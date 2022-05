Los artistas Michelle Brava y Tony Chiroldes retoman el proyecto musical que los unió el pasado enero, “Broadway Under the Stars”, para presentarlo esta vez el sábado 21 de mayo en el café teatro Musas y Eventos en la plazoleta del Centro de Bellas Artes en Santurce.

El espectáculo es una celebración, tipo bohemia, del teatro musical, por lo que el repertorio incluirá temas de obras reconocidas, como Chicago, Cabaret, Jekyll & Hyde, El beso de la mujer araña, Come from Away, West Side Story y, por supuesto, In the Heights, entre otros. Ambos intérpretes participaron el año pasado de la puesta local de la pieza original de Lin-Manuel Miranda.

PUBLICIDAD

“La experiencia en enero fue mágica, un bálsamo para nuestras almas que añoraban cantar y volver a tener público cerquita. El lugar y el ambiente fueron perfectos. Y como todos nos quedamos con las ganas y el repertorio de teatro musical es tan amplio, había que volver”, expresó la cantante en comunicado de prensa.

Michelle Brava, con cerca de 30 años de carrera, se ha desempeñado como solista en el género tropical, pero también ha sido vocal coach y actriz en presentaciones en Puerto Rico de obras de Broadway, así como el el teatro musical local. Recientemente encarnó a “Marmee” en el montaje de Little Women dirigido por Miguel Rosa-López.

Chiroldes, nacido y formado como actor en Puerto Rico, se trasladó a Nueva York en 1993 donde es locutor y actor a tiempo completo. Allá formó parte del elenco original de los musicales In the Heights, así como en The Capeman junto a Ednita Nazario, Marc Anthony y Rubén Blades. Recientemente le prestó su voz a las películas West Side Story, In the Heights y Vivo.

Para disfrutar de “Broadway Under The Stars”, con la dirección musical de Abimael Viana Figueroa, se requiere evidencia de vacunación y el uso de mascarillas es obligatorio. Los espacios son limitados. El costo es de $50 por mesa (hasta 4 personas por mesa). Para reservaciones, llamar al (787) 466-4607.