Con la participación de artistas de Cuba, República Dominicana, México, Estados Unidos y Puerto Rico, regresa el Encuentro de Bateristas Afrocaribeños en su segunda edición. Este evento, que reúne a reconocidos músicos y educadores musicales en dos días de clases magistrales y conciertos, se celebrará el 20 y 21 de octubre en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), en tributo al maestro baterista puertorriqueño Antonio “Tony” Sánchez.

Durante dos días el público podrá ser testigo del talento y conocimiento de diversos músicos –sobre todo de la región del Caribe– que han aportado de manera innovadora ritmos y músicas folclóricas de sus países al desarrollo de la batería. El fundador del evento, el percusionista y educador cubano Fidel Morales, será nuevamente el director artístico y educativo de este segundo encuentro. Morales explicó que, aunque el proyecto -creado en 2018- se concibió como uno bianual, la pandemia impidió que se llevara a cabo por lo que lo retomaron este año con la intención de que sirva nuevamente como un espacio educativo y cultural.

“Más allá de rescatar la historia y el legado del instrumento, lo que queremos es propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos entre músicos caribeños y puertorriqueños, así como entre educadores, investigadores, estudiantes y amantes de la percusión en general”, expresó el profesor del Departamento de Jazz y Música Caribeña del Conservatorio de Música de Puerto Rico, desde donde ha desarrollado la más importante escuela de bateristas del país.

Morales resaltó que este año el evento se reviste de gran importancia ya que será dedicado al percusionista y educador musical puertorriqueño Antonio “Tony” Sánchez, quien falleció en 2018 a pocos días de haber participado en la primera edición del Encuentro. Sánchez fue baterista de orquestas como la de Noro Morales, Tito Rodríguez, Mario Ortiz, Lito Peña y otras emblemáticas de la época de oro de las grandes orquestas en Puerto Rico. Fue, además, un reputado y muy querido educador, que formó a cientos de bateristas, así como a músicos de otros instrumentos desde el Conservatorio de Música de Puerto Rico y escuelas de bellas artes alrededor de la isla.

“Tony era un ser excepcional que poseía vastos conocimientos en historia de la música, en particular de la historia musical de Puerto Rico, la que transmitió a sus estudiantes, e hizo importantes aportaciones al desarrollo de la batería caribeña desde las orquestas en las que participó en sus más de 60 años de carrera. Este homenaje tiene la intención de honrar y rescatar su legado y darlo a conocer a las nuevas generaciones de músicos y estudiantes de música”, destacó Morales.

El Segundo Encuentro de Bateristas Afrocaribeños contará con la participación de los percusionistas puertorriqueños Efraín Martínez, Tony Escapa y Willy Rodríguez, los cubanos Fidel Morales, Nailé Sosa y Oliver Valdés, el mexicano Vladimir Coronel, el libanés-neoyorquino Robby Ameen y la dominicana Ivanna Cuesta, ganadora en 2019 del importante concurso internacional “Hit Like a Girl”.

La músico Nailé Sosa será parte del homenaje al percusionista puertorriqueño Tony Sánchez. ( Suministrada )

Este año el evento iniciará el jueves, 20 de octubre a las 10:00 a.m. con la conferencia magistral “Polirritmos en el jazz afrocubano”, a cargo del maestro y director del Encuentro, Fidel Morales. Le sigue, a las 11:30 a.m., el baterista puertorriqueño radicado en Nueva York, Willy Rodríguez, con una conferencia en la que abordará sus experiencias como baterista latino en la urbe del jazz. A la 1:30 p.m., el educador y baterista Vladimir Coronel dictará la conferencia “Explorando las digitaciones: Stick control aplicado a los ritmos tradicionales mexicanos” y, a las 3:00 p.m., el baterista puertorriqueño Tony Escapa hablará sobre la versatilidad del baterista latino y sus experiencias con artistas internacionales del pop, como Ricky Martin y Miguel Bosé, y jazzistas boricuas como David Sánchez, Jerry Medina y Miguel Zenón.

El viernes, 21 de octubre, las actividades comenzarán a las 10:00 a.m. con el baterista Oliver Valdés y su conferencia “La batería cubana hoy”. A las 11:00 a.m., y como parte del Foro de Jazz, la baterista y educadora dominicana Ivanna Cuesta ofrecerá la conferencia “El Caribe nuestro en la música moderna”. Mientras que a la 1:00 p.m., el baterista puertorriqueño Efraín Martínez presentará una conferencia basada en su libro “Raíz”, un estudio sobre la diversidad de los ritmos afropuertorriqueños y su aplicación a la batería. El programa de conferencias magistrales tendrá su clausura a las 3:30 p.m. con la presentación del baterista y educador libanés-neoyorquino Robby Ameen, quien ha tenido una magistral carrera junto a grandes figuras y agrupaciones de la música latina como Rubén Blades y los Seis del Solar, Eddie Palmieri, Horacio “El Negro” Hernández y Dave Valentín.

El programa de conferencias magistrales se complementará con tres conciertos. El primero será un pre-evento el miércoles, 19 de octubre, a las 6:30 p.m., en el Patio del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Este contará con la participación de cuatro egresados de la cátedra de Batería Jazz que dirige el maestro Fidel Morales y que hoy cuentan con importantes carreras como bateristas y maestros de música. Estos son Francisco Alcalá, Adriel Cirino, William García y Kevin Reyes, quienes realizarán el estreno mundial de la obra para batería y percusión “Caribbean Falafel” de la autoría de Morales. Esta pieza es una fusión del ritmo egipcio maskum, el americano shuffle y la rumba cubana.

El 20 y el 21, a las 7:30 p.m., se ofrecerán sendos conciertos con la participación de los bateristas, acompañados por una orquesta de estudiantes del Departamento de Jazz y Música Caribeña del CMPR, dirigidos por Morales. Todas las conferencias y conciertos tendrán lugar en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música en Miramar.

El Segundo Encuentro de Bateristas Afrocaribeños es posible gracias el respaldo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el National Endowment for the Arts, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities, la organización sin fines de lucro Tukupá y la agencia ROL Marketing Studio.