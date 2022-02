Por cuatro años, el actor y productor español de corazón puertorriqueño, Rafael Sánchez, ocupó la posición de asistente de producción en Repertorio Español, pero ahora es el nuevo director ejecutivo y artístico de esa compañía teatral con 54 años de historia en la ciudad de Nueva York.

“Contento con el cambio”, expresó Rafa Sánchez, como se le conoce comúnmente. El nombramiento se dio en enero del 2021, pero por motivos de la pandemia no fue hasta hace un par de semanas que se anunció oficialmente. Previo a su nombramiento, ocuparon la dirección los cubanos René Buch (fallecido en el 2020) y Gilberto Zaldívar, cuyo legado desea mantener con una visión más fijada hacia el futuro. Esto incluye los programas educativos, el servicio a la comunidad latina y no latina, la labor en las escuelas y giras, entre otras actividades que conforman el programa natural de la institución, que reúne a personal administrativo, artístico y técnico de Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Venezuela y España.

“Mi deseo es mantener a flote la compañía y además respetar esa visión de los fundadores, de Gilberto Zaldívar y René Buch, y el trabajo de Robert Federico, que estuvo como productor ejecutivo como por 10 años antes de que yo llegara, que casi es como fundador de la compañía porque llevaba 50 años aquí, y llevarlo ahora a un paso hacia el futuro, a traer a un público joven, a diversificar más aún, a una compañía que ya de por sí es diversa”, anticipó por vía telefónica.

Repertorio tiene 54 años, pero no es solo para aquellas personas que nos conocen de siempre, sino también para aquellos latinos que están en Estados Unidos y que aunque a lo mejor no nos conozcan todavía porque son una población más joven, tienen aquí un espacio de celebración de sus raíces” - Rafael Sánchez, director artístico de Repertorio Español

Rafa Sánchez reconoce que no hubiera podido ocupar su nuevo cargo de no haber tenido una trayectoria de 11 años en los teatros locales, como actor y productor, y además siendo uno de los fundadores de la compañía Tantai Teatro (Las cosas extraordinarias, La golondrina), la cual se mantiene bajo con la dirección del otro miembro fundador, Ismanuel Rodríguez.

“Toda mi carrera fue allá”, dijo orgulloso. “Puedo estar en esta posición y en este lugar ahora mismo gracias a haber estado 11 años en la Isla, porque la producción cultural en la Isla es inmensa y de corta duración, o sea que de repente uno hace 12 proyectos en un año y la gente no puede entenderlo, y Repertorio está en esa locura de tener un repertorio real de entre 12 y 14 producciones al año corriendo a la vez. De repente estamos haciendo el martes ‘La casa de Bernalda Alba’, el miércoles ‘El coronel no tiene quién le escriba’, el jueves ‘El Quijote’, el viernes ‘La gringa’, y la misión principal es destacar obras en español de autores de España o de Latinoamérica, o de latinos en Estados Unidos, lo que implica que podemos hacer, desde un Siglo de Oro clásico, tipo Lope de Vega hasta hacer una obra contemporánea”, detalló.

Para este defensor de las artes escénicas, el teatro en Estados Unidos debería ya ser un reflejo de la diversidad de razas, etnias y culturas que conforman esa nación. “La misión ahora mismo del teatro es reflejar ese cambio que ha habido en la sociedad. Durante muchos años hemos sido uno entre mil y creo que ahora es momento de que el teatro en Estados Unidos de voz como parte de su teatro nacional a la comunidad latina”, expuso.

Algo que este español-boricua tuvo presente al momento de negociar su contrato fue que no estaba dispuetso a renunciar al aspecto artístico de su carrera para dedicarse de lleno a lo administrativo.

“Mi casa es el teatro, mi oficio es el escenario, mi oficio son los ensayos y me niego a perder esa parte artística por sentarme en una oficina de lunes a viernes. Soy rata de teatro y aunque por la experiencia de vida he aprendido a hacer la parte administrativa de forma sobresaliente, me niego a renunciar a la artística”, concluyó.