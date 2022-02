Inspirado en el mes del amor y la amistad, la propuesta cultural Teatro en 15 sube a escena hoy, 3 de febrero, con una nueva cartelera de comedia y drama, así informó el alcalde de la Ciudad Capital, Miguel A. Romero Lugo.

La nueva temporada del proyecto teatral, el cual se presenta en la Casa Cultural en la Calle San Sebastián #111 del Viejo San Juan, consta de seis piezas de microteatro.

Romero Lugo se expresó confiado en que la reapertura de esta novel propuesta teatral, la cual había sido pospuesta debido al repunte de casos de COVID-19, cuente con el apoyo del público, pues se trata de un espacio cultural que permite la unión del mejor talento del patio.

PUBLICIDAD

“Apostamos a que esta nueva temporada sea todo un éxito, ya que la cartelera fue inspirada y diseñada, precisamente, en la celebración que caracteriza febrero como el mes del amor y la amistad. Invitamos a los y las sanjuaneras, a los puertorriqueños en general, así como turistas a disfrutar de las seis obras y de paso complementar su visita al Viejo San Juan con una experiencia gastronómica, como sólo nuestra ciudad amurallada puede ofrecer en el marco de su quinto centenario”, destacó mediante comunicado de prensa el ejecutivo municipal.

Entre las obras que presenta Teatro en 15 se destacan Mi tóxica favorita, la cual relata la historia de una mujer celosa y compulsiva que recibe una dosis de su propia medicina; la obra Historia de esperanza, la cual revive la historia de un viejo amor y un posible reencuentro; y un Amor de puntos suspensivos, en donde una pareja se conoce a través de cartas y las mentiras son parte de su relación.

Así también, el público podrá disfrutar de La más fuerte, una obra en la cual una mujer encuentra en un café a la amante de su esposo, y mientras unos celebran el amor, otros el desamor con una taza de chocolate; Al ritmo del amor, la cual relata la historia de una empleada quien debe lograr la operación cupido, beneficiando a la industria hotelera a través de la tecnología; y la obra La materia del amor, la cual expone el fin de una larga relación bisexual y nuevos comienzos.

PUBLICIDAD

La nueva cartelera se presentará hasta el 27 de febrero, con funciones de jueves a sábado en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Los domingos, el horario de funciones es de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cada obra tiene 15 espacios disponibles para el público. Las puertas de la Casa Cultural del Viejo San Juan abren una hora antes del comienzo de la cartelera con el propósito de que los asistentes puedan comprar los boletos, cuyo costo es de $5 por obra.

En cumplimiento con la más reciente Orden Ejecutiva, emitida por el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, toda persona que desee participar de Teatro en 15 deberá presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19, con una vigencia no mayor de 48 horas. Se requiere el uso de mascarillas en todo momento durante las funciones y antes de acceder al establecimiento. Las disposiciones anteriores no aplicarán a menores de 5 años, quienes no pueden asistir a eventos multitudinarios, salvo por una dispensa del Departamento de Salud, según lo dispone una ordenanza municipal.

Para información de Teatro en 15 y la nueva cartelera, puedes llamar al 787-480-3532 o visitar Teatro en 15 (@teatroen15), en las plataformas de Instagram y Twitter.