La apertura gradual del comercio a partir del próximo martes, 26 de mayo anunciada en la tarde de ayer por la gobernadora Wanda Vázquez incluye sectores de la economía que conciernen al entretenimiento y al campo de la peluquería y belleza.

La orden de la primera ejecutiva, que va encaminada al reinicio de la actividad económica amplia en el País, permitirá la reapertura de salas de eventos para la presentación de espectáculos virtuales, esto es, sin público presente y para ser transmitidos (la orden excluye así las salas de cine).

Aunque ya el Coliseo de Puerto Rico se había movido en esa dirección y el pasado fin de semana emitió en vivo de forma exitosa el concierto virtual del artista urbano Rauw Alejandro, la normativa abre la puerta para que otras salas como teatros o centros aborden iniciativas similares.

En ese sentido, el Instituto de Cultura Puertorriqueña anunció que las salas de teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa en Santurce recibieron autorización del gobierno para proyectos de rodaje. Se informó también que a modo de incentivo para el sector de las artes escénicos musicales, no se cobrará el uso de las facilidades para grabaciones y transmisiones de producciones artísticas sin presencia de público.

Mientras, el gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce, Jetppeht Pérez De Corcho, se manifestó positivo con el anuncio de la gobernadora.

“Me siento muy esperanzado; esto es un paso de adelanto para que podamos ir gradualmente utilizando las salas con un aforo de un 50% a un 60%. Este es el primer paso. Parte de la propuesta que envié a Fortaleza es un protocolo que contempla dos escenarios: Uno, una apertura virtual para una transmisión desde los escenarios nuestros o desde los salones de ensayo, donde el productor grabe y ese trabajo se lo lleva y lo retransmite desde sus estudios. Y la segunda propuesta es utilizando las salas a una capacidad de un 60%”, expresó Pérez De Corcho al asegurar que hay interés de “muchas” producciones, entre ellas de stand up comedy, baile y música.

El funcionario afirmó que ya encaminó unas solicitudes al secretario de la gobernación y al secretario del ‘task force’ económico, Manuel Laboy, para evaluación.

“Estoy preparado con pruebas moleculares para los empleados. El martes tengo un grupo adicional para realizarse las pruebas; dispensadores de sanitizador de manos, mascarillas para cambiar cada tres horas entre los empleados, guantes, caretas de cara completa, spray desinfectante...”, indicó al señalar que ha invertido entre $1,800 a $2,000 en la compra de productos de desinfección.

Necesario conseguir auspicios

Por su parte, el productor teatral Raymond Gerena no está convencido con la medida.

“No es que me oponga al teatro virtual. El que lo pueda lograr y conseguir el auspicio, bienvenido sea, porque sé que hay compañeros que están bregando eso ya; han logrado algo de auspicio para pagar a los técnicos y a los actores y eso me parece fabuloso, porque es empleo, pero deja de ser teatro. No obstante, sí estoy muy en desacuerdo en la postura de la gobernadora donde ella expuso que está esperando propuestas del sector de entretenimiento, cuando me consta que tanto el Colegio de Productores como el Centro de Bellas Artes ya ha hecho las gestiones pertinentes”, sostuvo quien no vería problema con iniciar la actividad teatral con salas a 50% de su capacidad de público.

“Para arrancar en el mes de julio, para un evento pequeño, por supuesto puede ser factible”, indicó al establecer que espera que para septiembre u octubre haya una apertura más amplia.

¿Convertiría alguna de sus obras que fueron pospuestas a un formato virtual?, le preguntamos.

“Si yo tuviera la dicha de conseguir un buen auspiciador tendría que hablarlo con los actores a ver cómo se sienten, porque hacer ‘stand up’ sin público es bien difícil, muy, muy difícil”, aclaró.

¿Y el cuidado personal?

En el ámbito del cuidado de la apariencia física, la gobernadora anunció también que los salones de belleza y salones de barbería podrían operar de lunes a sábado, 9:00 a.m. y 5:00 p.m., mediante cita previa. Se enfatizó en que los salones que tengan la intención de reanudar operaciones tienen que presentar un protocolo en el que establezcan qué medidas se estarán tomando para evitar la propagación del virus. Además, deberán tomar las medidas para garantizar el distanciamiento entre empleados, así como los clientes que lleguen a recibir servicios y deben ser estrictos en el uso de mascarillas y lavado de manos.

El estilista José Aníbal Sierra, quien trabaja en un salón de belleza dentro de un centro comercial en San Juan, manifestó sentimientos encontrados en cuanto al anuncio.

“Estoy nervioso, ansioso, porque no tengo conocimiento todavía del modus operandi del mall, del beauty”, dijo, además de compartir el temor a contraer el COVID-19 como resultado de la interacción laboral. “Hay como que muchas lagunas”, añadió, y reveló que en términos económicos no sufrió un impacto fuerte en vista de que “me ayudaron rápido con (beneficio por) el desempleo. Fui uno de los afortunados”.

Por su parte, el estilista Abraham Rohena celebró la decisión.

“Me siento emocionado porque realmente vamos a poder estar en el negocio otra vez”, dijo el también propietario de Abraham Hair Salon, en Guaynabo, quien reveló que la agenda para la semana próxima ya está llena.

“Me preparé previo al anuncio porque no podía esperar al último momento. Las personas ya estaban locas por regresar”, afirmó Rohena, quien mencionó que entre las medidas preventivas a tomar se incluye que el cliente debe esperar su turno en el auto y, al terminar el servicio, debe marcharse de inmediato.

“Una vez adentro, van a ir directamente a una mesa que tenemos en el punto de entrada. De ahí se lavan las manos y pasan a la estación para atenderse”, adelantó, y compartió que además de la mascarilla, cada empleado utilizará un face shield (protector facial) y deberá lavarse las manos cada 20 minutos.

Rohena reflexionó que la crisis de la pandemia, sin duda, traerá ajustes en varios aspectos.

“Vamos a entrar a un momento de conocimientos nuevos porque no va a ser igual a lo que era antes”, destacó. “Vamos a estar en un proceso de aprendizaje continuo. Hay cosas que ya nosotros hacíamos, pero vamos a ver cómo va a reaccionar ese cliente”.

Las mascotas también

En el caso de los establecimientos para cuidado de mascotas o grooming, se establece que igualmente podrán operar de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. mediante cita previa. Deberán cumplir con las medidas cautelares del uso de mascarillas y evitar aglomeraciones para garantizar el distanciamiento social. En este caso, se dispone que el establecimiento no puede exceder la ocupación máxima equivalente al 50% de la capacidad del lugar establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico.