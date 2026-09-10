Manuel Vázquez, director de la galería San Patricio Art Center (SPACE), anuncia la apertura de la exhibición “Piedras y cosmos”, del artista Abdías Méndez Robles. El evento que conmemora el 12 aniversario de SPACE se llevará a cabo el jueves, 17 de septiembre, de 7:00 a 9:30 p.m. La exposición permanecerá abierta hasta el sábado 17 de octubre de este año.

Según Vázquez, Abdías Méndez Robles presentará, por primera vez en su trayectoria artística, once esculturas en concreto acompañadas junto a tres de sus pinturas tradicionales, reflejo de su propuesta plástica y celebra sus cincuenta años de trayectoria en el mundo del arte.

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Vázquez, añadió que la obra de Méndez Robles está vinculada a la abstracción y la geometría, explora las relaciones entre la línea, la forma, el ritmo y el espacio. Mencionó, además, que la obra de Méndez Robles se distingue por la intensidad cromática y el lirismo formal, mientras que su escultura reciente lleva un énfasis en el volumen y la materia, donde convergen órbita, introspección, permanencia, movimiento y transformación.

Por su parte, el maestro escultor Pablo Rubio comentó: “Abdías Méndez Robles, movido por su inquietud hacia un nuevo nacimiento escultórico, encuentra en el cemento su respuesta. Modelando y tallando, al final nace una serie de esculturas abstractas dentro de un mundo de moléculas, esferas, curvas orbitales, triángulos, rectángulos y cuadrados; negativos y positivos que juegan y vibran con el conocimiento de una ecuación. No tengo ninguna duda de que su escultura nace de su pintura. Este nuevo mundo de modelar y tallar lo lleva, con pasión, a conseguir al final una escultura sincera y presencial. Es notable destacar, en algunas de sus piezas, el pulido del cemento, el diseño de sus bases y, en ciertos casos, el cambio de color y textura, logrando un acabado exquisito”.

La Dra. Hiromi Shiba expresó: “Después de cinco décadas de investigación y ejercicio artístico, Abdías Méndez Robles demuestra que su lenguaje continúa abierto a la experimentación y a la transformación. En sus manos, el concreto trasciende su función constructiva para convertirse en materia sensible y conceptual: un medio capaz de articular forma y vacío, permanencia y movimiento, solidez y ligereza. En esta tensión entre aparentes opuestos se revela precisamente una de las aportaciones más significativas de esta nueva etapa escultórica de su producción artística”.

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El artista Eric Tabales indicó que, con este conjunto de esculturas en concreto, Méndez Robles confirma una investigación escultórica coherente y profundamente intuitiva, capaz de transformar este medio en una experiencia espiritual, simbólica y contemporánea

“La escultura surge como un fluir natural de mi propia búsqueda. No representa una ruptura, sino una consecuencia: aquello que durante décadas construí sobre el plano encuentra ahora su cuerpo en la materia. Con mis esculturas, ya no sugiero ni infiero la tridimensionalidad: la construyo”, puntualizó el artista Méndez Robles.

La exposición estará abierta al público de martes a sábado, de 12:00 a 6:00 p.m. SPACE está ubicada en el centro comercial Galería San Patricio, en Guaynabo.

Durante el periodo de la exposición se ofrecerán visitas guiadas, las cuales serán anunciadas en Facebook, @SanPatricioArtCenter, e Instagram, @spacePR.