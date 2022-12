El género del stand-up comedy es uno de los que más retos representa para la actriz puertorriqueña Sully Díaz. Pero la conexión con el público, sin duda, es una de las mayores ganancias que deriva de la experiencia.

Para la reconocida artista, actuar es una pasión que abraza con el mayor compromiso. Lo mismo se disfruta un rol dramático, que inventa y se prepara para provocar carcajadas como lo ha hecho con su stand-up comedy I’m a Rican, que ha presentado en inglés y en español. Precisamente, su veteranía la llevó a recibir el mes pasado un galardón como mejor actriz/intérprete en el Frenzy Fest 2022 (Nueva York) por esta última, una puesta en escena de su autoría en la que expone con humor aspectos de su cotidianidad relacionados con la cultura, su crianza y el amor, entre tanto otros temas. En numerosas oportunidades, la actriz presentó I’m a Rican en el Fairmont El San Juan Hotel en Puerto Rico este año.

“Vine a Nueva York a hacer otras cosas que tenía y, de momento, me llaman de este festival”, mencionó la actriz en entrevista telefónica desde la Gran Manzana, donde divide su residencia con Puerto Rico. “Se les cayó una obra. Ellos me dijeron ‘¿sería posible que usted haga parte de su stand-up aquí?’, y me lo avisaron sin mucho tiempo, pero dije que sí. Me preparé 30 minutos, 35, y lo hice con tanto amor, lo hice totalmente esperanzada de ver cómo yo me iba a comunicar con el público de New York después de tantos años”, rememoró sobre la experiencia reciente, que le dejó un gran recuerdo.

“Una agradable sorpresa. Fue una cosa bien bonita, pero yo no me esperaba nada de ganar premios, ni nada. Fue un momento tan real entre el público y yo, y stand-up es un performance que es bien difícil porque tú tienes que estar desnudo detrás del micrófono”, analizó pensativa, y confesó que si bien a finales de la década de los noventa cuando vivió en California realizó numerosas presentaciones de este tipo, como cuando estuvo en el grupo de mujeres hispanas “The Hot and Spicy Mamitas Stand Up Comedy”, se trataba de una faceta que había puesto en pausa. “Lo dejé de hacer, hasta el 2019 que empecé a hacerlo en Denver, Colorado”, rememoró sobre el tiempo que vivió allá.

También, se presentó en The Industry Room del Broadway Comedy Club el pasado 3 de diciembre, momento para el que también trabajó para manejar sus nervios y apropiarse del escenario. “Es un club totalmente gringo. Yo soy de las pocas latinas, un 2%, y yo estaba nerviosa”, confesó.

“Cada vez que voy a hacer un stand-up comedy es una cosa tan confrontante, el hecho de exponerte a que nadie entienda lo que tú estás haciendo y se queden callados, y tú como una boba allá arriba (en el escenario), el hecho de exponerte a esa posibilidad lo hace scary (que asusta). Pero una vez que te asustas, a la misma vez te tienta. Cuando está sucediendo, es algo tan poderoso. Se siente tan rico toda esta gente riéndose, como que de momento se olvidan de los problemas. Es poderoso”.

Por otro lado, regresará a Puerto Rico en enero para comenzar los ensayos de La carreta... el musical, que originalmente estaba pautada para febrero de 2021. “Es una tragedia exquisita de nuestra literatura”, compartió pensativa sobre la trama, en la que dará vida al icónico personaje “Doña Gabriela” de la obra de René Marqués, que presenta la realidad social de la década de los 50, y toca el tema de la diáspora, entre otros.

“El libreto está tan bonito. La música está tan bonita. Las personas envueltas son unas personas que me hacen sentir como una actriz profesional, me tratan así y me hacen que yo quiera ser mejor, así que estoy de lo más entusiasmada”, expresó sobre la producción de la Fundación de Zarzuela y Opereta, que cuenta con una adaptación musical de Gil René. La obra se presentará el próximo 18 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Con nuevos planes tras su divorcio

La artista compartió que, luego de divorciarse en mayo de este año de Eduardo Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en 2018, se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales.

“Ya van seis meses. Un divorcio siempre da mucha tristeza porque uno no se casa para divorciarse, pero cuando realmente dos personas son tan distintas, que realmente no hay solución, pues ya, hay que caminar”, manifestó enfática sobre lo que representó su cuarto matrimonio. “Yo nunca he tenido miedo a estar sola, pero la verdad es que me he casado ya bastante. A mí me gustan las cosas legales. Cuando estoy con una persona, me gusta casarme porque me gusta ser la señora, que todo sea legal, que sea un compromiso de verdad. Quizás digan ‘¿por qué se casa y se divorcia tanto?’. La razón es esa”, confesó. “Que si me ha ido bien, que si me ha ido mal, eso es la vida. Todo el mundo tiene sus capítulos en la vida, los más buenos y los menos buenos, los que parecen que son malos, pero terminan enseñándote muchísimo”.

En 2019, ambos presentaron una petición de divorcio en el tribunal, pero pocos meses después, decidieron volver a intentar. La actriz reiteró que, en esta ocasión, no hay vuelta atrás, y aseguró que terminaron en buenos términos. “Él es una gran persona, es un gran ser humano, un profesional, una persona que admiro mucho”.

Además de apoyarse en su fe y en las oportunidades en la actuación, pasar tiempo en familia y con amistades cercanas es prioridad en esta etapa.

“Estoy bien enfocada y no tengo a nadie que me diga ‘no hagas esto’, ‘no hagas lo otro’. Tengo todo el tiempo para enfocarme en unos proyectos que yo quería hacer. Así que, realmente, no quisiera estar en una relación íntima ni en este momento de mi vida, ni en unos cuantos años”, afirmó. “Quisiera usar esa energía para mí por un rato. Estoy trabajando mucho, y aparte de eso, tengo los nietos, que veo constantemente, tengo familia, tengo amigos allá”, añadió la madre de Giovanni Marín, y abuela de Gia y Félix. “Tengo una vida con ellos en Puerto Rico, y me hace muy feliz”.

Los boletos para La carreta... el musical están disponibles en la boletería del CBA de Santurce o en Ticketcenter.