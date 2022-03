El Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) regresa este viernes -en versión presencial- con una dedicatoria al escritor Luis Rafael Sánchez y qué mejor que su obra clásica “Quíntuples” para abrir la cartelera que se extenderá hasta el 26 de junio en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

Por primera vez la obra subirá a escena con el actor Joaquín Jarque y la actriz Jacqueline Duprey, tras años de representación en los escenarios locales e internacionales por los actores Francisco “Paco” Padro (entre 1984 y 1986), José Félix Gómez (a partir de 1986) e Idalia Pérez Garay. Con el elenco original esta pieza maestra del teatro puertorriqueño habrá superado las 500 funciones entre Puerto Rico y otros países en Latinoamérica. En esta ocasión, la presenta Casa Productora con la dirección de Emineh De Lourdes.

Esta comedia vodevil en dos actos, cada uno de tres escenas representadas por monólogos de cada personaje, presenta a la familia “Morrison” en el contexto socio-político del Puerto Rico de 1984. “Dafne”, “Baby”, “Bianca”, “Carlota”, “Mandrake” y “Papá Morrison” son cada uno muy distintos del otro aún cuando les une la misma sangre. A través de sus respectivos monólogos, cada uno expone su deseo de abandonar la compañía teatral a la que pertenecen.

“Quíntuples” es uno de los textos que la actriz Jacqueline Duprey siempre quiso que llegara a sus manos. De igual forma, Joaquín Jarque hizo lo posible por lograr los derechos de la obra, pues confiesa que desde muy temprano en su desarrollo como actor se “obstinó” con la pieza.

‘Quíntuples’ no es una pieza para todo el mundo. Posiblemente es la pieza más importante del teatro puertorriqueño, es la pieza que más se ha representado de un autor puertorriqueño a nivel mundial” - Joaquín Jarque, actor

“Desde que tengo recuerdo de conocer la obra de Luis Rafael Sánchez y estoy hablando de mis años de bachillerato, soy su admiradora como escritor de teatro, de ensayos, de cuentos, como pensandor, y ‘Quíntuples’, en específico, es una obra demasiado rica para que una actriz no sueñe con hacerla”, manifestó la actriz, a cargo de los tres personajes femeninos.

Fuera del reto actoral que representa darle vida a unas mujeres tan diferentes, Duprey compartió que ha llegado al punto de rezar para no reírse en su ejecución. “Es tan y tan rica esta comedia que, por ejemplo, el personaje de ‘Carlota Morrison’, cada vez que lo ensayo, digo, ‘Dios, tengo que rezar por no reírme’, porque lo ensayo y me divierte”.

Esta nueva puesta escénica conserva la época en que se desarrolla la obra -década de 1980-, no obstante, hay vigencia en su contenido. “Aún cuando hemos adelantado camino en algunos de los temas que la pieza toca, el ser gay de clóset, el enclosetamiento sexual, por ejemplo, que en los 80 existía mucho y ya no lo es tanto, tampoco es que está del todo borrado. Hemos adelantado en asumir públicamente la identidad gay, homosexual o lésbica, pero todavía hay camino que correr en ese adelanto”, señaló la artista.

“Hay unos temas que se tocan en la pieza -añadió Jarque- que si tomamos en consideración el año en el que se tocaron, sí fueron atrevidos. Hoy en día no resultan tan atrevidos, porque vivimos en un mundo más diverso, más inclusivo”.

Para Jarque el estudio e interpretación de “Quíntuples” ha significado una sorpresa en varios aspectos. Primero, porque hace un tiempo que se creyó estar listo para representarla, sin embargo ahora reconoce que no lo estaba. “Estaba listo para haberla interpretado años antes y ahora me percato que no, que estaba equivocado. El momento es ahora”, dijo.

La segunda sorpresa ha sido romper con la idea que se había formado para entrar en la piel de cada personaje. “Como conocía la obra de antemano, tenía unas ideas preconcebidas de cuál era la línea actoral por la cual yo iba a tirar, pero me llevé una sorpresa, porque la visión preconcebida que tenía, era un poco distinta a la que tenía la directora, Emineh De Lourdes, que es una gran directora, y se me ha hecho un poquito difícil en ese sentido. Esa es una de las cosas riesgosas que pueden ocurrir cuando uno conoce un texto”, compartió.

“Quíntuples” estrena este viernes, a las 8:30 p.m., y continuará por dos fines de semana consecutivos.