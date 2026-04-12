Antes de su estreno oficial, “Mujeronas y Vivas” ya marca un precedente: sala llena desde su primer fin de semana. Pero más allá de la respuesta del público, esta comedia carga con una historia mucho más profunda que el mero entretenimiento.

El próximo viernes 17 y sábado 18 de abril, el Teatro Balboa Chucho Avellanet, de Mayagüez, recibirá una puesta en escena que nace desde lo humano: un grupo de personas sin experiencia teatral que decidió enfrentarse al miedo, subirse a un escenario y contar historias con verdad.

Lo que comenzó como un taller comunitario en el Municipio de Añasco —entre improvisaciones, juegos dramáticos y técnicas básicas de actuación— evolucionó tras cuatro meses de disciplina y entrega, en una obra completa.

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Y hoy, su director lo afirma sin rodeos: “Tenemos obra.”

“Mujeronas y Vivas, entre sofocos, secretos y carcajadas” presenta el reencuentro de un grupo de mujeres que después de más de 30 años sin verse revive su pasado, solo para descubrir que el tiempo no borra nada: lo transforma.

La pieza solo para adultos combina comedia con confrontación emocional, abordando temas como divorcios, menopausia, conflictos familiares, presión social y la necesidad constante de aparentar juventud. Todo esto se intensifica con la presencia del recuerdo del galán de la escuela, detonando emociones, rivalidades y verdades que nunca se dijeron.

La obra, escrita y dirigida por Freddy Benítez, tiene un significado especial dentro de su carrera: “Por más de 30 años me he dedicado al teatro, pero por alguna razón, esta es la obra más significativa de todas. Aquí hay algo distinto… algo que el público va a sentir cuando se siente en la sala”.

Benítez la define como un reflejo de la vida y un homenaje a la mujer: “Es la historia de mujeres reales, contada desde la mirada de un hombre que las admira profundamente en todas sus facetas.”

El elenco, compuesto por participantes de diversas profesiones que asumieron el reto de subirse a escena por primera vez, está integrado por Karen Román, Margerie Collado, Cuca Cuevas, Lilliam Velázquez, Orly Rosario, Wilma Durán, Jeyka Rivera, Gnarlys López Rosario, Carlos Francis Rivera, Armando Carrero y Juan Diego Cabán.

A este grupo se suma la participación especial del actor Herbert Cruz, en el papel de “Gloria”, aportando una interpretación que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la obra.

Más allá del escenario, “Mujeronas y Vivas” representa un proceso de transformación personal, donde cada integrante enfrentó miedos, rompió barreras y descubrió una nueva forma de expresión.