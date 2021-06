Dos talentos de Broadway y un productor, todos con raíz puertorriqueña, se unen para ofrecer el “Performance Passion Musical Theater Workshop Series Puerto Rico” este domingo, 27 de junio, desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm, en la School for Performing Arts en Guaynabo.

Se trata del actor y director creativo Brett Sturgis (On Your Feet!, Aida) y de la actriz e instructora Tanairi Vázquez (Hamilton, On Your Feet!), quienes tendrán a cargo este taller dirigido a todo artista con algún tipo de experiencia en el arte del teatro musical. Ambos trabajarán bajo la producción de Eddie Noel, quien además es actor con experiencia en Broadway (On Your Feet!).

Tanto Brett como Tanairi llevarán a los participantes por un recorrido de los mejores musicales que fueron y todavía son exitosos en Broadway, Hollywood y distintos escenarios alrededor del mundo, como son “On Your Feet!”, “Hamilton”, “West Side Story”, “Aida”, “In The Heights”, “Sweet Charity” y “Gigi”.

“Durante el día del taller los instructores trabajaran para que los participantes pueda retarse y brillar trabajando en equipo como individualmente, abordando las artes del canto, baile e interpretación. Se estarán trabajando varios estilos de baile para que todo el mundo se sienta cómodo”, detalló el productor.

No es importante el nivel de experiencia en cualquiera de las disciplinas, pero sí se requiere que los participantes tengan 16 años o más.

El objetivo es mezclar todo tipo de bailarines en un lugar donde todos los estilos de baile puedan destacarse en un escenario. Queremos demostrar físicamente que no hay límites para el tipo de trabajo que se puede hacer como artista mediante el movimiento, sonido y vocalmente” - Eddie Noel, actor y productor

“Parte del proceso es que al final del taller los participantes podrán hacer un “mock audition” (Audición de práctica) y poder aplicar lo aprendido del taller. Se les hará entrega del video para que lo tengan y se autoevaluen”, agregó.

Los espacios son limitados. Las reservaciones se hacen a través del correo electrónico: eddienoelr@gmail.com, o a través del 787-478-0864.