Debido al éxito en la venta de boletos para sus primeras funciones, se anunció una nueva función de la comedia “El penthouse de Guille”, a realizarse el sábado 19 de septiembre, a las 3:00 p.m. en la Sala de Teatro René Marqués en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Conceptualizada por Víctor Alicea, escrita por Ricardo André Lugo y dirigida por Víctor González, “El penthouse de Guille” parte de la fiesta de inauguración del nuevo penthouse, en la que Guille organiza uno de sus famosos “gafa parties”, que toma un giro cuando un chisme amenaza con cambiar el rumbo de todo.

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Junto a Víctor Alicea estarán Carmen Nydia Velázquez (“Enriqueta”), Yasmín Mejías (“Altagracia”), Walleska Seda (“Cari”) y Luis Ponce.

“Esto es más que teatro. Esto es un gran party. El código de vestimenta es traer gafas originales. Estoy seguro que la gente saldrá riéndose, bailando y con ganas de más. Guille abre las puertas de su penthouse para que Puerto Rico entero celebre con nosotros. No dejes que te lo cuenten”, expresó Víctor Alicea.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.