El Teatro Braulio Castillo de Bayamón se prepara para recibir la 5ta edición del Festival de la Comedia, que se celebrará del 2 de octubre al 22 de noviembre, con ocho producciones que subirán a escena de manera ininterrumpida durante ocho fines de semana.

Con funciones los viernes, sábados y domingos, el Festival regresa con una cartelera diversa que reúne teatro, “stand-up” e improvisación con reconocidos actores y comediantes puertorriqueños. La iniciativa continúa apostando al talento local y ofreciendo al público una alternativa de entretenimiento diferente cada fin de semana.

La quinta edición abrirá del 2 al 4 de octubre con “Wanda Sais dijo que sí”, producción de Beaumedia Entertainment LLC, protagonizada por Wanda Sais junto a artistas invitados, entre ellos Adrián García, bajo la dirección de José Manuel Díaz. En su primer espectáculo de “stand-up”, Sais celebra sus 50 años repasando, con humor, aquellas ocasiones en las que decir “sí” cambió el rumbo de su vida. El espectáculo también incluirá algunos de sus personajes más conocidos, música y baile. Boletos disponibles en Ticketera.

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Del 9 al 11 de octubre se presentará “Carlota se divorcia”, de Contraparte, Inc., con Yamaris Latorre, Ambar Bonilla y Edwin Ocasio, bajo la dirección de Miguel Vando. Una mujer reúne a sus mejores amigas en un restaurante para compartir una noticia importante, pero la conversación termina revelando mucho más de lo esperado. Una comedia de diálogos afilados sobre la amistad, la complicidad y esas verdades que solo pueden decirse entre amigas. Boletos en Ticketera.

La improvisación llegará del 16 al 18 de octubre con “Había una vez... una historia que nunca se repite”, de Teatro de la Manga, Inc., con Roxana Miranda, Nathanael Méndez, Francés Sánchez, Wildred J. Lugo, Janibeth Santiago, Maurim Chiclana, Leyra González, Eliezer Rivera, José Nieves y Jorge Colón, bajo la dirección colectiva del grupo. Celebrando 15 años de trayectoria, Teatro de la Manga presenta un espectáculo sin guion ni final escrito, donde cada función se convierte en una historia completamente nueva creada frente al público. Boletos a través de Pietix.

Del 23 al 25 de octubre, Teatralia, Inc. presentará “La mudanza”, con Jorge Luis Ramos y Luis Ponce, bajo la dirección de Vicente Castro. La comedia enfrenta a un hombre mayor en crisis con un joven que intenta asaltarlo, pero la torpeza del improvisado delincuente convierte el encuentro en una inesperada sucesión de situaciones cargadas de humor y humanidad. Boletos en Ticketera.

Los días 30 y 31 de octubre llegará “Chistes prohibidos”, producción de El Comedy Club LLC, con Erick Bonilla y los integrantes de Standoperos, bajo la dirección colectiva del grupo. El espectáculo de “stand-up” reúne temas y rutinas irreverentes que han provocado controversias con políticos, personalidades y hasta familiares. Una noche para reírse precisamente de esos chistes que algunos piensan que nunca debieron contarse. Boletos disponibles a través de Pietix.

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Del 6 al 8 de noviembre subirá a escena “Media docena”, producción de Edgardo Soto LLC, con Juliana Rivera, Larissa Dones, Ambar Bonilla, JC Martínez, Scottie Durán y Ricardo André Lugo, bajo la dirección de Edgardo Soto. Seis comediantes llevan al escenario sus manías, traumas y situaciones cotidianas en una noche de humor sin filtros, irreverente y, sobre todo, muy cercana a las experiencias del público. Boletos disponibles en Ticketera.

Del 13 al 15 de noviembre, Teatro Breve, Inc. presentará “Reunión de clase”. La historia reúne a un grupo de amigos de Bayamón graduados en 1995 que decide celebrar 30 años de su graduación. Entre reencuentros, recuerdos y situaciones inesperadas, la comedia rinde homenaje a Bayamón mientras revive con nostalgia y humor los años noventa. Boletos disponibles en Teatrobreve.com.

El Festival cerrará del 20 al 22 de noviembre con “Arte”, producción de Phoenix Arts & Entertainment, protagonizada por Modesto Lacén, Israel Lugo y Alfredo de Quesada, bajo la dirección del propio Lacén. La compra de una costosa pieza de arte moderno desata una discusión entre tres amigos que termina poniendo a prueba años de amistad, exponiendo diferencias, orgullo y verdades que hasta entonces habían permanecido ocultas. Boletos disponibles en Ticketera.

Durante casi dos meses, el Festival de la Comedia convertirá al Teatro Braulio Castillo en punto de encuentro para los amantes del humor, ofreciendo una nueva propuesta cada fin de semana y celebrando distintas vertientes de la comedia puertorriqueña.

El Teatro Braulio Castillo cuenta con estacionamiento gratuito y servicio de barra, con la particularidad de que el público puede entrar a la sala con sus bebidas. Para información los interesados pueden acceder las redes oficiales en facebook bajo Teatro Braulio Castillo o en su página web www.teatrobrauliocastillo.com.