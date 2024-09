El domingo, 22 de septiembre se le rendirá homenaje a la vida y obra del admirado escritor, poeta, crítico y periodista puertorriqueño, Félix Jiménez, quien falleció el pasado mes de abril.

La celebración será de 5:00 a 7:00 p.m. en el patio interior del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) en Santurce. Será un espacio para recordar su inestimable dedicación a la escritura, al pensamiento crítico, a sus estudiantes y a la tertulia.

Félix Jiménez fue un prolífico autor cuyas obras han dejado una huella indeleble no solo en el ámbito literario, sino también entre sus colegas, lectores y amistades. Su trabajo se destacó en publicaciones de renombre como The Village Voice, The Nation y The Washington Post en Estados Unidos, así como en los periódicos locales El Mundo y El Nuevo Día, y en la revista 80 grados. Además, su labor como productor en CNN y su dedicación como profesor de Estudios Culturales en la Universidad del Sagrado Corazón, así como su papel como profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York reflejan su compromiso con la educación y la difusión del conocimiento.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Las prácticas de la carne: construcción y representación de las masculinidades puertorriqueñas”, “La cultura material del deseo: objetos, desplazamientos, subversiones”, “Audioeuforia”, “Vieques y la prensa: el idilio fragmentado”, además del poemario “Serenos, semejantes”. Su legado literario continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y académicos.

La actividad contará con la participación de escritores, artistas y allegados de Jiménez, quienes compartirán reflexiones e interpretaciones sobre su obra e influencia en la literatura contemporánea. Entre los participantes estarán Alfredo Nieves Moreno, Angélica Plá, Carmen Graciela Díaz, Huáscar Robles Carrasquillo, Ilean Pérez, Larry LaFountain-Stokes, María Teresa Martínez-Díez, Mariela Fullana, Maritza Hernández, Rafael Acevedo, Rubén Ríos Ávila y Shey Rivera. La entrada es libre de costo y cuenta con el respaldo de Humanidades Puerto Rico y del MAC.