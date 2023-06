El elenco artístico de la comedia ‘la verdadera historia de ‘Cuca Gómez’, que protagonizan Otilio Warrington (“Bizcocho”) en el papel de la famosísima empresaria de productos de belleza y refinamiento a nivel internacional, y su ayudante especial Gloria (Tita Guerrero), tuvo que manejar, tal vez, un inesperado reto la noche del sábado, cuando subió a escena la segunda función de la obra, ésta en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El fin ulterior de una comedia teatral y el trabajo por el que se esmeran los actores, es sin duda lograr que el público no pare de reírse a lo largo del desarrollo de la trama. Y esto, si se logra, es súper excelente para la producción y el cuerpo actoral, pero el reto del actor de turno, cuando ataca sus líneas, es ser certero, preciso, esperar la pausa indicada que se da de forma orgánica, cosa de que no se pierda su trabajo verbal y no verbal, entre las risas del público.

Y es que ese fue precisamente el tipo de público que enfrentó Warrington, Guerrero y el resto del elenco. Cientos de personas que fueron a disfrutar, a no parar de reírse, casi a lo largo de las dos horas que duró el espectáculo, cuyo eje principal de la trama giró en torno al personaje de Cuca Gómez, una de las querendonas de Puerto Rico a través del programa de comedia televisivo Los Kakukómicos, que transmitió Telemundo, (Canal 2), a lo largo del 1980 hasta el 1990, en una producción de Paquito Cordero.

La mayoría de la veces, los actores salieron airosos ante ese público y sus risas, en otras ocasiones, se perdió el argumento. En fin, la gente seguía riéndose.

La obra inició el pasado viernes y siguió con su segunda función el sábado, ante un lleno total. La producción de la obra, Alexandra LLC, ya tiene confirmada funciones, para hoy domingo en Caguas. Luego, para el sábado 8 y domingo 9 de julio en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Entonces estarán en el Centro de Bellas Artes en Humacao el sábado 12 de agosto y el sábado 26 y domingo 27 de agosto, en el teatro Yagüez de Mayagüez.

Cuca Gómez, el personaje de Warrington, tuvo un primer descanso del público boricua por espacio de casi 21 años, desde el 1990 hasta el 2011, cuando la mayor parte del elenco de Los Kakukómicos se presentó en un espectáculo en el Centro de Bellas Artes de Caguas para el mes de febrero.

Desde entonces, nadie supo nada de Cuca Gómez, comerciante, exitosa mujer emprendedora en el mundo de la belleza, masculina y femenina, cuya frase relativa a sus productos y nuevas fórmulas de belleza y refinamiento, pegó para siempre en la historia de Puerto Rico, que hizo suyo el “Yo lo fabrico, yo lo uso, ¡ Y yo lo recomiendo!”.

Para la década del 80, Cuca Gómez, de la mano de “Bizcocho”, fue punta de lanza en la comedia local y en ciudades estadounidenses en donde vivía una buena población de boricuas. Una enorme generación de puertorriqueños creció con ella, la siguió, se adueñó de su personalidad, y la tuvo en un pedestal. Warrington hacía su personaje con respecto, pensaba, actuaba, hablaba como una mujer. Cuidaba mucho la dignidad y no ofender a las féminas.

Bueno, pues tras la salida de Los Kakukómicos de la televisión local, y de cara a esta nueva comedia ‘La verdadera historia de Cuca Gómez’, el cotizado escritor y libretista , Alexis Sebastián Méndez, quien ya tenía experiencia previa trabajando un libreto para un especial de Los Kakukómicos, se metió en la piel de aquella generación que gozó de lo lindo con el personaje de Cuca Gómez.

Así, tras repasar además viejos libretos de la comedia que produjeron Felipe San Pedro y Shorty Castro, Méndez trajo una ‘vuelta nueva’ con el personaje, adaptándolo a nuestros tiempos y a base de preguntas que se haría cualquier hijo de vecino de los 80, sobre la vida de Cuca Gómez hoy día.

