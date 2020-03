Por más creativos que puedan ser en los mensajes o las fotografías que le envíen, Tita Guerrero está segura que el hombre con el que compartirá su vida antes de su muerte, no saldrá de Facebook.

Con toda razón. En los últimos años, dos hombres obsesivos, o psyco, quisieron ser tan bravos a través de las redes sociales que, cuando notaron que ella los ignoró, la amenazaron con tener información de dónde encontrarla y hasta le mostraron las armas de fuego para amedrentarla.

Los hombres constantemente le cuestionan cuál será su problema. “Tan linda y sin pareja y sin hijos”, le dicen. Las mujeres, en muchos casos, le rebuscan hasta la última uña a ver si la tiene pintada.

Comentarios y acciones como estas son parte del día a día de la bailarina, presentadora y locutora. Ella, mientras, sigue caminando sola y feliz. Eso no quita que no pierda la “fe” en encontrarse con alguien que la enamore y la complazca con una boda y vestido de blanco, “aunque sea una ridiculez”.

“La gente cree que soy gay. Yo bailaba y el 90% de mis amigos son gays. Si fuera gay estuviera casada y no tienen idea de cómo las mujeres me tiran”, dijo. “Yo voy a cumplir 54 años y un hombre de 54 años no está buscando una mujer de 54 años, y tampoco me voy a ir con un hombre de 70 o 75 años a cambiarle el pamper. He salido con hombres jóvenes, pero tienen que ser bien maduros, porque tengo mi casa, mi carro, viajo, tengo mi perro y no le debo nada a nadie. No estoy ni para mantener, ni para meterme en líos”.

No me arrepiento de no haber sido mamá y de estar soltera. Y me quiero casar de blanco, aunque sea una ridiculez. Yo me quiero casar" -Tita Guerrero, comediante

En su nuevo espectáculo de comedia “Demasiada Tita RIP”, que estrena este viernes en la sala de teatro René Marqués en el Centro de Bellas Artes en Santurce, Guerrero aborda el tema de la muerte justamente desde la obsesión de la gente por querer empatarla con cualquiera, y cómo hará ella para encontrar un hombre antes de morir.

El show comenzará en una funeraria y desde ahí irán cambiando las estampas, incluyendo bailarines, vestuarios y otros elementos de producción, siguiendo el modelo de espectáculos que popularizó la maestra de la comedia puertorriqueña, Awilda Carbia. “Tuve oportunidad de ver todos los shows y bailar con ella en el ‘Desconcierto’ número 13, o sea, que lo vi de afuera, me enamoré de lo que hacía, porque cuando era chiquita era la única comediante que hacía shows de teatro, y qué shows”, recordó con admiración.

Su posicionamiento en la comedia fue tan difícil, como para el resto de sus colegas. Ahora “se ha ido abriendo y rompiendo” y figuras como Lizmarie Quintana y Alexandra Fuentes tienen sus propios shows, y Linnette Torres y Wanda Sais, igualmente han establecido una jornada de comedia semanal, algo que “no se veía”.

Guerrero no ha tenido experiencias en ningún medio en la que su género haya sido motivo de alguna acción discriminatoria, pero sí ha sido testigo en televisión de cómo, a veces, se prefiere al hombre sobre la mujer, porque “trabajar con mujeres es un problema”.

“No somos mártires tampoco”, advirtió. "Todo no es contra nosotras tampoco. Tenemos que tener un balance también. Pero sí tenemos que darnos a respetar, y se está viendo. Se está viendo con las mujeres en los medios y aplaudo eso”, opinó.

El tema de la muerte nunca fue cercano a la animadora del programa Viva la tarde (Wapa) hasta hace tres años cuando perdió a su papá. Luego, las muertes de Keylla Hernández (2018) y más reciente, Koby Bryant (2020), le reafirmaron que se vive el presente, porque todo lo demás es incierto.

Cuando le llegue el momento, desea la cremación, sin rezos, sin rosarios y sin luto. Mejor, un party. “No creo en eso de ir y que todo el mundo se pare a mirarte”.