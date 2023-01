La actriz Tanairí Vázquez conoce la historia de “West Side Story” como hija de puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos y como artista latina activa en el teatro musical en Broadway. Es una historia que siente cercana a la realidad que bordeó su crianza en el estado de Virginia, y que más tarde le tocó abordar como actriz interpretando varios de los papeles de las mujeres relacionadas a la ganga de los “Sharks” (puertorriqueños) que se enfrenta a los “Jets” (estadounidenses blancos) en Nueva York, según el guion original de Arthur Laurents (1957), recientemente adaptado para el cine por Steven Spielberg (2021).

PUBLICIDAD

Siendo parte de esa historia desde adentro, reconoce que cada experiencia de los puertorriqueños en la diáspora es distinta, pero considera que aún están latentes las situaciones presentes en el texto, que por primera vez le permitirá actuar y cantar sobre un escenario local como parte de la puesta escénica del musical a partir del 10 de febrero en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Mi mamá fue la primera de la familia que se fue a Estados Unidos a trabajar, se fue sola, fue a Virginia, tenía una mejor oportunidad. Creo que no es la historia igual para todos los puertorriqueños, pero eso pasó durante ese tiempo. Muchos puertorriqueños se fueron a Nueva York desde la Isla a buscar más oportunidades”, expuso la artista, nombrada por sus progenitores con el título de la novela estelarizada por Juan Ferrara y Von Marie Méndez (1985), “Tanairí”. “Creo que en el mundo en que vivimos ahora hay mucho racismo. La división siempre va a estar ahí. Pero lo bonito de ‘West Side Story’ es la historia, porque las cosas que pasan en ese musical están pasando ahora y van a seguir. Las diferentes culturas, la gente buscando ser aceptada en donde ellos van, y los latinos en Hollywood, por ejemplo, estamos tratando todavía de tener representación, todavía tenemos mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Siempre tenemos que luchar por oportunidades, esa es la realidad”.

He hecho ‘West Side Story’, pero también he hecho otras producciones en las que casi siempre soy la única latina representando. Para mí es importante ser versátil. Soy latina, pero puedo hacer otros personajes, y eso es bien grande para mí. No quiero estar en una caja, como ellos dicen” - Tanairí Vázquez, actriz

Su trabajo en la puesta escénica que dirigirá Marcos Santana (talento boricua destacado en Broadway) y Ángel “Cucco” Peña en la música corresponde al personaje de “Consuelo”, otra mujer ligada al bando de los “Sharks”. Es una oportunidad que recibió con sorpresa y agradecimiento, porque siempre quiso ser parte de la comunidad artística en la Isla. “Es mi primera vez haciendo una producción (acá), y además es ‘West Side Story’, que tengo tanta historia con ese show, es de puertorriqueños, así que yo me siento muy agradecida. Es un gran honor ser parte de un elenco cien por ciento boricua. Siempre fue uno de mis sueños”, afirmó en un spanglish fluido. “Mucha gente tiene sus opiniones de la historia, pero creo que las cosas que el director Marcos Santana va a cambiar e integrar va a tocar más a los latinos, de otra forma. Así que creo que esta versión va a ser bien poderosa”.

PUBLICIDAD

Intérpretará a "Consuelo", una de las mujeres relacionada la ganga de los puertorriqueños en el Nueva York de la década de 1950, según plantea el texto original. ( Carlos Giusti/Staff )

El teatro musical experimenta un crecimiento en los últimos dos a tres años, debido en gran parte al traslado de producciones de Broadway, como fueron “Hamilton”, “In The Heights” y “On Your Feet!”, así como a la creación de producciones propias en ese género, entre estos, “Cuatro, Un musical”. Es una evolución que la intérprete celebra con la esperanza de participar mucho más de ella. “Me encanta y también por eso es que estoy haciendo este show, porque quiero ser parte de la comunidad del teatro musical aquí. Me llena mucho el corazón que estamos tratando de traer más eso, y lo necesitamos porque hay mucho arte en Puerto Rico y tenemos que enseñar que podemos hacer todo”, puntualizó.

La Isla es un lugar, literalmente, familiar para la artista que también aparece en series, como “Orange is the New Black”, “Let the Right One In”, “FBI Most Wanted”, “A Luv Tale”, “Law and Order SVU”, “The Blacklist”, “The Deuce”, “The Marvelous Mrs. Maisel” y “Smash”, entre otras. Tiene aquí familia materna en Dorado y por el lado paterno, en Río Piedras, San Juan.

“Durante la pandemia estuve acá como cinco meses y cuando era chiquita mis papás me mandaban casi todos los veranos”, compartió. “Trato de venir tres o cuatro meses, porque después de la pandemia me quedé con el deseo de venir más”.

“West Side Story”, producida por Ender Vega, será estelarizada por Ana Isabelle (’Anita’), Amanda Rivera (’María’) y Kedward Avilés (’Tony’). A ellos se sumarán Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra, quien al igual que Vázquez formó parte del filme de Spielberg. Esta puesta en escena será dedicada a la galardonada actriz Rita Moreno, quien hizo el personaje protagónico, “Anita”, en la versión original.