¿Qué fue de su vida, qué hace, dónde está, vive en Puerto Rico, en Estados Unidos, Europa?. ¿Es millonaria, está pelá, se habrá casado?. ¿Y qué de su siempre leal, fiel amiga y ayudante Gloria?. Esas y otras preguntas, dieron base a la creatividad de Méndez, quien genialmente creó un libreto y una narrativa, para contestar y aclarar ese tipo de dudas.

Claro, puede haber un buen libreto, pero sin un buen director, el asunto no avanza. La mano del experimentado director teatral, Gilberto Valenzuela, le dio forma y dirección a esas palabras, diálogos y oraciones. También trabajó con el diseño de escenografía. Un buen acierto fue presentar nuevas grabaciones en pantalla de ‘sketches’ cómicos con personajes de Los Kakukómicos, mientras se hacían cambios en la escenografía.

Un buen libreto y un buen director, no son suficientes. Hace falta actores de buen nivel para presentar una obra, que va a y viene como ‘La verdadera historia de Cuca Gómez’, en tiempo de comedia, para que fluya con ritmo, cadencia y elegancia… y haga que el público se muera de la risa.

Y aquí fue que la producción botó la bola.

“Bizcocho” en un papel que lo conoce, por que lo parió desde el día uno. Tita Guerrero que le dio su toque particular a un personaje como el de Gloria, que lo desarrolló inicialmente otra de las favoritas del pueblo puertorriqueño, Rosita Velázquez. La veteranía de actores como Marilyn Pupo, Yoyo Boing, Adrián García, Waleska Seda, Braulio Castillo, Herbert Cruz, René Monclova, Gil Viera (Colibrí), Erick ‘Chicho’ Rodríguez, Alí Warrington, Tairís Warrington (hija de Alí y nieta de Bizcocho) y la participación especial de la tele-reportera Lourdes Collazo, le dieron vida a una comedia viva, pícara, llena de doble sentido, adaptada a estos años, pero mucho más atrevida de lo que salía en televisión, pero que fue del gusto de público en general.

La trama y sus consecuencias, muy difícil de contextualizar en este escrito, porque aunque parezca sencilla, en efecto es muy compleja, apunta principalmente a que Cuca Gómez y su rival en el mundo de la belleza de toda la vida, Loba Sofía (Marilyn Pupo), se ven involucradas en un pleito legal en torno a quién es la dueña intelectual de la famosa frase “Yo lo fabrico, yo lo uso, ¡ Y yo lo recomiendo!”. Ese es el principio de la obra, que además revelará un gran secreto, obvio nunca antes conocido, relacionado a la vida de Cuca Gómez.

“Bizcocho” como Cuca Gómez, uno puede decir que los dos han ido ganando años juntos. Ya aquella Cuca Gómez de los 80, aunque mantiene un estilo, porte y buen vestir, no así aquella agilidad y agresividad verbal de antes. Y es normal. La mayoría del público presente, tampoco lucen iguales que varias décadas pasadas, cuando disfrutaban de Los Kakukómicos. Sobra decir que todo el mundo, en ese aspecto, ha ido ganando años. Pero, la facilidad para reír y hacer reir, esa sigue latente.

Tita Guerrero, en su personaje de Gloria, es punto y bolita. Es ella quien carga esta comedia. Es ella el vórtice, la energía, la chispa, el fósforo que prende todo y se lleva de la mano a “Bizcocho” y a todo el mundo.

Lucen muy bien en sus participaciones, García y Seda como Soledad y Solitaria, Colibrí, Castillo, Pupo (con su toque de personaje a lo Cruella de Vil) , Monclova, Cruz y Rodríguez, quien hizo tres papeles escénicos. El público fue muy asertivo con las particiones de Yoyo Boing, Castillo y Colibrí.

Finalmente, es posible, que esta comedia no pueda ser del todo entendida ni disfrutada por la actual joven generación, pero para los mayores de 45-50 años para arriba, es una oportunidad de recordar viejos tiempos, de ver en escena a buenos y veteranos actores y a decir verdad, de reírse a gusto y gana.