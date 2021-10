La emoción que experimenta Raulito Carbonell desde que decidió escribir su primera novela la compara con la misma que siente al cantar o actuar, por eso no duda que habrá una o más historias por contar.

“Para mí fue bien emocionante, porque yo sabía lo que quería contar y cómo contarlo, entonces el parámetro de saber si era interesante era yo mismo, porque me ponía a leer y decía, ‘Esto está interesante, chévere’, y la forma de pasar de un tema a otro, que es lo que lleva al lector a continuar leyendo y no querer parar, y para mí esto es entrar en otra dimensión con el mismo ímpetu y con el mismo entusiasmo que lo tuve como actor, como cantante, como comediante”, compartió.

“Latitud 18º Norte – Rescate en el Caribe” es el título de la novela en la que recoge los relatos que le hizo el capitán Tomás Busto -quien es su amigo- sobre lo rescates y eventos que estaban ocurriendo en el mar mientras los huracanes Irma, José y María impactaban la zona del Caribe en el 2017.

“Todo el mundo estaba pensando en lo que pasaba en la tierra, y de hecho, el capitán se enteraba de lo que pasaba en Puerto Rico cuando llamaba a su papá, que estaba en Ocean Park, con toda esa zona inundada, y de lo que veía en el satélite de lo que transmitía (el periodista) David Begnaud, entonces la perspectiva que me dio fue totalmente diferente. Yo no me imaginaba que esto estaba sucediendo”, contó.

Esta crónica la fue armando según iba recopilando los relatos del capitán durante un viaje que realizaron durante una semana por el Caribe y en el que diariamente se sentaban a conversar, y él a grabar lo que escuchaba. Luego, tomó la información, la corroboró con otras fuentes o recursos, y tras un año de trabajo, la tiene publicada.

“Cuando lo hago siento lo mismo que si estuviera cogiendo un libreto y cogiendo una obra de teatro o haciendo una actuación en cine o cantando un proyecto como tengo ahora mismo este viernes y sábado que tengo el show ‘Vive Lavoe’ en Ponce”, manifestó. La presentación será en el café teatro Juan Ponce De León, en Paseo Atocha en Ponce.

Carbonell no descarta llevar esta historia al cine, aunque reconoce que es una industria muy compleja.

La novela “Latitud 18º Norte – Rescate en el Caribe” está a la venta en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas.