Luego de un exitoso primer fin de semana con funciones a casa llena, Shrek El Musical regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce para continuar conquistando al público puertorriqueño con su encantadora historia, humor y mensaje familiar.

Durante sus tres funciones iniciales, el espectáculo vivió momentos de gran emoción. Niños y adultos aplaudieron con entusiasmo la aparición del ogro más querido del teatro musical, rieron con las ocurrencias de Burro y se conmovieron con cada intervención de Fiona, Pinocho, Gingy y Lord Farquaad. La respuesta del público reafirma el impacto y vigencia de esta producción como una de las favoritas del teatro familiar.

La puesta en escena, acompañada por una orquesta en vivo, deslumbró con su despliegue de talento, coloridos vestuarios y una escenografía que transporta al espectador a un mundo mágico. El elenco logró una conexión inmediata con el público desde el primer momento sobre las tablas.

Shrek El Musical continúa su temporada este segundo fin de semana con dos nuevas funciones: el sábado, 4 de octubre a las 7:00 p.m. y el domingo, 5 de octubre a las 4:00 p.m. Ambas se llevarán a cabo en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Función escolar histórica con más de 1,800 estudiantes

El pasado jueves, la producción celebró una función escolar histórica ante una sala completamente llena, con la participación de más de 1,875 estudiantes de 31 escuelas de toda la isla, incluyendo municipios como Quebradillas, Aguadilla, Añasco, Aibonito, Ciales, Carolina, San Sebastián, Vega Baja, Jayuya, San Juan, Yauco, Guaynabo y Comerío.

La presentación, que contó con el aval del Departamento de Educación de Puerto Rico, se convirtió en un evento sin precedentes para la compañía BAS Entertainment, al ser la primera función escolar organizada como parte de una de sus producciones teatrales.

“Ver a tantos niños disfrutar, emocionarse y reír con cada personaje nos confirma lo necesario que es llevar el teatro musical a las nuevas generaciones. Esta primera función escolar de BAS Entertainment no solo nos llena de satisfacción, sino que reafirma nuestro compromiso de continuar creando experiencias educativas y culturales de alto nivel para Puerto Rico”, expresó Ender Vega, productor de Shrek El Musical.

Los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable, reaccionando con entusiasmo ante la imponente entrada de Shrek y conectando con cada personaje del mágico universo teatral.

Con este respaldo del público y la comunidad escolar, Shrek El Musical se consolida como una de las producciones teatrales más exitosas de la temporada, llevando alegría y cultura a cientos de familias puertorriqueñas.

Los boletos están disponibles a través de ticketera.com.