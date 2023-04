La edad nunca ha sido un tema relevante para Braulio Castillo. Tampoco lo es ahora cuando se acerca a cumplir los 65 años de edad.

Exhibe sus canas con la elegancia y el carácter jovial que lo identifica. No está dispuesto a convertir su vida en otro personaje, de los tantos que ha caracterizado en su consistente carrera entre la televisión, el teatro y el cine.

“No me voy a esconder detrás de quien no soy”, afirma. Con esto no descarta que de pronto se le vea en un afiche con el pelo oscurecido, como ocurre en la promoción de la nueva comedia “Porno Sotros”, porque eso es parte de su profesión. Por nada más.

PUBLICIDAD

Ni siquiera cuando era el galán de las telenovelas entre las décadas de 1980 y 1990 se creyó el cuento de símbolo sexual ni la vanidad que bordea el mundo artístico. “A mí me pueden decir, ‘tú eres un sex symbol’, y yo, ‘ah, qué chévere, gracias’, y hasta me sonrrojo, porque para mí nunca ha sido así”, comparte mientras complace el paladar con un café en Starbene Caffé, en The Mall of San Juan. “Mi padre fue el sex symbol de América Latina y nunca se sintió así. Yo me crié en un lugar muy humilde también, donde papi era un actor por profesión, no un actor porque era un galán, así es que tuve esa bendición de crecer en una cuna donde el hombre más deseado en toda América latina seguía siendo el tipo más sencillo y nuestro padre”, sostuvo.

Para mí la cuestión edad nunca ha sido un issue, sin embargo, algo que sí promuevo y ayuda a uno es el ejercicio. No he parado de hacer ejecicios toda mi vida y para mí eso es sagrado. Creo que esto (cuerpo) es un templo, uno tiene que cuidarlo y más nosotros los actores que este es nuestro instrumento” - Braulio Castillo, actor

Interesantemente en esta etapa de madurez es cuando más activo está en el teatro, tanto que asegura que entre el año 2022 y lo que va del 2023, ha trabajdo como nunca antes en la trayectoria que inició profesionalmente en el 1978 con la obra “Filomena Marturano”. Es una realidad que no proyectó, pero la abraza con sorpresa, gratitud y entusiasmo.

“Estoy disfrutando los mejores años de mi vida. Yo me siento espectacularmente bien. Una felicidad que no conocía”, expresa con una alegría que contagia. “Estoy agradecidísimo de la vida, de premiarme de esta manera”.

Esta etapa es una segunda vuelta en la vida del actor. La acumulación de situaciones diversas entre lo laboral y personal lo llevaron a un estado de depresión impensado en el 2020. Terminó recluido, pero de allí salió con una determinación distinta respecto a cómo llevaría su vida en adelante.

PUBLICIDAD

“Ese evento a mí me ha fortalecido muchísimo. Nunca había pasado por problemas así y jamás pensé que iba a pasar por algo así, y eso me dio un jamaqueón, y salí con herramientas nuevas que no tenía y con un gran entendimiento de lo frágil que es el ser humano a nivel emocional”, expuso.

La belleza de haber caído en una depresión, porque todo tiene un propósito en la vida y un resultado próspero y feliz, es que me ayudó a identificar esas banderas para cuando hay alguna situación con la cual no me esté sintiendo bien, ser proactivo, sacarla del sistema y continuar con mi vida” - Braulio Castillo, artista

El nuevo Braulio se tiene como prioridad, toma las cosas con más calma y descansa mucho más en su fe en Dios. “Otra de las cosas que decidí, que he modificado, es que no quería beber más en mi vida, quería experimentar qué era la vida sin beber alcohol y llevo siete meses, y soy la mejor versión de mí”, revela. “He descubierto que puedo disfrutar la vida sin tener que consumir, tengo una conciencia y un sentido de dirección hermoso y estoy gozando”.

Algo que también es parte de su renovado estilo de vida es viajar al menos una vez por año. Sus destinos para este año son España y Portugal.

Nuevos roles

Con el paso del tiempo comienzan a surgirle personajes más representativos de la edad, y hasta mucho mayores que él, como fue el abuelo “Don Chago” en la adaptación musical de la obra “La carreta”, de René Marqués. Hay roles maduros que él también desea interpretar, pero, asimismo, le continúan llegando papeles más jóvenes, como el “David” que lo lleva a escena este fin de semana en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes en Santurce. Cualquiera que sea la oportunidad, si le representa un reto, allí va a estar, dice.

PUBLICIDAD

“Eso tiene que llegar en algún momento, eso iba a llegar en algún momento y llegó de una manera extraordinaria”, subraya. “Mi pieza favorita de la dramturgia puertorriqueña es ‘Tiempo muerto’, de Manuel Méndez Ballester. ‘La carreta’ es extraordinaria, pero uno tiene gustos y para gustos, los colores. En ‘Tiempo muerto’ he hecho todos los personajes: ‘Juanito’, ‘Samuel’, luego hice ‘Ignacio’, me falta hacer ‘Simón’, que es el viejo sabio. Me encantaría en algún momento tener esa oportunidad, para entonces plasmar mi sentimiento, ya como un hombre adulto de esa pieza que quiero tanto”.

En la comedia comparte escena con Carlitos Ramírez, Anoushka Medina y Wanda Sais. ( Suministrada )

La comedia “Porno Sotros”, del español Juan Frendsa, llegó a sus manos por invitación del productor Edwin Ocasio, y después de un año y medio de ser parte de proyectos dramáticos, muchos de estos de teatro musical, la celebró. “A mí me encantó cuando Edwin Ocasio me llamó para presentarme la pieza y la leí, porque uno con el tiempo va perdiendo inhibiciones, y la madurez te trae una tranquilidad para meterle el diente a cualquier tipo de trabajo, y a estas alturas de mi vida, después de hacer tantos trabajos dramáticos, estaba deseoso de una pieza fresca, chispeante, una comedia divina. ¿Que es atrevida? Claro que es atrevida. ¿De mal gusto? Jamás, eso yo no lo haría”, anticipa del trabajo que comparte con Wanda Sais, Carlitos Ramírez y Anoushka Medina. Los dirige Miguel Vando.

La chispa de la pieza se sostiene de la grave situación económica que sostiene el matrimonio de “David” (Braulio) y “Sara” (Wanda Sais) y la inesperada propuesta que les hace “Toni” (Carlitos Ramírez), quien es el hermano mayor de “Sara”. Será una invitación muy tentadora que los llevará a grandes cuestionamientos.

PUBLICIDAD

“Porno Sotros” se presenta este fin de semana en la Sala de Drama del CBA, y el 13 de mayo en el Teatro José M. Lugo Emanuelli en Fajardo.

Hay otras actividades quizás menos atrevidas, pero sumamente interesantes que Braulio proyecta realizar para no quedarse en una zona de confort. Una es estudiar percusión; otra, hacer un “one man show” y la última, producir.

“En esta etapa de mi vida estoy loco por arrojarme al vacío, hacer cosas de todo tipo. Cada día que pasamos es menos tiempo el que tenemos para hacer cosas, así es que hay que disfrutar el momento”, concluye.