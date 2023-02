La trayectoria artística de la actriz Rita Moreno supera las siete décadas, entre el cine, el teatro y la televisión. No obstante, en ese amplio resumé que incluye ser la única artista de origen hispano con el título de “EGOT” -o ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony- no hay un trabajo realizado en la Isla, un lugar que cada vez que pisa siente sus raíces.

La oportunidad de integrar su talento a una producción local aún no se ha dado, pero ella no pierde la esperanza. Al contrario, le entusiasma, siempre que se den unas buenas condiciones.

“Me encantaría trabajar aquí, pero, so far, no me han ofrecido algo que pueda hacer. Me han ofrecido algunas cosas que puedo hacer, pero la paga no es buena, o las circunstancias no son buenas. No es porque no me ofrecieron, me han ofrecido, pero todavía hay tiempo. 91 años, ¿por qué no?”, cuestionó con el buen humor que la mantiene alegre, vivaracha.

Moreno se encuentra en la Isla como parte del estreno en una sala local del musical “West Side Story”, obra de Arthur Laurents que le mereció el premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en el 1962 por la interpretación de “Anita”. Es una visita que ayer le regaló un momento de profunda emoción al descubrir la pintura realizada por el actor y artista plástico ÉkTor Rivera en honor a su vida y obra artística. La obra de gran formato ahora engalana una pared del vestíbulo del Centro de Bellas Artes en San Juan, gracias a un préstamo del productor Ender Vega y el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, quienes la comisionaron y quienes la acompañaron durante la dedicatoria.

Aún con una vida artística tan amplia, de altas y bajas, luchas y victorias, quedan en el corazón de la humacaeña algunos sentimientos encontrados por experiencias que no se le han dado, como las películas que ha podido realizar la actriz estadounidense Meryl Streep y ella hubiera querido hacer.

Lin-Manuel Miranda le confesó haber hecho uno de los personajes de "West Side Story" cuando cursaba el sexto grado. ( Carlos Giusti/Staff )

“Hay muchas cosas que nunca pude hacer, papeles que no me ofrecieron”, lamentó mientras el pecho parecía gritar “boricua de corazón”, por el arte que llevaba grabado en un suéter. “Hay que vivir con eso y dejarlo ir, pero hay que botarlo, porque si uno lo carga entonces es una vida de amargura. Y yo soy una persona que está bien contenta, estoy bien feliz y apreciando los 91 años. Esto es fascinante”, anotó agradecida.

La actriz, una de las cuatro protagonistas de la nueva película “80 for Brady”, asistirá esta noche al estreno del musical junto con su hija, Fernanda Luisa, de quien pronto será vecina, pues se está mudando a la comunidad donde ésta reside. En la conferencia de prensa de ayer anticipó que llevaría una toalla a la función, por la emoción que le despierta ver una obra tan significativa para ella, y subir a escena en una sala puertorriqueña.