que fueran algo del diablo, como le preguntó el sacerdote, más cuestionó su representación, al punto de sugerir que pueden causarle temor a quien los ve de pronto.

Orlando Lugo: “¿Algo le molesta de la cultura de Ponce?”

Miyady Velázquez: “Honestamente tengo que ser entendida en la Palabra de Dios, en lo que habla de rectitud y de santidad. ¿Qué sucede con la cultura? Se enmarca dentro de la cultura muchos procesos que no necesariamnete son realmente culturales y además que tienen una carga espiritual de la que estoy muy consciente, y la Palabra de Dios es muy clara cuando me dice que no me haga uno con la porquería, con el pecado. Entendiendo eso, tengo que sacar mi cuerpo, mi participación, mi chijí chijá, de algo que a Dios le desagrada”.

OL: “¿Los vejigantes son del diablo?

MV: “No, lo que pasa es que la celebración que se toma para representar algo, qué me va a representar el vejigante. No es algo agradable, no es algo agradable ni a la vista, es muy pintoresco, son muy coloridos, son muy bonitos, pero no es algo que tú puedas poner a alguien y traes un vejigante de momento y lo pones a una persona que nunca ha estado expuesto y hasta temor le toma. Entonces, yo no puedo abrirte a ti un vínculo o un espíritu de temor, solo porque alguien se disfrazó de algo... Entre festival y festival, y carnaval y carnaval, ¿hemos honrado, por ejemplo, un baile tan hermoso como la danza, como un seis chorreao’? ¿Dónde está eso? Tú me haces un carnaval y me incluyes eso, o me incluyes personas semidesnudas, ahí es donde yo voy, porque se supone que mi carne no se exponga libremente a cualquier persona, a no ser una persona que yo esté en intimidad o un médico que me tenga que revisar, y ese tipo de exposición, eso a mí me desagrada por la connotación que tiene”.

Las expresiones de la primera dama coinciden con unas confidencias y manifestaciones públicas recibidas y revisadas por este diario a través de diversas fuentes, en las que se señala que tras la entrada de Irizarry Pabón a la administración municipal se ordenó remover del descanso de la escalera principal de la alcaldía la obra “El alma de nuestro pueblo”, del pintor ponceño Alfredo Bauzá, por alegadamente considerarlo algo pagano. Esto ocurrió durante el verano del 2021.

Tal obra fue reubicada en la oficina de la vicealcaldesa, Marlese Sifre, informaron varias fuentes.

Velázquez Pagán, asimismo, fue interrogada por Lugo sobre la comunidad LGBTQ+, específicamente sobre si identifica a las personas homosexuales como “confundidos”, lo que ella confirmó, aún afirmando que no es homofóbica.

“Yo le llamo confundidos, porque en mi experiencia, en mi vivencia y lo hablo desde mi conocimiento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se sienten limitadas, atadas, abusadas, o que escogieron ese método, porque fueron abusadas a muy temprana edad”.

OL: “¿Método de la homosexualidad?”.

MV: “Sí, la práctica de la homosexualidad. Cuando tú los atiendes son personas dolidas, heridas, violadas, ultrajadas, a muy temprana edad, los que yo he atendido”.

Agregó que trabajó unos talleres sobre “Salud sexual y relacional”.

El calificativo de “confundidos” salió a relucir durante una reunión a la que el alcalde, la primera dama, el director de Cultura del Municipio, Jorge Alberto Figueroa, citaron a la actriz ponceña Maddy Rivera.

Según detalló Rivera a Primera Hora, la reunión ocurrió tras el cuestionamiento de ella sobre por qué se demoraba tanto la otorgación de un permiso para poder presentar la actividad artística “Antesala”, que ella había estado realizando en las escalinatas del Teatro La Perla en Ponce, ante el cierre indefinido de esa sala.

Allí, de acuerdo a la narración que hace Rivera, se le expuso que tanto el alcalde como la esposa tenían cierta preocupación porque en las actividades que ella presenta había participación de personas abiertamente identificadas como miembros de la comunidad LGBTQ+. Especialmente se le expresó preocupación por la participación del cantante José Alfredo Lorente Castillo, por este haber estado presente en la Parada de Orgullo LGBTQ+ que anualmente se da en Boquerón. Esto ocurrió alrededor de noviembre del 2021.

