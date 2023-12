La Navidad vive en Tita Guerrero y ella no quiere soltarla. Tan así que el 28 de enero de 2024 presentará la ñapa de su espectáculo “Demasiada Tita en Navidad”, pero esta vez llegará al escenario que la ilusiona tanto como a una niña en la mañana del 25 de diciembre: la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Será el mismo espectáculo presentado el pasado noviembre, aunque lo refrescará con detalles sobre las octavitas y las Fiestas de la Calle San Sebastián. La historia cómica inicia con un viaje hacia el Polo Norte, pero la intervención del personaje “Grincho” (Gerardo Ortiz) la llevará hasta Bayamón. Este es el quinto show de la artista en solitario.

PUBLICIDAD

“Mi primer show sola fue en el Teatro Tapia, que hice nueve funciones con ‘Demasiada Tita junta’; después ‘Ese pobre lechón’, que lo hice en (el Centro de Bellas Artes en) Caguas; después todos los demás eran en la Sala de Drama, y es por primera vez que voy a hacer algo así, grande, en Festivales sola”, compartió.

Como bailarina debutó en ese escenario acompañando a la cantante Yolandita Monge en el 1989 con el concierto “Vivencias”. Luego lo hizo acompañando a quien es su inspiración en el arte de la comedia, Awilda Carbia (1938-2009). “Pero hacer un show mío, que la gente esté pagando para verme a mí, nunca, y estoy superagradecida y bien nerviosa”, dijo.

Como parte de la producción, a cargo de Alexis Román Méndez para Dream Big Media, la también animadora hace comparaciones de las navidades que observaba en las postales de Hallmark con las boricuas, además de cantar con el público los clásicos navideños.

“El señor Herminio de Jesús me cedió todas sus canciones, o sea, que en mi closing, la gente se podía parar y cantaron ‘El ña’, ‘Yo soy como el coquí’ ”, agregó.

Gurrero escribió el libreto conjuntamente con Erik “Chicho” Rodríguez y Víctor González. La acompaña en el escenario un cuerpo de 12 bailarines, dirigidos por el coreógrafo Raúl de la Paz.

Para la anfitriona del programa “Viva la tarde” (Wapa), el 2023 fue un gran año en lo personal y profesional. “No sé si es porque salimos de pandemia y la gente tiene todas esas ganas, pero he ido a más teatro que nunca. He trabajado en muchas cosas, ha habido mucho trabajo. Me he sorprendido”, comentó.

PUBLICIDAD

Para enero, aparte de su espectáculo, volverá a escena con “La verdadera historia de Cuca Gómez” y la reposición de “La guagua aérea”; será parte de un proyecto que producirá Alexandra Fuentes y del que aún no puede dar detalles, y en septiembre estrenará otro show. Para entonces abordará “una combinación” de temas, incluido algo de Halloween.

Se despidió de “El circo”

Tita Guerrero no volverá a coanimar el espacio matutino de radio “El circo”, de La Mega en el 2024. Indicó que tomó la decisión a partir de la cantidad de compromisos artísticos que tiene sobre la mesa.

“Me da mucha pena, pero cada vez se me hacía más difícil, sobre todo después de la pandemia, que hubo tanto trabajo de teatro. Yo salía a las 11 de la noche, para levantarme a las 4:30 de la mañana”, detalló. “Me sentía muy cansada y les dije (a Funky Joe y El Gángster), ‘no tiene nada que ver con ustedes’. Yo nunca pensé que iba a hacer un trabajo mañanero, porque soy nocturna, así que siete años ahí fueron suficientes”.