No hay un mejor o peor día en las Fiestas de la Calle San Sebastián. La asistencia desde el pasado jueves ha sido extraordinaria y una vez concluyan en la noche de este domingo se sabrá si se superó el medio millón de personas que llegó el año pasado hasta la zona antigua de San Juan.

Desde tempranas horas del domingo, miles de personas caminaban por las adoquinadas calles, participaban de las actividades para niños y niñas, compraban artesanías, disfrutaban de alguna presentación artística en las distintas plazas o seguían alguna de las coloridas comparsas que a lo largo del día animaban en sus recorridos. Por dondequiera que se miraba había una multitud, lo que cancela la teoría de que el domingo es el día más “relax” dentro de la agenda de cuatro días de esta festividad de la cultura puertorriqueña.

Hoy domingo llega a su fin la tradicional fiesta con una amplia oferta artística y de artesanos.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, indicó que el sábado la asistencia se estimó en 220 mil personas, sin haber contabilizado quienes usaron los servicios de taxis, Uber y la lancha de Cataño.

“El número final me lo van a producir en las próximas horas, a través de Manejo de Emergencias, pero no me extrañaría que hayamos sobrepasado las 250 mil personas ayer”, indicó el ejecutivo municipal.

Irving Santiago (al centro) se encargó de organizar el Primer Concurso de Trovadores de Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se realizó el domingo en la Plaza de Armas. ( Carlos Rivera Giusti )

Los números de asistencia por día, según Romero, han superado los del año pasado, por lo que se atrevió a preveer que más de medio millón de personas habrían visitado el Viejo San Juan en los pasados cuatro días.

“Todos los días se ha roto el récord del año anterior, así que esperamos que eso sea lo que ocurra”, apuntó Romero desde la esquina contigua al Departamento de Estado, donde se podían escuchar las improvisaciones de trovodores que concursaban en la Plaza de Armas.

El Alcalde aseguró que, en términos de seguridad, no habían ocurrido incidentes violentos o graves, por lo que no se había procesado a ninguna persona. Los incidentes ocurridos hasta el mediodía del domingo habían sido atendidos por personal de Manejo de Emergencias y se tradujeron en caídas, sofocones o deshidratación.

“La colaboración de la Policía Estatal ha sido extraordinaria, la utilización de los mecanismos que establecimos de inteligencia artificial, todo eso ha llevado un mensaje de que aquí se viene a disfrutar y no a otra cosa”, puntualizó Romero.

Sobre las denuncias ciudadanas en las redes sociales en torno a los costos de las frituras, las cuales fluctúan entre $6 a $10, el Alcalde expresó que es un asunto de oferta y demanda, y no necesariamente a que se hayan aumentado los costos de renta para los kioscos.

“Los costos de renta son bien similares (al año pasado). El costo de comida es $4,500; el costo de bebida es $3,500, ahora bien, el comerciante sabe que tiene a su clientela cautiva, porque nadie va a salir a comprarse un bacalaíto lejos, pues obviamente ellos aprovechan ese tipo de cosas. Es una cuestión de oferta y demanda. Igual, una habitación de hotel en San Juan cuando no hay Fiestas de la Calle San Sebastián puede ser $200, este fin de semana es $1,000 la noche, es el mismo concepto de oferta y demanda”, dijo.

Este domingo las Fiestas de la Calle San Sebastián cierran otra edición con la presentación del reguetonero Wisin en la Plaza del Quinto Centenario. El espectáculo está citado para 10:00 p.m., y según se expresó el productor Paco López en las redes sociales, será un show con “todos los poderes”.