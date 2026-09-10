Con una diverida “proclama”, Teatro Breve anunció el regreso a las tablas de su comedia “Santurcia”, una comedia medieval situada en Santurce. Castillos, brujas malvadas, espadas encantadas y disputas entre reinos conviven con problemas sospechosamente familiares en la obra escrita y dirigida por Mikephillippe Oliveros.

“El Reino de Santurcia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia y ante la incapacidad de la Corona para resolver la crisis por sus propios medios, Rey Papito ha comenzado a buscar auxilio entre los reinos vecinos”, comienza la declaraciónn. “Las negociaciones y sus consecuencias para la Princesa Leticia podrán conocerse a partir del 24 de septiembre, con el regreso de ‘Santurcia’ al escenario de Teatro Breve en El Shorty”, continúa y agrega que: “Por orden de Su Majestad, los detalles sobre la naturaleza de la crisis permanecen bajo estricta confidencialidad. Rey Papito ha convocado a sus consejeros para identificar alternativas que permitan restablecer la estabilidad en el reino. Entre las medidas bajo consideración, se contempla ofrecer la mano de la Princesa Leticia a cambio de ayuda. El Palacio ha solicitado calma a sus súbditos y los convoca para las presentaciones en El Shorty a partir del 24 de septiembre de 2026. Más información en www.teatrobreve.com.”

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“Santurcia retrata a un Santurce en la teatralidad del estilo medieval”, dijo Oliveros en comunicado de prensa. “Con más comedia que tragedia, veremos a un Puerto Rico situado en otra época, pero con los mismos problemas. La idea es que quienes ya la vieron la recuerden y que quienes no tengan la oportunidad de presenciar una de las propuestas más recordadas de Teatro Breve”.

El nuevo montaje reúne a gran parte de su elenco original con una propuesta visual que combinará elementos del teatro clásico con el universo de Teatro Breve. En escena estarán Mikephillippe Oliveros, Lucienne Hernández, Lourdes Quiñones, Isel Rodríguez, JC Martínez, Luis Gonzaga, Marisé “Tata” Álvarez, Melissa Rodríguez, Esteban Ruiz, Israel Lugo y Adrián Borges, con música original de Juan Pablo Díaz.

“ ‘Santurcia’ es una de las obras más exitosas de Teatro Breve y me fascina volver a encarnar a la princesa Leticia. Poder jugar con la sátira política y ofrecer una actuación distinta, denunciando las crisis eternas de nuestro país”, añadió la actriz Lourdes Quiñones.

“Santurcia” tendrá funciones a partir del 24 de septiembre, de jueves a sábado a las 8:00 p.m., y domingos a las 6:00 p.m. en El Shorty, en Santurce.

Los boletos están disponibles en www.teatrobreve.com.