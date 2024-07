Tras más de 10 años de no llevar el regalo del humor a su fanaticada, los comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, están más que listos para reconectar con el público en la Isla y sentir su calor.

Mejor conocidos como “Los Reyes del Humor”, la pareja se presentará el próximo sábado, 20 de julio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré con sus el espectáculo “3 décadas: Los Reyes del Humor”, con el que celebran su trayectoria y que promete mucha risa.

Céspedes expresó que el dúo se prepara para la única presentación que realizarán en el recinto santurcino, donde combinarán la música y la comedia para revivir algunos de los personajes que han puesto a gozar a la comunidad hispana desde la televisión, el cine y las redes sociales, tanto en su patria como en la Isla del Encanto por las pasadas tres décadas.

“No se puede negar que Puerto Rico es una plaza donde todo lo bueno, donde todos los valores artísticos, rebota no solo hacia América Latina, sino a distintas partes del mundo. Somos admiradores de una gran parte de esos hermanos y para nosotros es más que una satisfacción, es una bendición poder presentar nuestro ‘show’ en la Isla y tener oportunidad de brindarles humor no solo a los dominicanos, sino a todos los latinos que se den cita esa noche”, expresó el comediante.

El humorista, quien junto a su eterno colega y amigo han caracterizado personajes como “Tubérculo” y “Tirsón”, “El ventrílocuo y el muñeco”, entre otros, aseguró que “no vamos a sentir ningún miedo” en regresar a las tablas borincanas, dado que el espectáculo que llevarán esa noche se ha presentado en distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Massachussetts y Nueva Jersey, donde el escenario lo compartieron con el creador de contenido Josué “Comedy” Torres.

“Vamos muy cómodos al Centro de Bellas Artes, porque llegaremos con personajes que la gente conoce y que nosotros hemos manejado a la perfección en cualquiera de los escenarios. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, es una presentación sumamente completa. La gente no se la debe perder”, aseguró.

Céspedes también destacó que esta función se dará a un mes de que Ricardo de los Santos, presidente del Senado de República Dominicana, les ortogara un reconocimiento por su destacada trayectoria y aportación al arte y la cultura dominicana, al tiempo que los consagró como los “embajadores del humor”.

“Eso es una muestra de que Papa Dios se ha pasado mucho tiempo con nosotros. Con el tesón, el esfuerzo, el trabajo serio y digno que hacemos todos los días, tratando de hacer las cosas mejor cada día, pues siempre se obtiene los frutos y para mí es un privilegio que el Senado de tu república te haga un reconocimento en vida, es una gran satisfacción para cualquier artista”, manifestó.

Por otro lado, el humorista también agradeció tener la oportunidad de sentir el calor borinqueño una vez más con la ayuda del productor Jorge Pabón “El Molusco”, figura encargada de esta puesta en escena y alguien a quien estima como un hermano.

“Esta ha sido una amistad extraordinaria. Tuvimos la oportunidad de invitarlo a lo que fue su primera película en República Dominicana, ‘Qué León’, y ahora ir de la mano con él a Puerto Rico nos sentimos más que privilegiados”, apuntaló.

Los boletos para presenciar este incomparable espectáculo de comedia ya están disponibles en Molusco.com.