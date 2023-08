El Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón regresa a escena después de dos años y esta vez con un homenaje al veterano actor Adrián García. El festival se llevará a cabo del viernes 22 de septiembre al domingo 19 de noviembre, con una cartelera ininterrumpida durante ocho fines de semana.

En la apertura se reconocerá la impecable trayectoria del intérprete de “Toribio” en “Los Kakukómicos” (Telemundo), programa que hizo historia en la televisión puertorriqueña. En ediciones anteriores del Festival de la Comedia exaltaron las trayectorias de René Monclova y Marian Pabón.

El mayagüezano Adrián García, quien tiene una trayectoria de 60 años en teatro, televisión y cine, destacó que “nunca he sido amante de que me dediquen nada. Mi filosofía de vida no es hacer algo por un premio. ¡Mi filosofía es hacerlo! Acepté porque es un compartir, principalmente, con talentos más jóvenes... Me gusta que los jóvenes trabajen mucho, que hagan teatro. Si ellos no lo hacen, entonces quiénes lo harán en el futuro”.

Al repasar su vasta carrera, el actor cómico resaltó que ha entregado “la vida” al quehacer artístico.

“¡Desde los 15 años y tengo 75!”. Admitió que ha afrontado con valentía y “cogiendo suave” todos los vaivenes de la industria del entretenimiento. “Hay que dar cara y echar pa’lante, más ver lo que se hace en lo que el hacha va y viene... Es cuestión de actitud hacia la carrera y la vida. Todo lo que nos ocurre es normal, no es nada nuevo”, apuntó.

Yo hago como decía Shakespeare, ‘no trabajo, yo lo que hago es jugar’. Si me gano unos chavitos, chévere, porque me da para vivir. ¡Es no amilanarse ante nada!” - Adrián García, actor

El actor ha trabajado en más de 100 obras teatrales de todos los géneros, incluyendo muchísimas producciones educativas. Entre los personajes más queridos por el pueblo mencionó a “Toribio”, “Solitaria” (de ‘Soledad y Solitaria’ junto a Waleska Seda) y “Don Viagro” en “Pégate al mediodía” (Wapa TV). Señaló que durante su crecimiento fue fanático de Ramón Rivero “(Diplo”). Al mismo tiempo, comentó que luego admiró a José Miguel Agrelot, Shorty Castro y Adalberto Rodríguez (“Machuchal”).

El artista igualmente reconoce el trabajo de calidad de colegas como Jacobo Morales, Otilio Warrington “Bizcocho”, Juan Manuel Lebrón, Rosita Velázquez y Waleska Seda, por mencionar algunos.

Este maestro de la risa dejó entrever, además, que la comedia tiene un rol trascendental en nuestra sociedad, sobre todo, en momentos tan convulsionados en que se ha afectado la salud mental de la gente. En cine, Víctor Adrián García Roche -su nombre de pila- ha aparecido en “La Pandilla en apuros” (1977), “Sunstorm”, “Cayo”, “Maldeamores”, “Broche de Oro”, “Broche de Oro... Comienzo”, “Una Boda en Castañer”, “Otra Boda en Castañer”, “Las vacas con gafas” y “Pepo pa’l Senado”, entre otras películas. También, formó parte de más de 10 cortometrajes para estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Amplia oferta teatral

Durante el Tercer Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón, cada pieza subirá a escena un fin de semana diferente (de viernes a domingo). La primera producción en agenda será “Aliados”, a cargo de Corillo Eventos, Inc., del 22 al 24 de septiembre. La propuesta es protagonizada por Cristina Soler, Linnette Torres, Raymond Gerena y Luis Merced Cotto, bajo la dirección escénica de José Manuel Díaz.

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, Lab A Productions presentará “A quitarnos to’”, con las actuaciones de Natasha Ortiz, Luis Galán, Érika Andújar y Freddo Vega, con la dirección escénica de Camila Monclova.

Buena Compañía, Inc. llegará con el “stand up comedy” denominado “Ahora me toca a mí”, del 6 al 8 de octubre. La actriz Zilca Rebeca Vega dominará la escena, dirigida por Radamés Vega.

El fin de semana del 13 al 15 de octubre, Producciones Girasol, Inc., tendrá en cartelera “Por poco me jodo”, con el regreso a la escena del primer actor Junior Álvarez, bajo la dirección y colaboración en el libreto de su amigo, compadre y hermano de la vida, su homólogo Jorge Castro.

Del 20 al 22 de octubre, “Sweet & Spicy”, de OPM Events, Inc., se apoderará del teatro con un elenco compuesto por Eyra Agüero, Maurim Chiclena y participación especial de Adrian Garcia, dirigidos por Kiko Blade.

La obra de enredos “La Boda de Ella”, con la participación de Yamaris Latorre, Mariangeli Velez, Ricardo André Lugo, Pepe Calderón,Nilka Ramos, Laura Isabel, Luis Felicier, Fionella Mateo, Alexandra Cedeño, Yarimar Lopéz y Solimar Arzola, entre otros actores, podrá disfrutarla del 3 al 5 de noviembre, en una producción de Black Box Theatre Workshop y dirección de Miguel Rosa López.

Del 10 al 12 de noviembre, Producciones Contraparte Inc. tendrá a Lily García y Magali Carrasquillo en “Las vaginas son ateas”, dirigida por Miguel Vando.

Para cerrar el festival, del 17 al 19 de noviembre, TANTAI Teatro PR, Corp., apuesta a “Radojka, SI TE MUERES TE MATO”, con las actrices Norwill Fragoso y Naymed Calzada, entre otras figuras, bajo la dirección escénica de Ismanuel Rodríguez.

Con los donativos que libremente desee aportar el público asistente durante los ocho fines de semanas, el Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo continuará ofreciendo sus servicios a favor de la juventud puertorriqueña, a través de la Beca Estudiantil Albert Rodríguez (QEPD).

La Beca Estudiantil Albert Rodríguez, de la Fundación Raymond Gerena, ayuda con incentivos para las matrículas de estudiantes sobresalientes con rezago económico, del Programa de Producción de Espectáculos del Departamento de Teatro de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Los boletos para las ocho comedias están a la venta en www.prticket.com o llamando al 787-200-7110.