Llenaron salas dentro y fuera de Puerto Rico, convirtiéndose en el fenómeno familiar del momento y ahora “SR Family: Ni santos ni perfectos” regresa a los escenatios para despedirse por todo lo alto.

Prepárate para reír sin parar con Liliana, Alix y Valentina, la familia que la rompe en redes y ahora también en vivo con una última función el sábado, 26 de septiembre a las 8:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Entre parodias, música y diálogos que provocan carcajadas verás cómo esta familia moderna lucha por mantener la paz en casa, sobrevivir al matrimonio y encontrar el balance entre el amor… y el caos en casa.

“SR Family: Ni santos ni perfectos” es para todas las edades. Es una invitación a reírnos de nuestras propias imperfecciones, a hablar de perdón y a celebrar que en la diferencia está la magia de una familia real.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.