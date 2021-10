La actriz Suzette Bacó está en su salsa. El monólogo “Cómo evitar enamorarse de un pendejo” le está permitiendo armonizar en el teatro el trabajo artístico con su más reciente pasión, el coaching.

Sin dejar de ser una pieza de humor, la adaptación para teatro del texto de Marcelo Paglia le da las herramientas para combinar ambas facetas y poder sentirse a plenitud en lo que está siendo su regreso a las tablas después de un año y medio fuera debido a la pandemia.

“Ciertamente es una combinación que me da mucha felicidad y me da mucha satisfacción, porque cuando estoy en una sesión de coaching, sea individual o grupal, el sentido del humor está presente, pero es porque es mi personalidad. Pero como he trabajado en eso la mayor parte de mi carrera, pues sé cómo manejarlo también y sé como hacerlo de una forma efectiva”, expuso la artista, que este viernes y sábado se presenta en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Como ahora soy coach, inevitablemente eso está presente en la presentación. Yo quería darle ese giro, pero a través del humor, de la risa y de la comedia, que creo que es una herramienta poderosísima para que la gente pueda reflexionar a través de la risa” - Suzette Bacó, actriz y coach

El humor es una constante en su vida desde sus memorias de la infancia, sostuvo la intérprete de “Doña Soto”.

“Es parte de mi personalidad. El humor siempre ha estado presente y se me ha hecho fácil, porque pararme a dar unas conferencias, a dar unos talleres, a dar unas sesiones grupales, al tener la base de ser actriz y manejarme frente al público durante tantos años, sí es una gran ventaja cuando entro al coaching, porque esa parte está ganada”.

Dirigida por Omar Torres, Suzette identifica a los tipos de hombres pendejos y advierte a las personas, cualquiera que sea el género, sobre esas señales que no se deben ignorar cuando se busca una relación de pareja saludable.

“Es un tema que todo el mundo se puede identificar, porque todo el mundo ha tenido en su vida por lo menos una relación que no ha funcionado y todo el mundo se va a poder identificar en ese sentido, así que es un tema global, y mucha mujer soltera (y hombre) está en la búsqueda de esa pareja, y eso es un asunto también global, así que por muchas razones le dije que sí a la propuesta”, compartió por vía telefónica.

En la dinámica de cómo la mujer se enfrenta a las relaciones, la artista expuso que las féminas profesionales e independientes económicamente, son más exigentes y muy probablemente hayan trabajado a favor de su inteligencia emocional, algo que los hombres “por lo general” no trabajan.

“Sabemos lo que queremos y sabemos lo que ya no queremos, y lo que ya no tiene espacio en nuestras vidas, y como estamos bien conscientes de eso, la que ha hecho el trabajo (emocional), va a ser más exigente, y va a ver banderas rojas, y le va a hacer caso, que usualmente no le hacemos caso”, indicó.

Las relaciones de pareja, dijo, son “negociaciones” continuamente. “Pero es negociar con lo que yo sí puedo manejar, es negociar con lo que a mí no me causa ningún estrés ni me afecta. Negociar con lo que no puedo manejar, pues no, porque no hay negociación”.

“Cómo evitar enamorarse de un pendejo” -exclusivamente para personas vacunadas- llegará el 30 de octubre a Fajardo y continuará el 6 de noviembre en el Teatro Taboas en Manatí, el 13 en el Teatro Priscila Flores en San Lorenzo y el 20 en el Teatro Ideal en Yauco. Los boletos están a la venta en Ticket Center.