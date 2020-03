El ocio, cuando se quiere, es alimento para la inventiva. El humorista, músico y escritor Silverio Pérez tomó ayer sus redes sociales, especialmente Facebook para, al igual que han hecho otros artistas en otras partes del mundo, exhortar a sus colegas y a sus seguidores a contribuir con el aislamiento social y compartir lo que se tiene. La recuperación económica vendrá después.

La primera invitación o reto que lanzó fue para que los artistas hagan sus presentaciones desde sus hogares, vía Facebook Live, para así entretener a la gente que ahora pasa mucho más tiempo en los hogares. Él hizo el primer miniconcierto anoche junto con su compañera y productora, Yéssica Delgado. Desde un sofá, teniendo la guitarra y unos papeles como aliados.

“ Por un lado es yo mismo hacer algo que me entretenga, que sea creativo, y por otro lado, picarle la curiosidad y la iniciativa a la gente que tal vez de pronto se siente como ´¿Qué hago´, ´¿Cómo es que me quedo aquí y no hago nada?´”, expuso Pérez del inicio de una iniciativa con la que retó a los cantantes Tommy Torres, Ednita Nazario y Kany García a continuarla.

“Creo que una de las cosas a reflexionar es lo poco que estamos en nuestros hogares. Soñamos toda la vida con tener una casa, un hogar, y de pronto nos damos cuenta de que se convierte casi en un hotel, adonde llegamos a descansar“, expuso sobre cómo aprovechar la nueva realidad a partir de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Cada persona tiene una especialidad y si empieza a compartirlo positivamente con el mensaje del aislamiento social, que es realmente lo que queremos, vamos a contribuir grandemente“ -Silverio Pérez, humorista, músico y escritor

“Creo que con retos creativos podemos hacer que la gente lo pase mejor a la misma vez que toma conciencia porque la realidad es que la gente se enfoca un poco en la incapacidad del Gobierno y de las autoridades para responder a esto, y nos olvidamos qué hay una iniciativa personal que va mucho más allá de la del Gobierno, y es la de no ser transportadores del virus”.

La segunda invitación la hizo esta mañana, también vía Facebook, para que las personas compongan una décima con el fie forzado: “Prefiero quedarme en casa”. Una selección de las mejores las cantará a las 8:00 p.m., en una transmisión en directo por la misma plataforma. El trovador Omar Santiago se unió al reto y también compartió su décima: ”Cuentan que con la pandemia/que todas las noches crece/quien se expone y no obedece/tarde o temprano se premia/ La ciencia, que en la academia/ y en los estudios se basa/dice que el público en masa/puede ser un mal presagio/yo para evitar contagia/prefiero quedarme en casa”.

El actor Carlos Esteban Fonseca también respondió al llamado: “Confieso que a mí me gusta ver/ la sonrisa temprana/ de quien me habla en la mañana/ con la palabra más justa/ Y si uno piensa y le asusta/ que esa misma que uno abraza/ o cualquiera de esta raza/ por una simple salida/ pueda hasta perder la vida/ prefiero quedarme en casa”.

Pérez reflexionó sobre cómo este evento de salud encuentra un paralelo con el movimiento social del verano del 2019, cuando a partir de múltiples manifestaciones civiles se dio la renuncia de Ricardo Rosselló de la gobernanza.

“Cada persona tiene una especialidad y si empieza a compartirlo positivamente con el mensaje del aislamiento social, que es realmente lo que queremos, vamos a contribuir grandemente y demostrar que lo qué pasó en el verano del 2019, donde la gente demostró un alto civismo, lo podemos repetir en esta ocasión”, puntualizó. “En ambas ocasiones hay un punto en común, incapacidad de las autoridades a tomar el control de la cosa y el pueblo respondiendo con un nivel más alto que sus propios gobernantes y creo que ese es el llamado”.

Sobre la preocupación genuina de la clase trabajadora, incluidos los artistas, por el impacto económico de esta emergencia en el plano personal y colectivo, el integrante de Los Rayos Gamma opinó que ahora es mejor ocuparse que victimizarse. “Cuando uno contribuye se siente poderoso, cuando uno contribuye parte de la premisa de la abundancia, ´porque tengo, voy a compartir´, y eso nos aleja de la victimización. ´Ay bendito me quedo sin trabajo´, Me cancelaron tres conciertos´, ´Me cancelaron cinco charlas´. Si te enfocas en cómo ha sido hacia afuera, nos va a resultar mucho mejor conllevar esto, y ya sabemos que la recuperación vendrá luego y se multiplicará lo que hagamos”.