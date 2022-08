El exitoso musical de Broadway On Your Feet! sobre la vida de Emilio y Gloria Estefan subirá a escena ahora el 9, 10 y 11 de septiembre en Bellas Artes de Santurce, al abrirse una nueva función el domingo en la tarde. El público podrá ver a Denise Quiñones recrear la vida de la estrella internacional Gloria Estefan, desde su Cuba natal, su lucha por abrirse paso en el difícil mercado musical de Estados Unidos hasta convertirse en una estrella internacional con los éxitos de Miami Sound Machine, que llenarán de música y baile el escenario.

“Yo crecí con la música de Gloria Estefan y Miami Sound Machine, con Conga, Get On Your Feet, Mi tierra y tantas canciones que están en la obra, con un elenco espectacular. Son muchas canciones y bailes en los que estoy casi todo el tiempo en escena. Estoy emocionada porque voy a celebrar mi cumpleaños el día del estreno, en mi primer rol protagónico en un musical en Puerto Rico, haciendo lo más que me gusta: actuar, bailar y cantar. Gloria es un ícono del mundo del espectáculo y tuvo una vida intensa, que es un reto y un honor interpretar. Espero ver al público allí disfrutando esta obra musical hermosa e inspiradora, para toda la familia”, expresó por escrito Denise Quiñones, quien ya se ha destacado como parte del elenco de musicales como Mamma Mia.

PUBLICIDAD

La Fundación Arturo Somohano, que en 2018 produjo el aclamado musical Mamma Mia, vuelve a presentar teatro musical del más alto calibre con esta obra que cuenta con el endoso de los Estefan. On Your Feet! tendrá una orquesta en vivo dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, un elenco y cuerpo de baile de más de 30 personas y la dirección y coreografía del boricua Luis Salgado. Las taquillas ya están a la venta en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Eddie Noel Rodríguez, actor y cantante puertorriqueño de carrera ascendente en Broadway, será Emilio Estefan, rol que ya había interpretado con el aval de los Estefan en la gira de On Your Feet! en Estados Unidos. Actualmente se destaca en Estados Unidos en los roles protagónicos del exitoso musical Hadestown, que le ha valido excelentes críticas. “Para mí es un orgullo bien grande protagonizar ante mi público en Puerto Rico una obra de esta envergadura, que me puso en el mapa de Broadway. On Your Feet! es una obra que musical que conecta con nosotros los boricuas en muchos niveles, en especial por el mensaje de que cuando decides hacer algo y te lo propones, lo puedes lograr. Es lo que Emilio y Gloria Estefan hicieron con su obra, con su vida y su música”, comento Eddie Noel, quien está encantado con hacer una pausa en su carrera en Broadway para actuar junto a Denise.

Otros miembros del elenco son Marian Pabón, quien interpreta a Gloria Fajardo, madre de la protagonista; Alex D’Castro, en el rol de José Fajardo, padre de Gloria; Aidita Encarnación es Consuelo, la abuela materna; Glendaliris Torres es la joven actriz que encarna a Rebeca Fajardo, la hermana menor de Gloria; y Eric Yamil Cruz es Phil, el manager de Gloria que comienza como antagonista y luego impulsa su carrera como solista. Se destacan también los niños actores Elena Emanuelli como Gloria de niña; Gabriel Vera como Emilio Estefan niño y Noah Seda como Nayib, el hijo de los Estefan.

PUBLICIDAD

“Estoy supercontenta con interpretar a Gloria Fajardo. Es una mujer muy fuerte, que en su momento fue cantante también, que sale de Cuba hacia Estados Unidos y cree mucho en la unión de la familia. Era muy estricta con Gloria y tiene un conflicto en el que se dejan de hablar por años hasta que se reconcilian tras el accidente de Gloria. Tenemos un grupo espectacular de jóvenes en escena. Hay grandes bailes uno tras otro, hay canciones conocidas para cantar, te vas a reír, vas a llorar con momentos dramáticos. El cierre del espectáculo es una fiesta con música de Gloria Estefan para que todo el mundo cante. Denise está cantando y bailando espectacular. Es una estrella que hay que ver. Se van a disfrutar este musical de principio a fin”, expresó Marian Pabón, quien interpreta y baila la canción Mi Tierra en On Your Feet!

Alex D’Castro tiene el reto de su primer rol en un musical como el padre de Gloria, un veterano, y se está esmerando en sus rutinas de baile. “Interpreto a José Fajardo en este hermoso musical, un espectáculo imperdible. A este nivel es mi primera vez en un musical y lo estoy disfrutando. Son seres espectaculares, como Denise y Eddie Noel, con los que estoy compartiendo. La fuerza y la entrega que hay en los ensayos con todos esos jóvenes actuando y bailando es tremenda. Me emociono muchísimo. Es una historia de fe, de salir del hoyo, de que se puede y somos capaces de vencer problemas. Todos podemos identificarnos con ese sueño del éxito, de lograr el “crossover”, de salir de pobres. En esta obra ese mensaje estupendo lo llevamos cantando y bailando con energía y pasión en esta gran producción”, declaró el conocido cantante salsero.

“On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” estrenó en Broadway en el 2015 con excelentes críticas. Ganó un premio Tony por mejor coreografía. La obra relata la vida de Gloria y Emilio Estefan tras su salida de Cuba y su ascendente carrera musical en Estados Unidos. Gloria Estefan describió el musical como “una historia de amor a este país, nuestra historia de amor y nuestro amor por la música”.