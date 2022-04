Es realmente un “privilegio” que un artista pueda revisitar un personaje que le permita un desdoblamiento completo a través de la actuación, el canto y el baile, más aún con la experiencia acumulada en los 10 años de diferencia entre una puesta en escena y otra.

La actriz Sara Jarque tendrá el honor de reinterpretar a la frágil “Sally Bowles”, del legendario musical Cabaret (1966), cuando vuelva a subir a escena en el Centro de Bellas Artes en Santurce, a partir del sábado 18 de junio.

La invitación de las productoras Lorna Otero y Alexandra Fuentes para que volviera a estelarizar la pieza, dijo, la dejó incrédula. Seguido tuvo la inquietud de conocer si, al igual que ella, repetiría el elenco, la dirección y el equipo de producción con el que hace una década superó las 15 funciones, entre San Juan y Ponce.

“Si es así, vamos pa’lante”, fue su reacción al saber que volverá a ser dirigida por Axel Cintrón y compartirá el escenario nuevamente con los actores y actrices Jorge Castro, René Monclova, Junior Álvarez, Alfonsina Molinari y Johanna Rosaly.

“A uno le da el nervio con un papel como este, que es un musical, que la fisicalidad que requiere y la estámina que requiere, es algo que me va a costar un poquito más ahora que hace 10 años, pero me entusiasma mucho retomar un papel que ya hice, porque sé que lo voy a abordar de una manera distinta”, manifestó la actriz al filo de una sesión fotográfica para que la fue arreglada en el maquillaje y peinado por Bryan Villarini y en el vestuario por Alba Kercadó. Ambos profesionales también repiten en esta reposición.

Lo distinto, indicó, es que hoy es una “distinta actriz”, con otras herramientas para entrar en la conducta física y emocional del papel.

-¿Qué cosas te regala ‘Sally Bowles’, fuera de la oportunidad de cantar, actuar y bailar?

-Este personaje me permite llegar a unas profundidas emocionales con un ser que es muy frágil. Los personajes no se pueden juzgar y este es un ser al que siempre le tuve un particular amor, porque es una mujer rota que trata de aparentar que no lo está; es una mujer que parece que está enajenada de lo que está pasando alrededor, sobre todo políticamente en la Alemania donde se empieza a asomar el monstruo del nazismo, pero es una mujer que está muy rota, muy frágil y me causa cierta ternura.

Ha preferido no ver videos de la primera interpretación para no influenciarse por su trabajo previo. ( Alexis Cedeño )

Sara está asumiendo este trabajo como si fuera la primera vez. No quiere volver a ver lo que hizo antes, sino que decidió repasarlo desde la literatura que lo inspiró, la novela Goodbye Berlin (1939), de Christopher Isherwood, y que eventualmente fue adaptada para Broadway como la pieza I Am A Camera (1951), de John Van Druten.

Usualmente los personajes así, frágiles, me calan un poquito más hondo, uno los lleva con más cuidado. Diría que sí, que ‘Sally Bowles’ es uno de los que más he atesorado en mi carrera” - Sara Jarque, actriz

Cabaret se remonta al inicio de la década de 1930 en la ciudad alemana de Berlín, tiempo en que surgía con fuerza el nazismo. Dentro de ese contexto histórico, se ubica el “Kit Kat Club”, escenario principal para la cantante inglesa “Sally Bowles”. Es allí donde también desarrolla una relación con el escritor norteamericano “Clifford Bradshaw” (Jorge Castro), quien visita la ciudad en busca de inspiración.

Como subtrama de la obra, surge un romance entre la encargada de la pensión donde se hospedan “Sally” y “Clifford”, una mujer alemana llamada “Fräulein Schneider” (Johanna Rosaly), y un viudo judío dueño de un puesto de ventas, “Herr Schultz” (René Monclova). Todo transcurre ante los ojos del maestro de ceremonias o MC del club nocturno, que en esta ocasión será interpretado por el actor Israel Lugo.

-¿Cómo sería traer el personaje a la actualidad?

-No estamos ajenos de conocer muchas ‘Sally Bowles’, de conocer mucha gente que por miedo a no entrar en su profundidad, trata de llenarlo con luces y con baile y con felicidad y risa, y es gente que tiene unos vacíos y unas carencias muy grandes.

-¿Qué memorias atesoras de la primera vez?

-El proceso original fue de los procesos más perfectos que he tenido en teatro regular o teatro musical. Fueron funciones perfectas, pero además fueron procesos perfectos. Y el proceso es lo que uno siempre se lleva, es lo que vale. Si la vas a pasar mal, a veces no tiene sentido hacerlo, aunque te paguen bien, así que de ese proceso recuerdo ese estudio, esa camaradería, ese poder hablar con los compañeros de los personajes, ese poder adentrarnos sin ningún ego de por medio, y eso es lo que me tiene muy entusiasmada al reencontrarme con muchos de los compañeros que repiten en esta ocasión.

El teatro musical es para la actriz el género con el que más completa se siente en lo artístico. ( Alexis Cedeño )

El teatro musical es para esta artista un sinónimo de casa, es donde mejor y más completa se encuentra. Le da la libertad de expresarse en todas las disciplinas en las que se formó.

“Es donde yo siento que me voy, que me olvido”, expresó. “Es el género que más amo hacer, porque toca todas las cosas que de chiquita, o de joven estudié, todas esas disciplinas, y es donde más feliz soy, en el teatro musical”.

-Hace poco más de dos años estás teniendo un acercamiento a un público distinto al que te sigue en el teatro. ¿Esperas que quienes te ven en televisión se muevan contigo al teatro?

-Yo espero, creo que sí y lo espero de todo corazón. La respuesta que he recibido del público a través de las redes y la aceptación hacia mi trabajo, para mí eso lo hace todo. Cuando alguien me dice que le cambié el día, o que estaba pasando por una situación y que vio un sketch que le hizo reír, puede sonar clichoso, pero los clichés son verdad por algo, y a mí me hacen la vida. Y el hecho de que tanta gente, a través de este tiempo de pandemia, donde el teatro estuvo cerrado, me hubiera dicho, ‘Estoy loco o loca por verte en vivo, en teatro’, y que ahora se de la oportunidad, pues por eso es que los invito a que se den la oportunidad de tener una experiencia maravillosa, de ver un gran musical, un gran texto, un gran elenco, una gran dirección, un espectáculo donde se les va a llenar todo, los ojos, los oídos, la mente y el corazón.

El elenco y cuerpo de producción lo integran también el actor Junior Álvarez, la directora musical Aidita Encarnación, el coreógrafo Carlos Hernández, el escenógrafo José Manuel Díaz, el diseñador de luces Quique Benet, los utileros Gregorio Barreto y Flor García, la asistencia en producción de Aníbal Rubio y la regiduría y dirección técnica de Aned Cruz.

Los boletos están a la venta en Ticketera y en la boletería de Bellas Artes en Santurce.