El teatro es magia, reflexión, provocación, risa, tristeza y quienes logran conocerlo desde la raíz, desde sus entrañas, podrán sumar muchísimos atributos. Es un reto para todos sus componentes, y también un riesgo que solo se atreven asumirlo quienes reconocen su valor artístico y social.

Gabriela Saker, Raquel Vázquez y Jeliannys Michelle pertenecen a una generación joven de artistas que se atrevieron a levantar una nueva casa productora, Teatro Público, apostando a los textos clásicos, a la dramaturgia internacional como nacional, para poder ofrecerle al público otra alternativa dentro de las carteleras en los teatros locales. Tan reciente como el pasado fin de semana cerraron con éxito un ciclo de funciones de una obra icono del teatro estadounidense, “Historia del zoo”, de Edward Albee. Hermosas reacciones recogieron al final de las funciones en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, sobre las actuaciones de Ernesto Concepción, hijo, y Junior Álvarez, quienes estuvieron dirigidos por Ismanuel Rodríguez.

“Lo primero que hace que surja el proyecto era la posibilidad de regresar a los escenarios profesionales de Puerto Rico una serie de textos que ya no se estaban produciendo. Ya sea porque no se consideran costo-efectivos para la clase productora del país, que es entendible, ya sea porque había interés en otros géneros, pero a mí me hacía falta como espectadora, como público, como actriz también, pero como público sobre todo”, detalló Gabriela, quien plantó la idea original del proyecto en el 2017 y luego buscó a sus aliadas, todas egresadas del Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

“Entonces empiezo con esa idea de retornar los clásicos, estas obras maravillosas de la dramaturgia global y también de seguir apostando a nuestra dramaturgia puertorriqueña, y tener estrenos constantes de textos puertorriqueños”, abundó la actriz y productora. “Nos pasó que cuando hicimos el lanzamiento rápido nos comenzaron a comparar con Teatro del 60, que es uno de nuestros referentes, pero nunca lo habíamos compartido, y también nos decían que estábamos ocupando el espacio que ocupaba la Universidad de Puerto Rico en sus años de gloria, cuando había esa apuesta al teatro y a la creación de públicos y esas comparaciones nos sorprendieron gratamente y también nos dieron ese impulso”.

Teatro Público ha ido expandiendo su misión, logrando ampliar sus servicios hacia el ofrecimiento de talleres sobre distintas temáticas relacionadas al ámbito artístico-teatral, tanto para talentos noveles como profesionales de las artes escénicas. Este factor educativo recae mayormente en Jeliannys Michelle.

“Siempre hablamos de la necesidad de que en Puerto Rico se podía desarrollar una industria en la cual todos nuestros artistas tuvieran la oportunidad de trabajo constante. Vemos siempre que los proyectos se dan, se acaban y ahí se planifica el próximo, y nosotros queríamos tener una visión más abarcadora en la que pudiéramos trabajar a base de temporadas, y que esas temporadas incluyeran una diversidad que sea lo que puede identificar el teatro puertorriqueño, que incluye tanto la dramaturgia nacional, como los clásicos, como proyectos más experimentales, y ese ha sido el norte”, expuso, por su parte, Raquel.

Durante este tiempo de pandemia, particularmente cuando los teatros aún no estaban recibiendo público, ofrecieron una serie de talleres y clases magistrales para el beneficio de la comunidad teatral. “Nos hemos encargado de hacer contacto con profesores de alto calibre, profesores que nosotros hemos tenido el honor de ser nuestros mentores dentro y fuera de la Universidad de Puerto Rico y eso era lo que estábamos buscando, salir de la academia”, detalló Jeliannys Michelle.

Creemos en la dignidad del público puertorriqueño y trabajamos para llevar eso, para que todo lo que hagamos represente los más altos estándares de niveles estéticos como también de conciencia social, de pertinencia” - Raquel Vázquez, cantante y productora

¿Contrapropuesta a la predominancia de comedias?

El trío de gestoras culturales coincide en el valor de la comedia y sus variedades dentro del teatro, e igualmente reconocen la necesidad de un balance de géneros y estilos entre lo que se lleva a las tablas.

“He ido a piezas cómicas con nuestras grandes actrices y me río, es un espacio de esparcimiento tan bello y están botándose en el escenario y la risa es superdifícil. Hacer comedia es tremendo reto. Creo que nuestra apuesta es diversificar. No es que eso no exista, es importante que exista y que estén esos espacios, además tenemos compañeros productores que nos han acogido, y nos han ayudado y son quienes producen estas piezas, pero nos parece que queremos llenar unos vacíos que existen”, puntualizó Gabriela.

Teatro Público cuenta entre sus planes a mediano plazo con tener un espacio propio donde ofrecer sus piezas, como los demás servicios que ofrecen desde su naturaleza de casa productora. También anhelan hacer intercambios internacionales, hacer festivales de teatro, solo falta que continúen uniendo voluntades para que se les dé.