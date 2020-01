Imagina que tu pareja te pide que aceptes a una tercera persona para lograr una relación amorosa armoniosa entre tres, sin la carga de tener encuentros ocultos ni dar explicaciones.

Un conflicto similar es el que presenta la comedia teatral Armonía, que estrena el próximo 7 de febrero en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce, y que repetirá el 8 y el 9 del mismo mes.

“‘Vincent’ (Pedro Juan Colón) se enamora de dos personas a la vez, ‘Lucía’ (Anoushka Medina) y ‘Daniel’ (Anthony Rivera). Él quiere lograr que estas dos personas estén en una relación junto con él. Para esto lleva a estas dos personas a un terapista de pareja para ver si ese terapista logra que los tres puedan estar en esta relación”, explicó Ricardo André Lugo, escritor de la pieza. “Obviamente, ‘Daniel’ siendo homosexual no accede de primera porque no le interesan las mujeres, y a ‘Lucía’ tampoco le interesa ‘Daniel’, y ahí está toda la discusión”, agregó sobre la comedia romántica producida por Myrna Rivera junto a Puerto Rico Theatre Lab (PRTL), y dirigida por Edgardo Soto.

Anoushka, por su parte, se siente entusiasmada con la oportunidad de darle vida a un personaje con este conflicto tan particular. “Ella es esta chica súperlibre, extrovertida, que dice lo que piensa tal y como lo piensa”, describió. “Vienen los momentos dramáticos, momentos dulces con cada uno de los personajes, cómo tú puedes crear empatía con el personaje, cómo puedes decir ‘no, yo no aceptaría’, o ‘sí, me quedo’. Así que trabajamos constantemente con que el público elija un lado, pero la misma vez se le haga muy difícil elegir un lado por cómo está construido”.

Además de la trama, la actriz resaltó la experiencia que promete la puesta en escena para el público. “Esta obra es una experiencia completa, con el juego de la iluminación, con el juego de la escenografía. No va a ser como que solamente siéntate y estás viendo el escenario. Aquí lo vas a ver más de cerca y vas a estar como si estuvieras en esta conversación en ese salón de terapia, con ese sicólogo, con nosotros”, resaltó con ilusión Anoushka, quien entre sus trabajos se incluye Por amor en el caserío, y el papel de la asistente del creador del grupo juvenil Menudo, Edgardo Díaz, en la serie de Amazon que tiene proyectada estrenar en el verano. “En ambos lados del escenario habrá público, así que será una experiencia 360, por decirlo así”.

El director de la obra teatral, a su vez, destacó el interés de llevar una experiencia teatral diferente. “Va a incluir olores, va a incluir texturas. Es una pieza vista de otra manera y por eso nos gusta tanto este tipo de sala de teatro, porque nos dan esa oportunidad de hacer montajes que se salgan de lo típico”.

Precisamente, Soto, creador junto con Alexandra Cedeño de Puerto Rico Theatre Lab, enfatizó en la misión de esta organización, que se originó en noviembre del año pasado.

“Parte de lo que queremos hacer y ha sido importante para nosotros, es volver a reforzar lo que es la dramaturgia de nuestra generación, que se ha descuidado”, observó el también egresado del departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico, quien cuenta con una maestría en producción creativa de Londres. “La generación actual está escribiendo muy poco teatro en la Isla. Seguimos rehaciendo nuestros clásicos, que no es por menospreciarlos, claro que no, eso es parte de lo que somos, pero no hay novedad, y es preocupante que, no es que no hay escritores, los hay, pero muy pocos”, señaló con preocupación. “Para marcar eso era importante que abriéramos nuestra temporada teatral con un texto escrito por un puertorriqueño”, resaltó Soto, quien compartió que parte de la misión de PRTL es “cómo podemos aportar a que la industria de teatro sea una mejor”.