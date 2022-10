Fluir. Dejarse guiar por las oportunidades que van presentándose en su camino ha sido clave en la evolución artística del cantante, actor y presentador Rafael José a lo largo de sobre cuatro décadas de trayectoria a nivel profesional.

Prefiere no presionar nada. Lo que no se da, lo dejar ir. Lo que llega, si conviene, lo abraza.

“Yo nunca busqué. Muchas cosas llegaron a mí porque me mantuve en el flow. Yo nunca pensé hacer novelas, nunca pensé en ser entrevistador, hacer programas de juego. Jamás en la vida lo pensé y la vida me fue llevando, y lo acepté”, resaltó con orgullo el artista, quien este fin de semana repetirá su rol como “Padre Gautier” en la versión musical de La guagua aérea. Las nuevas funciones de la puesta en escena, inspirada en la obra del dramaturgo, cuentista, ensayista y novelista Luis Rafael Sánchez, serán mañana, viernes, y el próximo domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Si alguien me dice ‘vamos a hacer esto’, y yo nunca lo he hecho y creo que lo puedo hacer, me tiro y lo hago, en términos artísticos”, dijo el también talento de Viva la tarde (WapaTV), quien además de su faceta como cantante, ha trabajado en comedias televisivas, así como en numerosas obras de teatro que forman su extensa lista.

“Yo creo que tienes que tomar las cosas un día a la vez y no pararte mucho por lo próximo que viene, porque todo puede cambiar en un instante”, añadió. “Son 46 años haciendo televisión y yo he vivido de esto toda la vida. Nunca toqué una muela después que salí de la escuela (de Odontología), pero yo he vivido de esto y a mí mismo me sorprende porque he hecho comedia, he hecho radio, telenovelas, programas de juegos. Estuve en Despierta América, que eso fue algo muy chévere porque me enseñó mucho de lo que es la cultura hispana en general. Cómo integrar la cultura en un solo programa que fue lo que logramos por lo menos del 97 hasta el 2010, que hubo un cambio, obviamente, en el programa, vino de la gerencia, vinieron otros dueños, y eso aprendí, la disciplina”, rememoró.

La sencillez ha sido determinante en el proceso de tener éxito. “La clave es bajarle al ego sobre todas las cosas. Aprender que esto es como la vida misma. Uno tiene que, como una película, ir ocupando el papel que le toca. Ya yo he sido en mi carrera protagonista de muchas cosas, y en esta etapa estoy de apoyo. Por ejemplo, ahora en el programa Viva la tarde estoy haciendo cosas que son muy simples para lo que estaba acostumbrado. Al principio como que me chocó, pero no, reflexioné ‘ya yo he hecho todo eso, deja que otros pasen también y tengan la oportunidad’, porque hay veces que la gente se quiere anquilosar en un sitio, ‘yo soy el que manda, yo soy el que soy, yo soy el principal’, y no. Es bonito también verlo desde otro ángulo y colaborar, y ser la mentoría como ejemplo para que cuando ellos, que ahora están ocupando ese lugar ahora, les toque el mío, recuerden cómo quizás yo bregaba, quizás les sirva de ejemplo, cómo yo pude bregar para mantenerme”.

Uno de los proyectos recientes que lo tiene con gran entusiasmo es su interpretación del “Padre Gautier” en el musical de La guagua aérea.

“A mí me encanta el papel. Es un hombre de mucha fe y muy comprometido con su voto religioso. Entonces, él se mete en un lío porque él hace una recolecta para llevar a este muchacho que es ciego, a Nueva York, porque se entera que en Nueva York hay un médico que le puede devolver la vista. Hacen verbenas, la alcaldía, el pueblo, todo el mundo para ayudar al muchacho”, narró. “Al final de la obra se ve la culminación de por qué ese personaje está ahí, que es sumamente cómico y hasta conmovedor”.

La historia se desarrolla cuando un grupo de pasajeros puertorriqueños toma un vuelo a la ciudad de Nueva York con la esperanza de comenzar una vida mejor. “Lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó en los 60, y es sorprendente. Lo único que cambia es la moda, pero la situación, la venta de la tierra puertorriqueña al capital extranjero que está ocurriendo ahora, eso se toca, eso es medular dentro de la obra y es lo mismo”, comparó con respecto a la realidad social que se vive en el país. “Cómo se comportaban los hombres, cómo se comportaban las mujeres, el hombre mujeriego, la mujer ‘sata’ que era criticada por otras mujeres por ser sandunguera, por fumar, por usar pantalones. Todo ese tipo de cosas se van a ver allí. Está ese boricua que es de los que se va y entonces, como ya habla un poco de inglés se cree superior a los que están acá”, repasó sobre la trama.

Bajo la dirección escénica de Aidita Encarnación, el musical incluye en su elenco a Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Michelle Brava, Gisselle Ortiz, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Manny Manuel, Jesús “Chuíto” Muñoz, Christian Laguna, Ricardo Laboy, Lara González, Carlos Morales, Carlos Ferrer, Luis Obed, Rafael Vélez, Radamés Medina, Aidita Cuevas, Evelyn Rosario, Rosabelle Otón y Yeidimar Ramos. La dirección musical está a cargo del maestro Manny Trinidad, y la coreografía es de Carlitos Hernández.

“Tenemos un elenco espectacular, música, lo visual. Daddy Yankee va a sufrir cuando vea el avión de nosotros porque nosotros estamos en un avión todo el tiempo y van a vernos en ese avión montado y ustedes van a decir ‘¿cómo lo hicieron?’”, bromeó al comparar con la introducción de los espectáculos recientes del intérprete urbano boricua, que simula el aterrizaje de una aeronave.

Por otro lado, el artista también se prepara para el show Boleros del alma 2, a presentarse el próximo 27 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El espectáculo contará también con José Nogueras, Carmen Nydia Velázquez, Aidita Encarnación, Dagmar y el Trío Remembranza.

“La productora, Rosalis Torres, monta un ambiente bien lindo, como si tuviéramos todos en una sala, todo el mundo formal”, adelantó. “Va saliendo una bohemia espontánea, pero ensayada. Esa parte es mi pasión, realmente. Lo más que me gusta es cantar”.

Boletos a la venta para el musical de La guagua aérea a través de Ticketera.com.