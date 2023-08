La comedia “Desvestidas” presenta una versión de los personajes de princesas de Walt Disney que poco tiene que ver con coronas y príncipes azules. Estas nuevas versiones de “Blancanieves”, “Cenicienta”, Ariel”, “Bella”, “Tiana” y “La Bella Durmiente” se revelan contra las historias de mujeres estigmatizadas y estereotipadas sobre las que se les conoce dentro del mundo fantástico de Walt Disney.

“Blancanieves” (Marian Pabón) está harta de que las mujeres deban verse jóvenes toda la vida; “Bella” (Sonya Cortés) quiere libertad sexual; “Cenicienta” (Linnette Torres) no quiere trapear más; “Ariel” (Kiko Blade) no quiere que le impongan obstáculos para ser; “La Bella Durmiente” (Wanda Sais) despertó y es otra princesa, y “Tiana” (Eyra Agüero) representa la identidad afroamericana entre el reclamo colectivo que harán todas ante el ayudante principal del creador de Walt Disney World, “Roy” (Ulises Rodríguez).

PUBLICIDAD

“Es un despertar, es una conciencia de que ya la historia que fue, ya no es, y a lo mejor funcionaba en aquel momento, pero ya no”, subrayó la actriz Linnete Torres. “Ya la mujer no tiene aprenderse la guía de cómo ser la mujer perfecta. Yo soy una mujer que ha estado arrodillada, limpiando pisos por tantos años, con unas mujeres tóxicas todo el tiempo buleándola, y una peor todavía, que es la madrastra, así que se revela, y se casa y no tiene que estarle sirviéndole al marido todo el tiempo, porque es lo que arrastramos de las historias de nuestras madres, de nosotros cuando nos creemos algo y cuando despertamos, nos damos cuenta de que no tiene que ser así”, continuó la intérprete de “Cenicienta”.

El texto de esta revelación de raíz feminista fue escrito por Ibelle Ayala Rosado, y el conocido escenógrafo José Manuel Díaz, es quien lleva la dirección. Es la tercera vez que asume este nuevo sombrero en carrera profesional en las artes escénicas.

“Yo quería que ellas antes de ser princesas, representaran a una mujer de la sociedad a la que luego les buscamos qué princesa podía ser, o cómo una princesa se relacionaba con ese tipo de mujer”, expuso el director, responsable de crearles los peinados a las “princesas” con toallas.

El elenco coincide en que algunas de estas historias fantásticas promueven unas ideas sobre cómo las mujeres deben comportarse respecto al hogar, a las relaciones de pareja, a la sexualidad y a la sociedad en general que, en muchos casos, abonan a creencias y prácticas machistas y hasta violentas. “Amamos al príncipe, pero no lo necesitamos para rescatar nuestra vida y para ser quienes somos”, afirmó la actriz Wanda Sais en improvisada mesa redonda en torno a esta pieza.

PUBLICIDAD

“Cuando father llegaba de trabajar, mi mamá siempre se arrodillaba a quitarle los zapatos y las medias, y ella iba donde nosotras a decirnos, ‘A ustedes no se les ocurra hacer esto que hago con su papá. Amen, quieran; a mí me criaron así, pero no quiero que ustedes vean en mí el ejemplo de que te tienes que arrodillar a quitarle las medias y los zapatos’”, compartió Sonya Cortés sobre lo que observó de su madre.

Kiko Blade valoró ser producto de una crianza entre mujeres, en la que su progenitora procuró no marcar diferencias por cuestión de género. “Nunca mami nos dijo qué sí y qué no. Sí hubo unas cosas que porque eres nene, pero siempre sentí esa igualdad de que tenemos que hacernos cargo de todo, de la casa, de las tareas, esa responsabilidad social también y familiar. Podría decir que no soy machista, pero creo que todos tenemos un nivel de machismo en nuestro chip, que es parte de nuestro trabajo desaprendernos, y esta obra nos ayuda a eso”, puntualizó el comediante.

“Desvestidas” subirá al escenario del Centro de Bellas Artes en Caguas los días 18 y 19 de agosto. Los boletos están a la venta en Ticketera.