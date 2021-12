Ser una mujer soltera no es lo mismo que estar sola. La actriz Tita Guerrero es soltera y tiene una vida plena, llena de afectos, experiencias profesionales y con una amplia lista de aventuras cumplidas y muchas otras por cumplir.

El espectáculo de comedia Demasiado Tita: Sola que presentará el sábado, 5 de febrero de 2022, en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce, será una muestra de cómo vive feliz y cómo también ha cambiado su forma de ver la vida desde que tenía 15 años hasta la actualidad, cuando se goza los 55.

“Vamos a llevar el show a mis 15 años, en el 1981, con todo lo que estaba pasando; cómo pensaba sobre el amor, las canciones eran otras, todo era otra cosa, y cómo yo pensaba que a esta edad iba a tener tres divorcios”, detalló con su humor particular.

PUBLICIDAD

El show, producido por Alexis Román (Dream Big Media) con la dirección de Miguel Vando, se remontará al 14 de febrero de 1981 y continuará su desarrollo hasta el presente en juego escénico entre stand up comedy y coreografías.

“Es más Awilda Carbia (1938-2009), menos Luis Rául (1962-2014), o sea, yo no me puedo parar una hora y media a hablar. Crecí viendo a Awilda Carbia, que era el escenario y los bailarines (10 en total), y más o menos ese es el show que hago”, abundó la presentadora de televisión y radio.

Para Tita Guerrero el ejercicio de revisar su vida y plantearla desde distintas perspectivas para sus espectáculos es divertido y a la vez implica alguna reflexión, mas nunca arrepentimiento.

“Me parece bien divertido. Hay cosas que me quedo como, ‘Qué estúpida fui’, pero era otra crianza y eso me parece gracioso. Sí hay cosas que hubiera hecho, que le hubiera caído encima a dos o tres, pero no me arrepiento, porque creo que mi vida es maravillosa”, puntualiza la artista.

“Yo estoy soltera, pero no sola. Mi vida está llena de muchas cosas buenas. La gente se cree que por que no tienes un hombre a tu lado, eso te hace jamona, sola, y no. Yo estoy soltera, pero no sola, y todavía tengo fe de que esa persona va a aparecer. Tampoco he tirado la toalla con la edad que tengo, para nada”, sostuvo.

Con esta producción, la comediante suma a una serie que inició en el 2008 con Ese pobre lechón, el primero que hizo sola, seguido por Demasiada Tita: Junta (2011) y Demasiada Tita: RIP (2021).

PUBLICIDAD

La artista volverá a tener a una figura invitada, cuya identidad se reserva para sorprender al público adulto que vaya a verla.

El diseño de producción y escenografía de esta puesta en escena está a cargo de Jesús Manuel Díaz, mientras que el libreto es un trabajo creativo de Tita Guerrero junto con Erik “Chicho” Rodríguez y Víctor González. Las coreografías corresponden a Raúl de la Paz.

Los boletos están a la venta en Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes en Santurce.