Una casa propia, un buen trabajo, casarse, tener hijos y vivir así hasta la posteridad. Esas fueron las expectativas que inculcaron en muchos hogares. Pero ¿qué pasa cuando esos sueños toman otro rumbo, especialmente cuando afecta a una mujer “hecha y derecha”? ¿Tendrá una segunda oportunidad para rehacer su vida sin tener que justificar cada paso?

Esa conversación lleva a Blanca Lissette, Julian Gilormini y Joealis Filippetti a la presentación de “A la misma hora, en la misma barra”, una comedia en la que tres personajes tendrán un encuentro inesperado donde demostrarán que cada uno es digno de valor y que, al fin y al cabo, ellos pueden hacer lo que les dé la gana con su destino.

PUBLICIDAD

La producción, que se llevará a cabo el próximo 21 y 28 de abril en el café teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce mostrará a las conocidas figuras en una pieza donde el buen humor y la sensibilidad humana reflejarán a personajes que buscan soltar sus miedos más grandes y vivir plenamente.

Para Blanca Lissette, esta presentación, donde dará vida a “Elena”, una viuda que busca rehacer su vida a sus 50 años, será inigualable dado que la primera puesta en escena se llevará a cabo en su día de cumpleaños, lo que la “pompea” para hacer “lo más que amo después de mi hija”.

“La pieza es una comedia, pero hay unos puntos que siempre son importantes que llevemos y pienso que el público recibirá, entenderará y adaptará mejor esas enseñanzas entre risas”, expresó.

Entre esos mensajes, se encuentra que la edad no debe ser límite para pasarla bien, algo que la teatrera reconoce desde su juventud y que ha tenido que luchar hasta el sol de hoy.

“La edad es un rollo mental. Tú te puedes ir a janguear, enamorar, conseguir un propósito, lograr tus metas a cualquier edad, y el personaje de ‘Elena’ es eso, es alguien que decide querer vivir la vida después que su marido murió, y vivirla plenamente, aunque, para algunos, parezca como si ella estuviera un poco loca”, aseguró.

La intérprete sostuvo también que esta obra retará también la noción que se le han impuesto las mujeres de realizar sus vidas en su juventud y someterse a la misma hasta la posteridad.

PUBLICIDAD

“Yo pienso en mi abuelita a mi edad, o pienso en mi mama a mi edad, y ninguna de las dos era como yo ni les preocupaba las cosas que me preocupan a mí hoy día. Ya ha habido un cambio, pero falta que ese cambio sea algo natural, que no tengamos que estar peleando o defendiendo cómo queremos vivir”, manifestó. “Yo me siento libre porque no le tengo que explicar a nadie nada, yo hago lo que me dé la gana, y yo crié a mi hija con mucha libertad porque yo no quería que ella viviera todas las experiencias que vivieron las mujeres”.

No obstante, Blanca Lissette manifestó que encarnar su personaje con la mayor autenticidad hubiera sido imposible si no contara con un libreto sólido como el que escribió Ibelle Ayala Rosado, así como la dirección de María Bertólez, quienes han garantizado que el elenco internalizara sus roles a plenitud. “Elena hará lo que dé la gana, le guste a quién le guste, o no le guste a quién no le guste”, destacó.

La artista, igualmente, sostuvo que “Tito”, personaje que interpretará Gilormini en la obra, tendrá que retomar su compostura y aprender a soltar malas costumbres que aprendió de la que lo parió, mientras que “Lorna”, personaje al que Filippetti le dará vida, representará la mujer contemporánea quien ayudará a sus semejantes subsanar esas preocupaciones que encuentran en el camino.

“Con monólogos, momentos chistosos, todos reflejarán algún segmento de la sociedad y cada uno tienen un crecimiento, y todos tienen un valor cómico y humano. Todos aquí son protagonistas”, expresó.

PUBLICIDAD

Una “terapia”

Julian Gilormini, conocido por sus parodias de “La casa de los famosos 4″, donde imita la voz de la modelo y empresaria Maripily Rivera, regresa a sus raíces con el rol de “Tito” dado que demostrará con esa figura que “amar siempre será la decisión correcta”.

“Dentro de la comedia, reflexionamos, y esto es lo bonito que nos trae este tipo de trabajo porque el público rie y goza, pero a la vez se lleva una enseñanza”, sostuvo.

En cuanto a enseñanaza, el histrión sostuvo que a través de su personaje se “tocará muchas caras del amor” al demostrar todo lo que conlleva en enlace entre madre e hijo, así como la relación entre parejas.

“El personaje es bonito porque está muy humanizado, es real, porque hay relaciones, dentro de lo que pudiera ser tóxico, hay conductas que uno no se da cuenta que son aprendidas, pero dentro de todo, en la relación que tiene con su esposa, viene otro tipo de personalidad, y trabajar esas vertientes ha sido interesante, complejo, algo que he disfrutado”, manifestó.

El actor indicó que goza colaborar nuevamente con Blanca Lissette desde que presentaron el drama “La casa de Bernalda Alba” en febrero de 2020 y compartir tarima con Filippetti en “¡Qué monjas!”, que se dio ese mismo año, en un proceso divertido.

“Esto ha sido una terapia, y estoy más que seguro que la gente se va a divertir mucho más que nosotros en la obra”, indicó.

“Una comedia de sustancia”

Joealis Filippetti expresó a Primera Hora sentirse privilegiada de formar parte del elenco de “A la misma hora, en la misma barra” dado que la producción representará una comedia donde distintos sectores de la sociedad se podrán identificar.

PUBLICIDAD

Además, destacó el lápiz de Ayala Rosado, con quien nunca había trabajado, y la dirección de una veterana como Bertolez, dado que el libreto, para la actriz, es sinónimo de una “comedia de sustancia”.

“Si hay un buen texto, un buen libreto, ya el 50% del trabajo está gano. Malo es cuando trabajas con un texto que, de momento, no te favorece, no te satisface, por lo que complica nuestro trabajo. Aquí Ibelle hizo un trabajo extraordinario al crear un texto que apelará a la sociedad, la gente se identificará muchísimo porque es una comedia de sustancia, habla sobre diversos vínculos que pueden ser tóxicos cuando vienen desde el amor, y no son solo vínculos de pareja, sino las relaciones con tus padres, tus amistades, así que esto conectará con la audiencia inmediatamente”, sostuvo la comediante.

Filippetti, además, manifestó su entusiasmo por trabajar con colegas como Blanca Lissette y Gilormini, particularmente con un personaje como Lorna, con quien ha sentido mucha empatía y, según ella, “representa la vida misma”.

“Cuando trabajas con companeros que son talentosos, disciplinados, y juegan y se divierten, todo es mucho más fácil, es una de las cosas que más me entusiasma de este proyecto”, expreso la también animadora de “El Bello y la Bestia” de Salsoul.