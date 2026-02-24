El reconocido actor, productor y comediante Chris Tucker presentará por primera vez en Puerto Rico su espectáculo de comedia “Chris Tucker Live”. Reconocido por su papel en el filme “Rush Hour”, el encuentro con el público será el viernes 8 de mayo a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

Puerto Rico tendrá “la oportunidad de reír a carcajadas y disfrutar de un espectáculo marcado por la excelente comedia de Chris Tucker. La producción está a cargo de Single Star Productions”, destaca el comunicado de prensa.

Los boletos para “Chris Tucker Live” estarán a la venta a partir del 28 de febrero a las 10:00 a.m. en Ticketera.

Con icónicos personajes, la trayectoria cinematográfica de Chris Tucker ha dejado claro su versatilidad actoral y su talento. Además del inolvidable detective “James Carter” en “Rush Hour” junto a Jackie Chan, se ha destacado con papeles en “Money Talks”, “The Fifth Element”, “Jackie Brown”, “Dead Presidents”, “Silver Linings Playbook”, “Billy Lynn’s Long Halftime Walk” y “AIR”, esta última su más reciente trabajo junto con Ben Affleck, Matt Damon, y Viola Davis.

El éxito de Tucker incluye su faceta como “stand-up comedian”, lo que lo “convirtió en uno de los favoritos durante el HBO’s Def Comedy Jam, y continuó llenando a capacidad espectáculos en vivo. Su especial en Netflix Chris Tucker Live marcó su exitoso regreso a la comedia, y con The Legend Tour reafirmó que es uno de los más destacados comediantes de Estados Unidos y del mundo”, asevera la comunicación escrita.

Fuera del entretenimiento, el actor “es un humanista, filántropo y viajero. Chris Tucker Foundation ayuda a la juventud desarrollando iniciativas en pro de la educación”.

Los clientes de Popular pueden participar de la pre-venta exclusiva que se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero a través de www.ticketera.com utilizando tu tarjeta de crédito o débito de Banco Popular.