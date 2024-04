La reapertura del histórico Teatro La Perla en Ponce no ocurrió el pasado mes de marzo, como se estimó. Tampoco ocurrirá el próximo verano. Más grave aún, no ocurrirá en lo que resta de año. La fecha estimada para la reapertura es noviembre del 2025.

El nuevo retraso responde al reciente descubrimiento del desprendimiento de la lámpara ubicada en el centro del techo de la sala de teatro, lo que el ingeniero Javier Deyá Figueroa, director de la Oficina de Reconstrucción, relacionó con “daños ocultos” por terremotos.

Han pasado cuatro años desde los graves terremotos que sacudieron el país, especialmente en la zona sur. Sin embargo, no fue hasta hace unos dos meses que, en medio de los trabajos de reconstrucción que realiza la firma JM Caribbean Builders por los daños ocasionados por el huracán María (2017), se colocaron unos andamios en el interior de la sala de teatro y así se observó tal desprendimiento, lo que ahora representa un problema adicional de seguridad.

“Cuando se hace la instalación de unos andamios para trabajar con las filtraciones de techo en el Teatro La Perla es que pueden acercar más visualmente al área de la lámpara y se dan cuenta que esa lámpara cedió por los daños del terremoto, pero es algo que no había forma de que alguien pudiera darse cuenta de esos daños si no te acercabas a la lámpara”, indicó Deyá Figueroa en entrevista telefónica conjuntamente con Eduardo L. Questell, director de la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Relaciones Públicas, e Iván Rodríguez, director de Cultura y Turismo, ambos del municipio de Ponce.

Sobre por qué demoró tanto descubrir aún fallas a causa de los eventos geológicos del 2020, el ingeniero reiteró que de no haberse ubicado los andamios en el interior, no hubiera sido posible captarlas. “Por arriba se habían hecho unos sellados de techo, pero no había forma de darse cuenta que la lámpara se había desprendido, porque una vez se ponen los andamios por el interior es que se pueden acercar al área de la lámpara”, dijo.

Questall añadió que también pudo ser consecuencia de los temblores que han seguido ocurriendo desde el 2020 hacia la actualidad. ”Esto es una lámpara que está puesta en un techo falso, en un techo acústico, así que muy probablemente pudo haberse dado la situación de que esos daños no se dieron con los temblores del 2020, sino con todo lo que ha seguido temblando”.

A partir del nuevo reto en los trabajos de reconstrucción -los cuales incluyen restauración de techos, butacas, pisos, equipos técnicos, instalación de aires acondicionados y pintura, entre otros-, el municipio contrató a la firma de arquitectos Ayala Rubio, “para hacer los estudios y los análisis de los daños de terremoto”, según Deyá Figueroa. “Una vez ellos hagan esa evaluación y ese análisis, nosotros procederemos a hacer un estimado de costos para estar contratando los servicios de la reparación, tanto de la lámpara como de otras cosas ocasionadas por terremoto”, agregó.

La contratación de Ayala Rubio para la evaluación asciende a $80 mil con una contingencia de $1,732. “Eso es básicamente el contrato que estamos haciendo para los daños de evaluación, tanto de la lámpara como de los daños ocasionados por terremoto en general”, informó Deyá Figueroa

El dinero es producto de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en un 90% y el otro 10%, de fondos de recuperación de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario/ Recuperación de Desastres (CDBG).

Esta suma se une el contrato vigente con JM Caribbean Builders, que originalmente se firmó por $2,283,440. A eso se han sumado “enmiendas” por $13,342, luego $5,511; y “eso se lo sumamos a los $571,000 que vamos a estar añadiéndole como proyecto mejorado de los daños del huracán María”, anticipó Deyá Figueroa.

Entonces, ¿cuándo abrirá el Teatro La Perla?

Lo que por décadas fue la principal sala de teatro y espectáculos de la zona sur del país ha estado cerrada básicamente desde el 2017, tras el pasado del huracán María. Posteriormente tuvo una reapertura por un tiempo breve, debido a los daños en la estructura.

Se estima que los trabajos por los daños de María concluyan en el noviembre del 2024. “Eso no quiere decir que aunque haya terminado los trabajos de María, me va a permitir abrir el teatro, porque tengo otras cosas adicionales que atender y nuestro tiempo estimado -no está escrito en piedra- para tener el Teatro La Perla disponible para su reapertura se aproxima a noviembre del 2025 para tenerlo abierto al público en su mayor capacidad”, puntualizó Deyá Figueroa.

Sobre qué está haciendo la administración de Ponce para satisfacer la necesidad de actividad artística y cultural en el pueblo, Iván Rodríguez, director de Cultura y Turismo, mencionó que se han estado realizando proyectos y producciones en los teatros universitarios, así como en el Complejo Ferrial. Seguido aclaró que esta es una estructura municipal con una administración privada.

Utilizan, además, el Teatro Rodante, que este sábado y domingo, a las 8:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente, presentará el espectáculo del Ballet de Julie Mayoral, titulado “Del areyto a la salsa” en el Teatro Antonio Paoli del Recinto de Ponce de la UIA.

El anexo del Teatro La Perla tampoco está disponible porque actualmente sirve de almacén de los equipos que han sido removidos de la sala debido a los trabajos de reconstrucción.

Este año es uno electoral. Justo ayer un tribunal encontró causa para juicio contra el alcalde ponceño Luis Irizarry Pabón. ¿Cómo estos eventos podrían afectar los trabajos que se están realizando y posterior reapertura del teatro?, se preguntó.

De acuerdo con el ingeniero, de ninguna manera. “Son unos contratos vigentes, por lo tanto, no importa qué administración esté dirigiendo la oficina de reconstrucción, allí siempre hay que cumplir con los contratos ya establecidos, así que habría que darle continuidad a lo que nosotros estuviéramos dejando sobre la mesa”.