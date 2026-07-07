BAS Entertainment reveló este martes el elenco que dará vida en Puerto Rico al exitoso musical de Broadway Buena Vista Social Club™, una producción que debutará el próximo 23 de octubre en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El montaje estará encabezado por un grupo de reconocidos artistas locales, entre ellos Choco Orta, quien interpretará a Omara; Michael Stuart, en el papel de Ibrahim; Ernesto Concepción, como Compay; Modesto Lacén, quien dará vida a Juan de Marcos; René Monclova, como Rubén, y Luis Sanz, en el papel de Eliades.

El elenco principal también incluye a Cherry Torres (Omara joven), Jasond Calderón (Ibrahim joven), Luis Obed (Compay joven), Carlos García (Rubén joven) y Bri “La Pelúa” (Haydee joven).

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“Para BAS Entertainment es un gran orgullo presentar en Puerto Rico una producción de la magnitud de Buena Vista Social Club™. Reunir a un elenco compuesto por reconocidas figuras de nuestras artes escénicas y de la música es reflejo del enorme talento que existe en la isla", expresó el productor Ender Vega.

La producción contará además con un ensamble integrado por Solimar Arzola, Nayaret Ennovi, Aura González, Heber Mejía, James Thomas y David Villareal, quienes tendrán a su cargo la interpretación de múltiples personajes y la recreación de la atmósfera de La Habana que caracteriza la historia.

En el equipo creativo figuran Marcos Santana como asociado local de dirección escénica y coreografía; Juan Carlos Rodríguez, director musical; Miguel Rosa, asociado local de diseño de escenografía; Alba Kercadó, asociada local de vestuario; Ricky Diadoné, asociado local de maquillaje y peluquería; Emmanuel Delgado, asociado de diseño de iluminación; Greg Barreto, asociado de ambientación y utilería, y Michelle Brava, como entrenadora vocal.

Inspirado en hechos reales, Buena Vista Social Club lleva al escenario la historia detrás del emblemático álbum ganador del Premio Grammy de 1997, considerado uno de los discos más influyentes de la música cubana. La producción combina una banda en vivo con un elenco de actores y cantantes para narrar el surgimiento de las leyendas que dieron vida al fenómeno musical.

El musical se presentará desde el 23 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Debido a la alta demanda, los productores ya anunciaron funciones adicionales para el 24 y 25 de octubre. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.