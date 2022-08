Ser cómplice de la evolución profesional de sus hijos en el campo de la actuación es una experiencia que el veterano actor René Monclova valora a plenitud.

El compromiso y la determinación que muestran en su empeño por sobresalir son aspectos que elogia, tanto desde el punto de vista del padre, como del compañero de trabajo.

“Admiro de Félix, Camila, Mirna y Sara, de esta generación en general, que es una generación que manda y que no espera. Nuestra generación tuvo el beneficio de muchos talleres laborales en distintos canales, de muchas novelas, series, comedias, Cada canal de televisión tenía cinco, seis programas locales. Esta generación no tiene ese beneficio”, analizó pensativo el artista, quien se ha destacado en el drama y la comedia, tanto en la televisión como el cine y el teatro.

“La televisión local es un fenómeno generacional que va a pasar a la historia, porque la gente ha movido el entretenimiento de la televisión a las plataformas (de streaming), y haciendo sus propios canales, sus propios sketches, sus propios pasos de comedia. Pero es una generación que escribe, que produce. Es una generación que lo hace todo. Camila escribe extraordinariamente. Félix también. Es una generación muy valiente que no les tocó la bonita y aun así están aquí en pie de lucha haciendo los suyo”, añadió con orgullo el actor, quien compartirá escenario con Camila en el stand-up comedy Pa’ que tú lo sepas, que también contará con la presencia de Jorge Castro, Alfonsina Molinari y Magdaly Cruz.

El espectáculo de comedia se presentará en agosto 6 en el Centro de Bellas Artes de Caguas; el 13 en el Teatro Taboas, Manatí; el 20 en el CBA de Juana Díaz; y el 27 en el CBA de Santurce. El 17 de septiembre tendrán una función en el Teatro Ideal de Yauco, y el 17 en el CBA de Humacao.

“Yo cuanto grupo de gente joven me invita a trabajar, trato de estar activo porque son los que están al día. Desde mis hijos, con sus proyectos, cuando me llaman, por supuesto que sí”.

A su vez, compartió cómo ha sido la dinámica a lo largo de más de una década de interacción profesional con los suyos.

“Con todos mis hijos con los que he trabajado, en un momento ellos me han puesto límites, en ocasiones me han recriminado ser demasiado sobreprotector. En ocasiones estaba de acuerdo con ellos. En ocasiones yo decía ‘no, porque entre compañeros hay mucha confianza, nos decimos cualquier corrección que nos diríamos como amigos, y es lo mismo que yo haría’ (con ellos). Pero también está el elemento de padre e hijo, que hay otras historias internas y poco a poco las fui internalizado, y creo que poco a poco he podido corregir alguna de esas conductas equivocadas ‘bien intencionadas’, como describe Camila”.

Su hija resaltó varios de los consejos del destacado actor en su desempeño en la actuación.

“La ética laboral, que la gente prefiere siempre trabajar con una persona con la que puedan contar, que va a hacer su trabajo, que va a cumplir, que va a dar su máximo, una persona responsable. La importancia de llegar con sus líneas aprendidas, llegar temprano”, enumeró. “Ser un compañero de trabajo en quien se puede confiar y estar ahí para los compañeros y la producción, por encima de todo”, añadió convencida la actriz, quien también escribió una parte del libreto de Pa’ que tú lo sepas.

Al hablar del stand-up, el actor menciona varios de los temas que abordará la puesta en escena, que estrenó a finales de 2019 con René Monclova y Jorge Castro. Desde entonces, el show de comedia se ha atemperado conforme a los temas del momento, incluyendo la pandemia.

“Es entre broma y serio resaltar las cosas que nos hacen ser lo que somos en Puerto Rico, por qué el puertorriqueño es así, que tiene su propia idiosincrasia, su propia manera de decir las cosas y percibir al mundo, su propio humor. La premisa es qué es para cada uno de nosotros ser puertorriqueño, y por ahí empieza el espectáculo, cada cual, con su visión, su caricatura, su esencia”, sostuvo sobre el show que incluirá los personajes de “Segismundo”, “Lolo Bond”, “Berengeno” y “Los Borrachitos”.

Camila compartió varios de los asuntos que también se plantearán. “La crisis que ha surgido en la cuestión de los empleos, cómo la gente ve los empleos ahora versus cómo los veía antes de la pandemia. También, la manera en que nosotras como mujeres vemos el approach de los hombres puertorriqueños, cómo ellos se acercan a nosotras con un interés romántico”, agregó, y repasó su experiencia al crear el libreto.

“Con este grupo es fácil escribir porque yo los conozco de toda la vida. La parte que escribí es el principio, los momentos en que interactuamos todos unos con otros como nosotros mismos haciendo stand-up a cinco voces, no como ningún personaje”, especificó. “Por ese lado es fácil escribir porque yo sé la manera en que piensan, la manera en que perciben las cosas. Comoquiera, tuvimos reuniones de temas que íbamos a tocar”, añadió sobre la presentación, que incluirá interacciones con el público.

Boletos a la venta a través de Ticketera.com.

Dónde verlo

El evento se presentará a las 8:00 p.m. en los siguientes pueblos: