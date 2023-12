“Y si con otro pasas el rato / vamo’ a ser feliz / vamo’ a ser feliz / felices los cuatro” - Maluma

El dramaturgo Carlos Vega escuchó bien la canción de Maluma y escribió su propia versión para el teatro. Es una pícara propuesta escénica en la que dos parejas vecinas, una más fiestera que la otra, de pronto se cruzan y entre ellas puede pasar de todo, incluyendo un nuevo vínculo poliamoroso y, como dice el coro, ´'felices los cuatro”.

Presentada por Casa Productora, esta comedia agrupará los talentos de Wanda Sais, Jasond Calderón, Jacky Fontánez y Raymond Gerena, a partir del 16 de febrero de 2024, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Es una pocavergüenza”, advierte la actriz Wanda Sais. “Estas dos parejas, que llevan años en una relación, están en etapas de crisis; son vecinos y la pregunta es, ¿llegarán a consolarse?”.

Jacky Fontanez, Raymond Gerena, Wanda Sais y Jasond Calderón, en sus respectivos personajes, tendrán un intercambio de pareja. ( David Villafañe/Staff )

Sais junto con Jasond Calderón compone una de esas parejas y su personaje, particularmente, representa a una mujer trabajadora, extremadamente organizada, que gusta tener siempre el control. “Ella también es muy conservadora, OCD (obsessive compulsive disorder), le gusta tener el control de las cosas, y lamentablemente en la vida, hay unas cosas que sí, pero hay otras en las que tienes que darle una libertad y un espacio”, detalló sobre su rol. “Su compañero es más bohemio, y ahí vienen los conflictos económicos, porque ella tiene la carga económica en la relación y de pronto, decide desahogarse con su vecino, que la encuentra triste”.

Ciertamente es una comedia, nos vamos a divertir, pero nos invita a reflexionar sobre el compromiso, la lealtad, continuar luchando, no rendirnos, el amor propio. Son muchos temas sobre los que nos hace reflexionar a través de los distintos personajes” - Wanda Sais, actriz

Además del perfil que le crea el escritor y director al personaje, la actriz siempre le traza una biografía sobre la que trabaja su interpretación. “Crianza, todo. Me gusta estar bastante clara con el perfil del personaje para ahí darle vida y seguir añadiendo unas características y ver cómo se desenvuelve e interactúa”, detalló.

Sais, en lo personal, no acepta la infidelidad. Opina que “dos son suficientes y tres son multitud”. No obstante, respeta a quien decida llevar una relación distinta, e independientemente de si es una relación monógama o poliamorosa, la comunicación y la honestidad serán determinantes para mantenerlas. Es lo que le ha funcionado en la relación que mantiene con su compañero de vida. “Somos tan distintos, somos polos opuestos, pero nos complementamos; él me apoya mucho en todas las producciones, se ha integrado, y yo de igual forma con él. Podemos ser distintos en carácteres y personalidad, pero nos respetamos, nos apoyamos y nos admiramos”, compartió la también gestora de proyectos de autogestión bajo el colectivo Corillo Eventos.

Jasond Calderón comparte la opinión de Wanda Sais respecto a la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, además de la “tolerancia y ver en qué dirección está corriendo cada cual”.

Al actor le corresponde entrar en la piel de un hombre que se proyecta como el más gigolo, sin embargo tiene un carácter muy tranquilo. “Parece que soy el más loco, porque soy el extrovertido, el que hace ejercicios y demás, pero es el más tranquilo de los cuatro que están en escena. Es una persona alegre, bien extrovertida y me parece que lo que queremos lograr es que es bastante cerrada en el sentido de que ve la vida y las relaciones de una sola forma”, detalló.

Calderón observa los personajes de comedia como una oportunidad para llevar el humor hasta unos extremos que en su carácter personal no lo haría. “Dan licencia para que pueda ser o decir lo que sea, y como están dentro de las características del personaje, no caen en la falta de respeto. Me permiten quizás decir palabras que no digo”, expuso el creador del personaje de redes sociales, “Manitas”. Con ese proyecto anticipa que presentará un show en el año que se avecina.

“Felices los cuatro” tendrá funciones entre el 16 y 25 de febrero; viernes y sábados, a las 8:30 pm, y los domingos a las 5:00 pm. Los boletos están a la venta en Ticketera.