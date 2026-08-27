SR Family se depide de los escenarios con una última función de “Ni santos ni perfectos”
La familia Santiago Ramos regresa el 26 de septiembre en lo que será el cierre de sus presentaciones alrededor de la Isla.
PUBLICIDAD
Llenaron salas dentro y fuera de Puerto Rico, convirtiéndose en el fenómeno familiar del momento y ahora “SR Family: Ni santos ni perfectos” regresa a los escenatios para despedirse por todo lo alto.
Prepárate para reír sin parar con Liliana, Alix y Valentina, la familia que la rompe en redes y ahora también en vivo con una última función el sábado, 26 de septiembre a las 8:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Entre parodias, música y diálogos que provocan carcajadas verás cómo esta familia moderna lucha por mantener la paz en casa, sobrevivir al matrimonio y encontrar el balance entre el amor… y el caos en casa.
“SR Family: Ni santos ni perfectos” es para todas las edades. Es una invitación a reírnos de nuestras propias imperfecciones, a hablar de perdón y a celebrar que en la diferencia está la magia de una familia real.
Los boletos ya están a la venta en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.