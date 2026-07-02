El declamador, poeta y locutor santaisabelino Bienvenido Maldonado, junto al Círculo Literario Antonio Ferrer Atilano de Salinas, rindieron homenaje a la actriz Marilyn Pupo el pasado jueves por su gesta de mantener viva la declamación.

El acontecimiento ocurrió en el restaurante 1579 del municipio de Coamo como parte de Jueves de Residencia Poética, inicitiva que encabezan Maldonado y su grupo Declamarte para fomentar la declamación en Puerto Rico.

Edwin Torres Aponte, presidente del mecionado círculo literario de Salinas, tuvo a su cargo dar la bienvenida a la veterana actriz y le hizo entrega de una proclama de reconocimiento, donde se resaltó su legado artístico.

PUBLICIDAD

“Marilyn Pupo es una de las artistas más completas, respetadas y queridas, habiendo enriquecido el alma de nuestro pueblo a través de la televisión, el teatro y la música de manera especial. Su sensibilidad artística la ha llevado a convertirse en una de las declamadoras de poesía más excelsas de nuestra era, poseedora de una voz única. Ha sabido dar vida a los versos de los grandes poetas, convirtiendo el acto literario en un puente directo a los pueblos. Su impecable trayectoria de más de cinco décadas como primera actriz, cantante y animadora personifica el ideal más alto de la excelencia. Sirviendo de inspiración a las presentes y futuras generaciones de nuestra patria, el Circulo Literario Antonio Ferrer Atilano rinde este merecido homenaje a la gran Marilyn Pupo, expresando nuestra más profunda admiración, gratitud por su aportación a la difusión de la poesía y su constante compromiso con la cultura nacional”, reza la proclama conferida a la carismática artista.

La actriz agradeció el reconocimiento y felicitó al grupo de declamadores y escritores por su compromiso con la cultura.

“Estoy muy agradecida y contenta. Y sobre todo les agradezco porque todavía están llevando a cabo la gesta de mantener el amor por la cultura, la literatura y la poesía, que ha caído tristemente tan en desuso”, expresó Pupo.

“Que tengan programas de radio dedicados a eso, que tengan un círculo literario en el área sur y que hagan actividades como ésta, donde se reúnen a declamar poesía y a honrar a escritores, eso me llena de orgullo. Sobre todo que hayan pensado en mí lo agradezco profundamente”, manifestó con emoción.

PUBLICIDAD

La ronda de declamaciones abrió con Torres Aponte, quien declamó el poema de su autoria “La subasta del amor”, el cual dedicó a todos los padres presentes.

Seguido, a petición popular del público, por Marilyn Pupo, quien con su voz recreó todo el sentimiento y angustia que plasmó el poeta juanadino Luis Llorens Torres en su poema “Cuando salí de Collores”. Su magristal declamación le mereció sonoros aplausos de la concurrida audiencia.

De inmediato, Bienvenido Maldonado se adueñó del escenario con su privilegiada voz de locutor con matices románticos al dedicar a la actriz y al público presente “Poema del adiós” y “Poema del renunciamiento”, del cubano José Ángel Buesa.

Marilyn Pupo le respondió con el poema “Cultivo una rosa blanca”, de José Martí. El junte declamatorio entre ambos fue la parte más aclamada de la velada.

Maldonado continúo en su viaje poético con declamaciones de su más reciente obra, “Libro del amor”, con las cuales satisfizo a los presentes.

Wendy Pérez, en la declamación de su poema “Mi nombre tu apellido” también fue aplaudida. De igual forma, la escritora y declamadora salinense Marinin Torregrosa, quien con su poema sandunguero “La bemba colorá” arrancó carcajadas del público.

Alexis Sáez y Gilberto Maldonado, maestro de ceremonia de la actividad, cerraron el encuentro de declamadores con hermosos poemas.