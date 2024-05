Ricardo André Lugo es uno de esos talentos que hace mil cosas a la vez y a todas les pone el mismo empeño. Él lo mismo actúa, que escribe y dirige, porque cuando hace improvisación, como en el nuevo espectáculo “Al grano”, hace las tres a la vez.

Es una versatilidad que se refleja desde su formación académica. Hizo tres bachilleratos en uno, mezclando la actuación con el periodismo y la psicología. Es de hablar rápido, da la sensación que no se está quieto ni un segundo. Realmente no puede parar, porque eso significaría dejar de crear, dejar de trabajar y dejar de devengar un dinero que, como toda persona, necesita para vivir en un país donde se invalida aquello de que todo lo que sube, baja, pues en esta isla poco o nada baja.

Actualmente lo ocupa mucho la escritura, la dramaturgia, una faceta que lo tomó por sorpresa y de pronto se convirtió en un ejercicio de autogestión.

“Yo comencé a escribir para darme trabajo”, comparte este joven multifacético, natural de Cabo Rojo. Escribió y produjo sketches y shows de comedia en el desaparecido café teatro La Beckett en Río Piedras; el fallecido actor Albert Rodríguez lo integró en algún momento al programa “Risas en combo”, y actualmente escribe para “Alexandra a las 12″.

Además, por su lado, constantemente crea contenido para las redes sociales, donde es Tralugo. Desde esas plataformas ha creado un concepto original de parodia musical que, otra vez, le permite mostrarse como escritor, actor y hasta músico.

“A mí se me dieron oportunidades desde muy temprano en todas las facetas que a mí me gustan, pero yo quería volver esto un trabajo, no quería que fuera un guiso”, dijo. “A medida que pasa el tiempo, a uno lo llaman más para hacer una cosa y en este caso es la escritura, porque lo hace menos gente. Hay menos escritores, hay menos dramaturgos”.

Ricardo Lugo y Xavier Ortiz iniciaron este concepto de improvisación el año pasado y en este ocasión parten de dos personajes de meseros. ( Suministrada )

El show de impro “Al grano”, que ejecuta junto con Xavier Ortiz Torres, es uno de formato largo, en el que establece una conversación con el público para sacarle información que luego ellos usan para estructurar una obra inventada al momento.

Siempre que estoy haciendo arte, me siento cómodo” - Ricardo André Lugo, actor y escritor

Esta es la segunda temporada de un concepto que comenzó el año pasado teniendo como punto de partida un coffee shop. Ahora transicionaron a ser unos meseros en Abracadabra en Santurce, y mientras atienden al público, ellos van improvisando.

“La conexión con el público es bien importante. En un show de impro el público es protagonista básicamente y en esta conversación que tenemos con el público, Xavier y yo nos encargamos de saber qué tipos de personas tenemos, qué intereses tienen”, detalló el artista.

“Al grano” tendrá una tercera función este jueves, a las 8:00 pm, en Abracadabra.