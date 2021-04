Ella fue alegría, poesía, música, y amiga de un país al que se entregó en múltiples facetas y esta noche la celebraron con el mismo amor que regaló dondequiera que pisó.

La vida de Myraida Chaves fue recordada por sus familiares, amistades y compañeros del ámbito artístico desde la sala de conciertos y teatro “Felipe Rodríguez” del Centro de Bellas Artes en Caguas, institución a la que le dedicó los pasados cuatro años como directora ejecutiva.

“Esta es la casa de Myraida, la galaxia de nuestra Estrellita”, exclamó su amigo y alma gemela, Braulio Castillo, hijo, al abrir la transmisión para WIPR de este acto de recordación, la cual condujo junto a la actriz Linnette Torres, otra gran amiga de la comunicadora.

PUBLICIDAD

El alma de Myraida estuvo presente en imágenes de distintos momentos de su vida que iluminaron el fondo del escenario. Se le volvió a ver sonriendo, se le escuchó cantando y celebrando sus logros, como cuando tomó las riendas de esta institución artística y cultural y prometió que la haría vibrar bajo su dirección. Sin duda, lo logró.

La urna con las cenizas de la productora, presentadora y locutora fueron ubicadas en un altar junto con una fotografía, flores y un crucifijo. Cada persona que desfiló por el escenario, hizo un acto de reverencia frente al altar y le regaló una rosa blanca.

Myriana Ortiz Carbia, única hija de Myraida, prefirió no estar presente y en su lugar envió un mensaje en el que estableció su deseo de pasar su duelo en privado, así como pasó las últimas horas al lado de su madre, fallecida el pasado jueves a causa del cáncer.

“Mi mamá y yo deseábamos pasar este proceso en privacidad. Igualmente deseo pasar mi duelo en mi espacio y privacidad. Ella y yo estábamos muy claras en este tema”, compartió en el mensaje que leyó la prima hermana de Myraida, María Del Mar Gómez.

“Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Despedirme de mi mamá es lo más duro que he enfrentado, pero tengo la tranquilidad de saber que ahora ella descansa en paz y ya no sufre. Ella deseaba una misa con sus cenizas y así se hará. Me llena de mucha alegría ver el gran legado que ha dejado mi mamá... Mi madre era un ser lleno de amor. Todo lo que mi madre recibió es porque lo dio en mi vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, y por siempre la mejor mamá”, continuó el escrito, que terminó con una petición de recordarle con la sonrisa y la felicidad que la caracterizaban.

PUBLICIDAD

Myraida vivió 61 años, pero lo que dejó en plano terrenal es incontable, y como dijo la actriz Cristina Soler en unas palabras que dirigió la hija Myriana, será eterna.

El alcalde William Miranda Torres, asimismo, destacó emocionado el profesionalismo, la entrega y el amor que impartió la conductora de programas como “Contigo” y “Uno a uno” al Bellas Artes de Caguas.

“Trabajadora, comprometida y visionaria, una mujer delgada, delicada y aparentemente vulnerable, pero con una personalidad férrea, un ausubo disfrazado de palo de rosas”, destacó el líder municipal antes de revisar lo que fue su obra como directora ejecutiva desde el primer día, cuando declaró que había logrado su sueño.

Por el escenario, desfilaron sus amigos. Desde el más cercano, Braulio Castillo, hasta aquellos que la hicieron vibrar a ella a través de la canción y la poesía, como Chucho Avellanet, Manolo Mongil, Edgardo Huertas, Hermes Croatto, Rafael José, Glenn Monroig, quienes la honraron con las canciones Himno al amor, Forever Young, Gracias mundo, Creo en Dios, Como fue bueno haberte conocido y Por siempre, respectivamente. Igualmente, la honró desde la poesía la actriz Marilyn Pupo con el poema En paz, de Amado Nervo, y la relacionista Uka Green le dedicó un mensaje como la amiga y compañera que fue en el proyecto “Titantos”.

La actriz Suzette Bacó dijo a su llegado a este acto, que cerrado al público, que su relación con Myraida inició a través de la madre, la legendaria comediante Awilda Carbia, con quien llegó a trabajar.

PUBLICIDAD

“Excelente compañera de trabajo, pero tengo siempre que agradecer que en un momento particular en mi vida, en un proceso difícil, ella fue muy solidaria conmigo. Así que para mí fue maravilloso eso. La admiro mucho como entrevistadora, persona, mujer, mamá, hija, hermana, así que siempre voy a estar agradecida por ese cariño por esa solidaridad que tuvo conmigo“, manifestó la artista.

Esta celebración, bendecida por el padre Ricky Gerena, terminó con una vibrante interpretación del tema “Color esperanza”, en la voz de Yanira Torres junto con el grupo de amigos que ahora la recuerdan desde el amor, incluida otra de sus hermanas de la vida, la actriz Marisol Calero.