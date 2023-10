Tras diez años de ausencia de los escenarios boricuas, la actriz puertorriqueña Belange Rodríguez regresa de la mano de la compañía Repertorio Español para participar en la obra “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, que se presenta este viernes y sábado, a las 8:00 p.m., y el domingo a las 6:00 p.m., en el Teatro Francisco Arriví de Santurce.

La pieza teatral se basa en la novela de Junot Díaz que obtuvo el premio Pulitzer de 2008 de literatura de ficción y llega a lsla como parte del Festival de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“Es una pieza preciosa centrada en la figura de Oscar Wao, quien tiene dificultad para encajar en la sociedad e incapacidad de mantener un vínculo amoroso”, manifestó la actriz.

Radicada en Nueva York junto a su madre, la también actriz Amneris Morales, Belange expresó su satisfacción con la caracterización de sus dos personajes en la obra y de volver a actuar en su patria.

“Me siento maravillosa. Es una bendición estar de regreso a mi bella isla y ser dirigida por Marcos Antonio Rodríguez”, sostuvo.

“Adoro mis dos personajes icónicos: Jenny, una estudiante universitaria que Oscar conoce en su época de juventud, e Ybón, una prostituta. Son dos mujeres que se entrelazan con Wao en lo que es el amor en sus diferentes formas”.

En el melodrama, que pone de manifiesto el amor y heroicidad, la talentosa actriz comparte labores con los actores dominicanos Reynaldo Romero, Mario Peguero, Altagracia Nova, Arisleyda Lombert, Maite Bonilla y el boricua Mario Mattei.

Por su excelente trabajo como actriz, Belange ha recibido un sinnúmero de reconocimientos en la cuidad de Nueva York, como el premio Desk 2020 (edición 65) como Mejor actriz destacada (galardón que recibió en el pasado Rita Moreno) por la obra “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”.

“No me lo esperaba en lo absoluto, ya que esos premios no solo incluyen producciones off Broadway, sino de Broadway. Además, jamás habían nominado a una actriz por un trabajo en el idioma español. Acababa de empezar la pandemia del COVID-19 y estábamos todos encerrados en nuestras casas y lo menos que uno pensaba era en un premio”, expuso.

Añadió que, “un compañero de la obra me llamó a decirme que revisara mi email de Repertorio, y así me enteré. Y te digo la verdad, todavía no me lo creo, pero me siento increíblemente honrada y agraciada de poder abrir esta puerta… y espero que cada vez se abran más y así se quede”, subrayó.

También ha sido ganalodana de premios como el KATA Awards, HOLA Awards, ACE Awards, ATI Awards, Prime Latino Media Awards y Premio Arte Internacional.

Junto a su progenitora e Iván Goris, colegas y amigos, Belange creó la compañía B.I.P. (Barrio Independent Productions), dirigida a brindar servicios de salud mental, entre otras cosas.

“Ha sido hermoso trabajar con familia, amigos y la comunidad en Nueva York, además de trabajos independientes de cine y varios festivales. Y ese es el compendio, porque 10 años son mucho trabajo y sé que me voy a quedar corta”.

Contrario a otros artistas boricuas que han sido discriminados en suelo americano, Rodríguez aseguró que, “honestamente, no he sentido discrimen. Quizás porque he trabajado mucho con Latinos. Digo, con la excepción de una que otra audición, donde me preguntan si puedo sonar más latina. Hay gente que todavía tiene un estereotipo de como una latina debe sonar.”

A lo largo de sus años de carrera como actriz ha caracterizado todo tipo de personajes.

“Desde la religiosa (como Patria Mirabal), la tímida de Bernarda Alba, la drogadicta de ‘The Junkies’, la madre de Eva Luna, la aldeana y la duquesa del Quijote, una de las hijas de ‘La nena se casa’, la gringa de ‘La Gringa’, los amores de Oscar Wao, hasta Julia de Burgos, en ‘Tuya siempre, Julita’, y muchas más”, concluyó.