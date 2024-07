Como si no fueran suficientes los aspirantes a puestos políticos en las próximas elecciones, llega Tita Guerrero a querer sumarse mediante el voto “write inn”.

Al igual que lo ha hecho mucha gente en la cotidianidad isleña, ella también ha dicho alguna vez: “Si yo fuera gobernadora”. Todo eso que haría si lograra ocupar la Fortaleza es lo que nutrirá su próximo show de comedia, “Demasida Tita Write Inn”, que presentará el 21 de septiembre en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Este show no es una crítica política, no es sátira política, es la política vista desde mis ojos”, advirtió la artista, que celebrará con este espectáculo sus 35 años de trayectoria entre el baile, la comedia y la conducción de televisión.

“Yo soy ochentosa y es rememorar cómo desde chiquita, teniendo una mamá dominicana y un papá de Yauco, lo escuchaba decir que (Luis) Muñoz Marín le puso los zapatos”, compartió. “Crecí oyendo eso y viendo la foto (de Muñoz Marín), pero mi abuela era penepé y la foto que estaba era la de (Luis A.) Ferré. Entonces, no entendía por qué días antes de las elecciones mi papá no le hablaba a mi abuela, y mi mamá no podía votar porque todavía no tenía la ciudadanía y se quedaba haciendo el sancocho para el día de las elecciones”.

Tita confesó que en su primer voto rajó la pava para no defraudar a su papá. Más adelante fue creando una conciencia ideológica propia. Actualmente su mayor preocupación ciudadana es la educación, además de las artes y el sistema de salud.

“No tengo hijos, pero cómo es que una amiga se tiene que ir del país para darle una mejor educación a sus hijos, pero qué pasa con la gente que no puede”, se cuestionó. “Yo estudié en escuela pública, mis maestros no faltaron y mi mejor inglés lo aprendí en escuela pública. Eso es lo que me preocupa, para dónde vamos si esta isla es tan hermosa”, lamentó.

“Yo me estoy poniendo ya adulta mayor, entonces no quisiera decir, ‘Pues déjame vivir aquí hasta que pueda, porque para poder tener médicos, me tengo que ir fuera de Puerto Rico’. Eso es lo que me preocupa”, sostuvo la coanimadora de “Viva la tarde” (Wapa TV).

“Demasiada Tita Write Inn”, producido por Alexis Román Méndez (Dream Big Media), se dividirá en tres etapas: Comenzará la narración de la comediante sobre cómo vivió la política en su juventud, luego recreará una reunión de amistades mientras observan un debate y finalmente se concretará la candidatura a la gobernación.

“Esto es para que la gente la pase bien, entienda un poco cómo era la política en Puerto Rico, y que todos hemos pasado por el, ‘si yo fuera gobernadora’”, sostuvo sobre el show, cuyo libreto escribió en colaboración con Erik “Chicho”Rodríguez y Víctor González.

La comediante volverá a llenar el escenario con los valores de producción a los que tiene acostumbrado a su público, desde bailarines, vestuarios, proyecciones y sorpresas que se reserva para la función. Sus cómplices para lograrlo serán: Miguel Vando (dirección); José Manuel Díaz (escenografía), Raúl de la Paz (coreografía), Chenan Martínez (música y parodias), Pamela López (luces), Cristina Robles (regiduría), Flor Marina (utilería), Milton Cordero (video mapping), Juan Antonio Cordero (fotografía y videos) y Abigail Vargas (vestuario).

La venta de boletos para esta nueva versión de “Demasiada Tita” comenzará el lunes 15 de julio.