“Ella (Velázquez Pagán) me habló de ‘los confundidos’”, detalló Rivera, quien indicó que en ese momento le dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Entonces, “se sacó la mascarilla, miró hacia el cielo, y dijo que está en contra de Dios”, narró la artista.

La actriz Maddy Rivera Caraballo es una activista en la lucha por la reapertura del Teatro La Perla, entre otras causas artísticas. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“No se le llama confundidos”, ripostó la teatrera, “y nos fuimos en un careo bien tonto de si lo están o no lo están. Yo le decía no lo están y ella me volvía a decir sí lo están; estuvimos ahí en esa estupidez unos segundos (en los) que sentía que estaba en una locura. Me sentí ridícula de ese toma y dame con ella como si fuéramos dos niñas pequeñas defendiendo algo”.

Velázquez Pagán negó a Lugo que ella hubiera solicitado una lista de las personas homosexuales dentro del Municipio para ofrecerles “Terapias de amor”. No obstante, varias fuentes, empleadas de la misma administración municipal, coinciden en que esto se llegó a solicitar, pero no prosperó.

El activista Pedro Julio Serrano repudió esta mañana las expresiones de Velázquez Pagán señalando que fueron “homofóbicas, incendiarias y contrarias a los cánones de ética que rigen a los profesionales de la conducta humana”.

Agregó que este tipo de manifestaciones, “laceran a las personas LGBTQ+ que viven en Ponce y en todo Puerto Rico. Por expresiones como éstas es que ocurren crímenes de odio, se discrimina, se excluye y se violenta a la gente LGBTQ+. Repudio vehementemente estas expresiones homofóbicas, antiéticas e inhumanas que lastiman, hieren y abusan a las personas LGBTQ+”.

El padre Lugo, por su lado, expresó su desacuerdo “con muchas de las cosas” expuestas por la primera dama ponceña, particularmente aquellas de origen discriminatorio por motivo de religión.

“Estoy en contra de esa aparente discriminación y, por supuesto, no estoy a favor de que los hermanos homosexuales están confundidos”, puntualizó.

Alcalde defiende expresiones de su esposa

Al responder a las polémicas expresiones que hiciera su esposa, el alcalde de Ponce, rechazó que su administración municipal tenga una persecución contra la comunidad LGBTQ+, mediante la censura a eventos culturales.

Asimismo, negó que Velázquez Pagán haya solicitado un listado para identificar a empleados y otras personas que pertenezcan a esta población con el propósito de darles “terapias de amor”.

En entrevista con Primera Hora, Irizarry Pabón apoyó a quien ha sido su esposa durante los pasados 32 años, aunque alegó que sus manifestaciones “no tienen nada que ver con el Municipio de Ponce”.

“Yo, como esposo, como persona, respeto sus criterios personales y profesionales, pero no tiene nada que ver con el Municipio de Ponce. No necesariamente lo veo de la misma manera, pero lo respetamos. Ella tiene un rol bien significativo en la parte social, en la parte de ayuda, particularmente en nuestras comunidades se ha sentido. No tan solo hace sus programas de trabajo, sino que ella va y ejecuta”, confesó.

“Yo la apoyo como mujer; es una extraordinaria mujer, una extraordinaria profesional. Tenemos diferencias, como Dios nos ha creado a todo el mundo. Nosotros no pensamos iguales. Pero ella es una persona genuina, honesta, no se esconde para decir las cosas, ella va de frente. Yo siempre he respetado eso”, afirmó.

En cuanto a la alegada censura de actividades culturales, particularmente los eventos producidos por la actriz Maddy Rivera en las escalinatas del Teatro La Perla, el alcalde de Ponce insistió en que “si hay un teatro al aire libre, tenemos que estar muy cuidadosos con todas las familias, los que creen y los que no creen, para que no vean escenas que puedan ser lascivas o que puedan ser ofensivas a los diferentes criterios que tienen las familias”.

“Te voy a decir algo… no somos homofóbicos, amamos a cada ser humano. No necesariamente apoyamos una conducta, pero nosotros amamos al ser humano que Dios ha creado. Trabajamos con personas que son homosexuales que, inclusive, tenemos personas que están casadas, hombre con hombre o, mujer con mujer y, respetamos eso, respetamos la intimidad, respetamos la privacidad”, aseguró.

