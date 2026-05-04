Utilizar el teléfono móvil para grabar momentos a lo largo de un espectáculo es una práctica muy común hace años. Compartir varias de esas capturas en las redes sociales, también. Esto ha levantado una inquietud en artistas y productores que prefieren que se mantenga la sorpresa del contenido para nuevos asistentes al show en una fecha futura.

Con el evento del actor y comediante Marcello Hernández el 15 y 16 de abril, el Coca-Cola Music Hall se convirtió en el primer recinto en Puerto Rico en implementar restricciones para el uso de teléfonos móviles en algunos eventos, de acuerdo con la petición de la producción.

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“Sabemos que en los Estados Unidos y en Europa en los últimos años ha sido una modalidad, especialmente cuando artistas están compartiendo un disco nuevo o están tratando diferentes canciones. Artistas como Bruno Mars o Billie Eilish han utilizado estas carteritas”, repasó Arleene Pérez, gerente general de Coca Cola Music Hall, sobre el uso de estuches para estos fines.

“Tuvimos el show de Marcello Hernández en español y este show tenía la particularidad de que la producción exigía el uso de las carteritas para que todo el mundo pudiera tener los celulares guardados”, agregó al aclarar que “el costo de traer las carteritas a Puerto Rico recae en la producción” del evento. El “venue” estará a cargo de implementar la logística.

En este sentido, celebró el éxito durante los “stand-up” de Hernández, donde se utilizaron los estuches.

“El día de la función de Marcello llegó un representante a evaluar y a supervisar cómo estaba nuestro montaje. Y para alivio de nosotros, él dijo: ‘hacía tiempo que yo llegaba a una facilidad y no tenía que hacer ningún cambio’”.

Pérez resaltó el respaldo de los presentes a la hora de implementar estas exigencias. “Los dos días, el público cooperó muchísimo. Yo creo que parte de eso fue por la comunicación y la logística. Una vez se abrieron las puertas todo fluyó”.

La dinámica se repetirá durante el espectáculo del actor y comediante Chris Tucker, este viernes, 8 de mayo.

La gerente general de Coca Cola Music Hall aclaró que el uso de estuches aplicará solo a presentaciones que así lo exija la producción del evento.

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Conoce las reglas

1. La notificación de que se trata de un evento donde se restringe el uso del teléfono móvil se mostrará al usuario antes de comprar el boleto para el evento que así lo determine.

2. Si tu boleto es digital, antes de acceder al recinto se te brindará un papel con tu número de sección y asiento.

3. Al entrar, el teléfono móvil será colocado dentro de un estuche. Esto pasará también con relojes inteligentes, audífonos y espejuelos Meta.

4. Habrá unas áreas designadas para el uso de estos aparatos electrónicos, con un tiempo limitado para dar oportunidad a otras personas que estén en turno.

5. El Coca-Cola Music Hall opera bajo un sistema “cashless”. Si la información de tarjetas de crédito o débito está en tu teléfono, “tenemos un supervisor por cada barra, que tiene el magneto (para abrir el estuche), la persona saca su celular, paga y se vuelve a colocar en la carterita”, explicó Pérez.

6. El recinto tiene capacidad para 4,000 personas sentadas y 5,000 si son “standing events”. La gerente general reveló que durante las funciones de Marcello Hernández, “el tiempo de salida en que los asistentes recibieron sus teléfonos fue de 16 minutos” en la primera función, y de “13 minutos” en la segunda.