“Sí, nosotros como municipio, y yo, como alcalde cristiano, no tan solo tenemos que observar la conducta de los homosexuales sino también la conducta de los heterosexuales. Nosotros no vamos a permitir que se den espectáculos donde haya insinuaciones que pueden lacerar a nuestros niños y algunos adultos. Cuando el Teatro La Perla ya esté abierto y haya funciones que tengan material que sea ofensivo, se va a permitir con las restricciones de edades”, agregó.

Entretanto, recalcó que la primera dama es una mujer “muy sincera”.

“Ella es una primera dama muy activa, respetuosa de todos, pero es muy sincera. Si a ella le haces una pregunta de lo que ella opina, o de lo que ella cree, tanto profesionales o personales, ella no se va a esconder para decirte lo que ella cree. Sin embargo, en funciones en el municipio ella hace una labor social que ayudamos a todos por igual”, argumentó.

De otra parte, desmintió la presunta petición para que le facilitaran una lista de aquellas personas que se identifiquen con la comunidad LGBTQ+.

“En ningún momento; eso es falso, eso es falso. Ella tiene un doctorado en Terapia Familiar Cristiana y tiene un ministerio. Aquellas personas que tengan alguna conducta o alguna situación que se acercan a ella y le piden su ayuda, ella está disponible. Pero ella no persigue ni busca listados, ni en la iglesia a la que pertenecemos, ni en el Municipio ni en nada. Eso es tergiversar lo que ella representa como profesional”, puntualizó.

“En ningún momento ha habido persecución contra nadie. Nosotros no censuramos, ni estamos en contra de homosexuales, ni de las lesbianas, ni LGBTT, todo lo contrario, nuestro Municipio tiene puertas abiertas a todos. Una cosa es el criterio que uno pueda tener de ciertas conductas, que no nos metemos en eso, pero ante el pueblo de Ponce, nosotros no controlamos eso”, asintió.

Sobre la figura del vejigante

En plena celebración del centenario Carnaval Ponceño, la primera dama criticó la figura del vejigante, aduciendo que no representa la cultura y que va en contra de sus creencias cristianas.

“Yo me crié en la (comunidad) Playa (de Ponce) y allí es la cultura de estas personas que se visten de (vejigante), es una tradición que es bien arraigada en los ponceños. Como niño le tenía miedo, particularmente cuando usaban las vejigas. No salía de mi casa cuando pasaban los vejigantes”, explicó.

“Pero en términos espirituales, cada persona tiene su fundamento y yo no quiero entrar en eso, como alcalde de Ponce, es una tradición y cultura que nosotros preservamos. Nos habían criticado inicialmente que la íbamos a quitar y fue todo lo contrario, es tradición y cultura y se tiene que respetar”, apuntó.

Justas: “Sodoma y Gomorra”

En un intento de defender las expresiones de su esposa, quien comparó las celebraciones alternas a las Justas como “Sodoma y Gomorra”, Irizarry Pabón señaló que “tenemos que orientar a nuestros hijos para que tengan un buen comportamiento”.

“Cuando celebramos las Justas el año pasado, estuvimos bien observadores y dimos orientación a las universidades, a los mismos estudiantes, que trataran de llevar un comportamiento adecuado. Esto no tan solo viene desde ahora, sino cuando se celebraban en San Juan”, manifestó.

Así las cosas, el alcalde ponceño tildó la controversia como un intento de distraer la atención pública de los asuntos importantes.

“Aquellos que quieran utilizar esto como una distracción, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en el Municipio de Ponce, lo vamos a continuar con la ayuda de Dios, primero. Eso quisieron hacer ver en la primaria, luego en las elecciones y aquí estamos. Seguimos trabajando”, afirmó.

Finalmente, confesó su apoyo a su primera dama.

“Ella es una mujer extraordinaria, una persona que hace 32 años, decidí casarme con ella y estoy felizmente casado. La amo, es una persona extraordinaria y todos aquellos que tienen alguna diferencia con ella, cuando la conocen de verdad, se dan cuenta de lo genuina, de lo extraordinaria y de la pasión que tiene por ayudar al ser humano”, concluyó.

Luego de ofrecer sus declaraciones a Primera Hora, Irizarry Pabón emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que “las opiniones de la Primera Dama pertenecen a su criterio personal y, tal como ella aclara en la entrevista, no representan la opinión de este servidor como Alcalde de Ponce, ni la política pública de mi Administración”.